DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 +3,3%Nas23.259 +1,1%Bitcoin74.234 +1,8%Euro1,1721 ±-0,0%Öl60,57 +1,4%Gold4.345 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Nike 866993 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Bank of Japan strafft Geldpolitik: Leitzins steigt auf höchsten Stand seit 1995 Bank of Japan strafft Geldpolitik: Leitzins steigt auf höchsten Stand seit 1995
Chainlink: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen Chainlink: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne dank positiver Impulse aus Übersee

19.12.25 18:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.760,4 PKT 18,6 PKT 0,32%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag positive Impulse von den US-Börsen erhalten und freundlich geschlossen. Der spanische IBEX 35 erreichte zudem ein weiteres Rekordhoch. Jenseits des Atlantiks setzte sich die tags zuvor nach erfreulichen Inflationsdaten und einem starken Ausblick des US-Chipherstellers Micron (Micron Technology) begonnene leichte Erholung fort.

Wer­bung

Die Aufmerksamkeit richtete sich außerdem auf den großen Verfallstermin an den Derivatebörsen. Dort liefen wie stets am dritten Freitag am Ende eines jeden Quartals Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien aus.

Der EuroStoxx 50 beendete den Tag 0,32 Prozent höher auf 5.760,35 Zähler. Im Wochenverlauf stieg der Leitindex der Eurozone damit um 0,7 Prozent.

Außerhalb des Euroraums legte der britische FTSE 100 um 0,61 Prozent auf 9.897,42 Punkte zu. Der Schweizer SMI gewann 0,27 Prozent auf 13.171,85 Punkte. Diese beiden Indizes verbuchten damit jeweils ein Wochenplus von mehr als zwei Prozent.

Wer­bung

Der Blick der Investoren ging so kurz vor den Weihnachtsfeiertagen auf die verbleibenden Handelstage des Jahres. "Fondsmanager neigen dazu, vor dem Jahresabschluss ihre Depots aufzuhübschen", hieß es in einer Einschätzung des Brokers Activ Trades. "Dabei werden tendenziell schwache Werte abgestoßen und die Gewinner des Jahres verstärkt zugekauft, um in den Jahresberichten eine glänzende Auswahl vorweisen zu können."

Davon profitierte möglicherweise der Gesundheitssektor, der der Jahresentwicklung an den Aktienmärkten mit seinem nur kleinen Plus von 3,5 Prozent seit Beginn 2025 deutlich hinterherhinkt. Luxusaktien gaben unterdessen trotz einer ebenfalls mauen Entwicklung im Jahresverlauf spürbar nach. Hermes waren Schlusslicht im EuroStoxx mit minus 2,0 Prozent, gefolgt von L'Oreal (Hermès (Hermes International)), die 1,3 Prozent verloren.

LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) gaben um 0,9 Prozent nach und EssilorLuxottica verloren 0,5 Prozent. Kering, die schon länger nicht mehr im EuroStoxx vertreten sind, sanken um 2,5 Prozent. In London gaben Burberry um 1,1 Prozent nach und in Zürich verloren Swatch (Swatch (I)) 1,3 Prozent und Richemont 0,8 Prozent.

Wer­bung

Roche (Roche) dagegen waren mit plus 1,9 Prozent der Spitzenwert im SMI. Im Tagesverlauf waren sie bis auf das in der vergangenen Woche erreichte Jahreshoch von 327,30 Franken geklettert. Positive Daten zum Brustkrebsmittel Giredestrant waren der Grund für die Kursgewinne in der letzten Zeit./ck/nas

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

18:39ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne dank positiver Impulse aus Übersee
18:01Up 50% in 2025, Should You Buy ASML Stock Right Now?
17:57Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Kursplus
16:45Here's How Much You Would Have Made Owning T-Mobile US Stock In The Last 10 Years
16:36TechnipFMC Partners with Eni on Coral North FLNG Project
16:09Rheinmetall und KNDS: Bund bestellt 200 Schützenpanzer im Wert von fast 3 Milliarden Euro
16:00Price Over Earnings Overview: T-Mobile US
15:57Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag fester
mehr