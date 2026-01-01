GNW-News: MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) wählt Dr. Konda Shiva in den Vorstand

DAX25.370 +0,3%Est506.047 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,07 -1,5%Nas23.690 +0,9%Bitcoin83.129 -0,2%Euro1,1609 -0,3%Öl63,51 -2,9%Gold4.610 -0,4%
15.01.26 15:53 Uhr
^SEOUL, Südkorea und SHENZHEN, China und WILMINGTON, N.C., Jan. 15, 2026 (GLOBE

NEWSWIRE) -- MBAK Energy Solutions, Inc. (OTC:MBAK) hat Dr. Konda Shiva in den

Vorstand von MBAK berufen.

Dr. Shiva ist Inhaber von acht Patenten und Autor zahlreicher referierter

Fachpublikationen. Sein umfangreiches Hintergrundwissen im Bereich der

elektrischen Energiespeicherung und -verteilung hat er während seiner Tätigkeit

als Post-Doktorand an der University of Texas bei Nobelpreisträger Prof. John

Goodenough und als Forschungsmitarbeiter des Battery Research and Development

Center von Nissan im indischen Chennai erworben. Als Gründer und Chief Executive

Officer von AACCENOS Solutions Pvt. Ltd. leitet er strategische Initiativen in

den Bereichen Batterietechnologieentwicklung, Schnellladung und

Energieinnovation für Elektromobilität sowie netzgebundene

Energiespeicheranwendungen. Dr. Shiva verfügt über einzigartige Voraussetzungen,

um den schnell wachsenden Bedarf an elektrischer Energie im Netzmaßstab zu

bedienen, da die Länder des Nahen Ostens den Übergang zu nachhaltiger Energie

und den Ausbau von Rechenzentren vorantreiben.

Dr. Shiva widmet sich mit Leidenschaft der Umsetzung von wissenschaftlicher

Spitzenforschung in kommerziell nutzbare, skalierbare industrielle Lösungen.

Diese Leidenschaft und seine nachgewiesene Exzellenz wird er in seine Rolle als

unabhängiger Direktor im MBAK-Vorstand einbringen.

MBAK Energy Solutions, Inc. befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung und

Vermarktung von Energieprodukten auf Basis nicht-fossiler Brennstoffe. Das

Unternehmen verfügt über Expertise in der Entwicklung und Produktion von

Lithium-, Natrium- und Festkörperbatterien für industrielle, medizinische,

tragbare elektronische sowie Elektrofahrzeug-Anwendungen.

Kontakt: info@mbakcorp.com (mailto:info@mbakcorp.com), press@mbakcorp.com

(mailto:press@mbakcorp.com)

Website: www.mbakcorp.com (http://www.mbakcorp.com/)

Haftungsausschluss / Safe Harbor: Diese Pressemitteilung enthält

zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Securities Litigation Reform Act. Die

Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf

zukünftige Ereignisse wider, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu

diesen Risiken gehören unter anderem die Erwartung, dass die hier genannten

Unternehmen nennenswerte Umsätze erzielen, das Versäumnis, Zeitplan- oder

Leistungsanforderungen der Verträge der Unternehmen zu erfüllen, die

Liquiditätslage der Unternehmen, die Fähigkeit der Unternehmen, neue Verträge zu

erhalten, das Auftreten von Wettbewerbern mit größeren finanziellen Ressourcen

und die Auswirkungen wettbewerbsfähiger Preisgestaltung. In Anbetracht dieser

Ungewissheiten könnten die in dieser Mitteilung erwähnten zukunftsgerichteten

Ereignisse nicht eintreten.

Â°

