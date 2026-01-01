GNW-News: MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) wählt Dr. Konda Shiva in den Vorstand
^SEOUL, Südkorea und SHENZHEN, China und WILMINGTON, N.C., Jan. 15, 2026 (GLOBE
NEWSWIRE) -- MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) hat Dr. Konda Shiva in den
Vorstand von MBAK berufen.
Dr. Shiva ist Inhaber von acht Patenten und Autor zahlreicher referierter
Fachpublikationen. Sein umfangreiches Hintergrundwissen im Bereich der
elektrischen Energiespeicherung und -verteilung hat er während seiner Tätigkeit
als Post-Doktorand an der University of Texas bei Nobelpreisträger Prof. John
Goodenough und als Forschungsmitarbeiter des Battery Research and Development
Center von Nissan im indischen Chennai erworben. Als Gründer und Chief Executive
Officer von AACCENOS Solutions Pvt. Ltd. leitet er strategische Initiativen in
den Bereichen Batterietechnologieentwicklung, Schnellladung und
Energieinnovation für Elektromobilität sowie netzgebundene
Energiespeicheranwendungen. Dr. Shiva verfügt über einzigartige Voraussetzungen,
um den schnell wachsenden Bedarf an elektrischer Energie im Netzmaßstab zu
bedienen, da die Länder des Nahen Ostens den Übergang zu nachhaltiger Energie
und den Ausbau von Rechenzentren vorantreiben.
Dr. Shiva widmet sich mit Leidenschaft der Umsetzung von wissenschaftlicher
Spitzenforschung in kommerziell nutzbare, skalierbare industrielle Lösungen.
Diese Leidenschaft und seine nachgewiesene Exzellenz wird er in seine Rolle als
unabhängiger Direktor im MBAK-Vorstand einbringen.
MBAK Energy Solutions, Inc. befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung und
Vermarktung von Energieprodukten auf Basis nicht-fossiler Brennstoffe. Das
Unternehmen verfügt über Expertise in der Entwicklung und Produktion von
Lithium-, Natrium- und Festkörperbatterien für industrielle, medizinische,
tragbare elektronische sowie Elektrofahrzeug-Anwendungen.
Kontakt: info@mbakcorp.com (mailto:info@mbakcorp.com), press@mbakcorp.com
(mailto:press@mbakcorp.com)
Website: www.mbakcorp.com (http://www.mbakcorp.com/)
Haftungsausschluss / Safe Harbor: Diese Pressemitteilung enthält
zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Securities Litigation Reform Act. Die
Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf
zukünftige Ereignisse wider, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu
diesen Risiken gehören unter anderem die Erwartung, dass die hier genannten
Unternehmen nennenswerte Umsätze erzielen, das Versäumnis, Zeitplan- oder
Leistungsanforderungen der Verträge der Unternehmen zu erfüllen, die
Liquiditätslage der Unternehmen, die Fähigkeit der Unternehmen, neue Verträge zu
erhalten, das Auftreten von Wettbewerbern mit größeren finanziellen Ressourcen
und die Auswirkungen wettbewerbsfähiger Preisgestaltung. In Anbetracht dieser
Ungewissheiten könnten die in dieser Mitteilung erwähnten zukunftsgerichteten
Ereignisse nicht eintreten.
