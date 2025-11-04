GNW-News: mBank stellt Übergangsplan vor
^WARSCHAU, Polen, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach der Ankündigung ihrer
ehrgeizigen neuen Fünfjahresstrategie?Full Speed Ahead" im September hält die
mBank ihre Dynamik aufrecht und präsentiert ihren Übergangsplan. Als führendes
Unternehmen in der Finanzierung der Energiewende setzt die Bank klar auf
Klimaneutralität, unterstützt die polnische Wirtschaft und steigert die
Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Unternehmen.
Die mBank ist seit langem führend bei der Unterstützung der Energiewende. Dies
ist nicht nur eine Erklärung, sondern eine echte Verpflichtung zu einer Reihe
konkreter Projekte - Finanzierung erneuerbarer Energiequellen (RES),
nachhaltigkeitsgebundene Kredite (SLL) und Unterstützung der Emission von grünen
Anleihen.
?Die Energiewende stellt heute neben der Sicherheit eine der wichtigsten
strategischen Herausforderungen für Polen dar. Dieser Prozess ist nicht nur eine
Notwendigkeit, die sich aus klimatischen und regulatorischen Bedingungen ergibt,
sondern auch eine enorme Chance, eine widerstandsfähige und moderne Wirtschaft
aufzubauen. Die Energiewende und die Energiesicherheit ergänzen sich
gegenseitig, insbesondere angesichts des ungünstigen Energiemixes in Polen, der
nach wie vor von geopolitischen Faktoren abhängig ist. Etwa 40 % der in der
polnischen Wirtschaft verbrauchten Energie stammt nach wie vor aus importierten
fossilen Brennstoffen, was verdeutlicht, wie groß die Herausforderung der
Energiesouveränität ist. Unternehmen, die bereits auf emissionsarme Modelle
umstellen, verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil und erhalten ein wirksames
Instrument, um langfristigen Wert und Widerstandsfähigkeit gegenüber
Versorgungsschocks aufzubauen", so Agnieszka S?omka-Go??biowska, Vorsitzende des
Aufsichtsrats der mBank.
Der angekündigte Übergangsplan ist eine Antwort auf diese Herausforderungen und
bestätigt, dass die mBank ein Partner für ihre Kunden ist - nicht nur in Bezug
auf die Finanzierung, sondern auch, indem sie diese auf dem Weg zu einer
modernen, emissionsarmen Wirtschaft inspiriert und unterstützt. Der
Übergangsplan wird auch eine verbesserte Kapitalallokation, Risikobewertung und
das Angebot neuer Produkte ermöglichen.
?Der Klimawandel ist eine gemeinsame Reise, auf der wir eine aktive Rolle
übernehmen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und unterstützen sie
bei der Erreichung ihrer ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele durch
Finanzierungen, Fachwissen und moderne Instrumente. Wir sind davon überzeugt,
dass wir mit technologischer Entwicklung, stabilen Vorschriften und sozialem
Engagement gemeinsam eine nachhaltige Zukunft gestalten können. Dieser Ansatz
ermöglicht es uns, ein gesundes und widerstandsfähiges Portfolio aufzubauen, das
langfristig das Wachstum unterstützt", betont Marek Lusztyn, Vizepräsident der
mBank und verantwortlich für das Risikomanagement.
mBank unterstützt Kunden und die Wirtschaft
Die Bank unterstützt ihre Kunden konsequent bei der Energiewende und der
ökologischen Transformation. Dies wird durch das Ziel der neuen Strategie?Full
Speed Ahead" untermauert, die eine Steigerung des Engagements im Bereich der
Unternehmensfinanzierung für nachhaltige, Übergangs- und Impact-Finanzierungen
auf 15 % bis 2030 vorsieht, im Vergleich zu 11 % im Jahr 2024.
Die mBank entwickelt ihr Produktangebot für große und mittelständische
Unternehmen, die sich im Wandel befinden, aktiv weiter. Dazu gehören
Investitionskredite zur Effizienzsteigerung, Kostenoptimierung oder Reduzierung
der Emissionsintensität sowie allgemeine Kredite für Unternehmen mit
Transformationsplänen und Dekarbonisierungszielen. Unternehmen zeigen zunehmend
Interesse an Finanzierungen, die auf internationalen Standards basieren, wie
beispielsweise grüne Kredite oder Anleihen, nachhaltigkeitsgebundene Kredite
oder Anleihen sowie andere Instrumente, die Unternehmen in ambitionierte Ziele
der nachhaltigen Entwicklung einbinden. Die Bank fördert und verteilt auch
öffentliche Mittel, darunter EU-Gelder, und ist aktiv an BGK-Garantien,
Zuschüssen und Darlehen beteiligt.
?Ein stabiler Finanzsektor bildet die Grundlage für eine starke Wirtschaft. Die
mBank ist ein Partner für Kunden und Interessengruppen im
Transformationsprozess, insbesondere im Energiesektor. Unser Engagement in der
Finanzierung von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz bedeutet eine echte
Unterstützung für polnische Unternehmen und Haushalte", erklärt Adam Pers,
Vizepräsident der mBank, verantwortlich für das Firmenkunden- und
Investmentbanking.
Transformation des Immobilienmarktes
Der Großteil des Wohnungsbestands in Polen besteht aus Gebäuden mit niedrigen
Energiestandards, was zu höheren Heizkosten und Emissionen führt. Die Bank legt
besonderen Wert darauf, die Transformation des Immobilienmarktes durch die
Finanzierung energieeffizienter Gebäude und die Modernisierung bestehender
Gebäude zu unterstützen. Im Rahmen der in der neuen Strategie vorgestellten
Ziele für nachhaltige Entwicklung für den Zeitraum 2026-2030 strebt die mBank
an, das Volumen der Hypothekendarlehen für energieeffiziente Gebäude im
Vergleich zu 2024 zu verdoppeln.
?Der Immobilienmarkt und der Bankensektor spielen eine entscheidende Rolle im
Dekarbonisierungsprozess. Unsere Strategie umfasst nicht nur die Finanzierung,
sondern auch die Aufklärung und Vereinfachung von Prozessen, damit Kunden
fundierte Entscheidungen treffen und sich auf zukünftige Herausforderungen
vorbereiten können", erklärt Krzysztof Bratos, Vizepräsident der mBank und
verantwortlich für das Privatkundengeschäft.
Ziele und Maßnahmen auf dem Weg zu Netto-Null
Das Ziel der mBank ist es, bis 2050 in ihrem finanzierten Portfolio und bis
2040 in ihren eigenen Betrieben Netto-Null zu erreichen.
Die Ziele wurden in Übereinstimmung mit der Methodik der Science Based Targets
Initiative (SBTi) entwickelt und von dieser Organisation genehmigt. Die mBank
war die erste Bank in Polen, deren Ziele eine positive SBTi-Validierung
erhielten. Die Ziele stehen im Einklang sowohl mit der wissenschaftlichen
Methode als auch mit dem Pariser Abkommen, dessen Ziel es ist, den globalen
Temperaturanstieg auf maximal 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu
begrenzen.
Die mBank integriert aktiv Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung in ihre
Geschäftsstrategie und strebt die Dekarbonisierung ihrer eigenen
Geschäftstätigkeit sowie ihres Unternehmens- und Privatkundenportfolios an.
Im Rahmen der sektoralen Dekarbonisierungsziele für finanzierte Emissionen
strebt die Bank bis 2030 (im Vergleich zu 2022) eine Verringerung der
Emissionsintensität um folgende Werte an:
* 64 % für Gewerbeimmobilien,
* 66 % für die Energieerzeugung,
* 54 % für Wohnimmobilien.
Die mBank beabsichtigt außerdem, die Emissionsintensität im Leasinggeschäft und
bei den verwalteten Vermögenswerten zu reduzieren. Für den eigenen Betrieb
strebt die mBank eine Reduzierung der Emissionen um 42 % bis 2030 an (im
Vergleich zu 2022).
Gemeinsam mit Kunden
Die Ziele des Übergangsplans können nur erreicht werden, wenn auch die Kunden
der mBank ihre Dekarbonisierungsziele erreichen. Dies stellt eine erhebliche
Herausforderung dar und ist ein langfristiger Prozess. Daher wird die mBank ihre
Kunden auf ihrem Weg zur nachhaltigen Entwicklung begleiten und sie durch
Aufklärung, Erfahrungsaustausch und Weitergabe von Wissen, das sie als führendes
Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft auf dem Markt erworben
hat, unterstützen. Der Übergangsplan der
mBank ist online unter https://www.mbank.pl/en/about-us/corporate-social-
responsibility/our-targets/
(https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___https:/www.mbank.pl/en/about-
us/corporate-social-responsibility/our-
targets/___.YzJlOnBhcDpjOm86YzZkOWE5ZTAxYjIxN2Y2ZjQxMmUwMzQ5NGU4MjI2MmM6NzoyZDJh
OmU2ZDdlZWJkNDc1ZjgxZWZhOTA5ZTU1ZWI3ZGNkZDdjZGZjOGNjM2Y5MTk4Zjc4ZTNlNjQxYTMwNjNl
YzA0M2U6cDpUOkY) verfügbar.
