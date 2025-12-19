GNW-News: Achmea wählt eGain AI Knowledge Hub und AI Agent zur Unterstützung der digitalen Transformation

Werte in diesem Artikel

^SUNNYVALE, Kalifornien, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation

(NASDAQ: EGAN), die führende KI-Wissensplattform für Kundenerlebnisse, gab heute

Wer­bung Wer­bung

bekannt, dass Achmea, einer der größten europäischen Versicherungs- und

Finanzdienstleistungskonzerne, die eGain AI Knowledge Hub(TM) und die AI Agent

Software ausgewählt hat, um das Wissensmanagement zu modernisieren und die

Transformation zu einem digitalen Versicherer zu beschleunigen.

Mit Hauptsitz im niederländischen Zeist und Niederlassungen in ganz Europa ist

Achmea die Muttergesellschaft führender Versicherungsmarken wie Centraal Beheer,

Wer­bung Wer­bung

Interpolis und Zilveren Kruis. Die Genossenschaft betreut mehr als zehn

Millionen Kunden und bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen

Gesundheit, Nichtlebensversicherung (Sach- und Unfallversicherung),

Lebensversicherung/Renten und Altersvorsorge sowie Bankdienstleistungen

(Hypotheken und Sparen) sowie und Vermögensverwaltung an.

Achmea treibt einen strategischen Wandel hin zu einem digitalen Versicherer

Wer­bung Wer­bung

voran, wobei Kundenerlebnis und die Nutzung von Selbstbedienungsoptionen

zentrale Prioritäten darstellen. Um diesen Wandel zu unterstützen, erkannte das

Unternehmen die Notwendigkeit eines Knowledge-as-a-Service-(KaaS)-Partners, der

das Wissensmanagement modernisieren sowie konsistente, qualitativ hochwertige

Antworten sowohl über den persönlichen Kundenservice als auch über digitale

Kanäle ermöglichen kann.

Die Herausforderung

Achmeas langfristige Vision ist der Aufbau einer zukunftsfähigen

Wissensdatenbank, die eine einzige, vertrauenswürdige Datenquelle über alle

Kanäle hinweg bereitstellt und gleichzeitig mit den sich wandelnden

Kundenerwartungen sowie und -anforderungen skaliert. Das Unternehmen benötigte

eine Lösung, die das digitale Wachstum sowie den Selbstbedienungsbereich

beschleunigt und gleichzeitig die Agenten hocheffizient hält, sich nahtlos in

das breitere Achmea-Ökosystem integriert - einschließlich CRM, Agenten-Desktops,

KI (LLM/RAG), IVR und virtueller Assistenten - und mithilfe fortschrittlicher

Analysen die Kundenergebnisse sowie die Leistungsverfolgung optimiert.

Umfassende Unternehmenslösung

Achmea hat sich für eGain entschieden, um 21.000 Benutzer in ihrem Unternehmen,

darunter 8.225 Contact-Center-Benutzer und 12.750 Enterprise-Benutzer, mit einer

KI-Agentenlizenz für jeden Benutzer auszustatten. Diese umfassende

Implementierung spiegelt Achmeas Engagement für die Vereinheitlichung des

Wissenszugriffs sowohl für kundenorientierte als auch für interne Teams wider.

Die Lösung integriert mehr als 26.000 Dokumente in eine zentrale

Wissensdatenbank und schafft so eine einzige Quelle für vertrauenswürdiges und

regelkonformes Wissen zur Bearbeitung von Kundenanfragen im gesamten

Versicherungs-, Finanzdienstleistungs- und Bankgeschäft von Achmea.

Transformierende Ergebnisse

Der integrierte unternehmensweite Wissens- und KI-Ansatz von Achmea wird das

Wissensökosystem des Unternehmens vereinheitlichen, indem er agentenbasierte KI-

Erlebnisse in Kontaktzentren und Unternehmensfunktionen ermöglicht. Dies

gewährleistet einheitliche sowie verlässliche Antworten für Mitarbeiter im

Kundenservice, Angestellte und Teams im gesamten Unternehmen und optimiert

gleichzeitig die Erstellung von Dokumenten, Governance, Einhaltung von

Vorschriften und betriebliche Effizienz.

Die Implementierung wird Achmea in die Lage versetzen, nahtlose Kundenerlebnisse

über alle Kundenkontaktpunkte hinweg zu bieten, die Akzeptanz von Self-Service-

Angeboten zu beschleunigen und den Mitarbeitern die benötigten kontextbezogenen,

rollenrelevanten Antworten bereitzustellen, um Kunden effizient und effektiv zu

bedienen.

?Unsere Kunden erwarten einen personalisierten und effizienten Service über alle

Kanäle hinweg, und wir sind bestrebt, dieses Erlebnis im Rahmen unserer

Transformation zum digitalen Versicherer zu bieten", sagt Erwin Kersten, IT-

Direktor von Achmea.?Die KI-gestützten Lösungen von eGain bieten die benötigte

einheitliche Wissensgrundlage, um unseren 21.000 Nutzern vertrauenswürdige,

kontextbezogene Antworten zu liefern und gleichzeitig den kundenorientierten

Ansatz beizubehalten, der Achmea seit Generationen auszeichnet."

?Wissen ist die Grundlage für erfolgreiche KI-Implementierungen und ein

außergewöhnliches Kundenerlebnis", sagt Ashu Roy, CEO von eGain.?Achmeas

Vision, ein digitaler Versicherer zu werden, erfordert unternehmensweiten

Zugriff auf vertrauenswürdiges, kontrolliertes Wissen, das sowohl menschliche

Agenten als auch KI-Systeme unterstützen kann. Unser einheitlicher KI-Wissens-

Hub mit -Agent liefert genau das, was sie brauchen - eine einzige Datenquelle,

die sowohl die Mitarbeiterproduktivität als auch das Kundenerlebnis verbessert.

Wir sind stolz darauf, Achmea auf ihrem Weg der digitalen Transformation zu

unterstützen."

Über eGain

eGain AI Knowledge Hub und AI Agent tragen dazu bei, das Kundenerlebnis zu

verbessern und die Kosten zu senken, indem sie vertrauenswürdige Antworten für

den Kundenservice liefern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eGain.com

(https://www.egain.com/).

eGain-Medienkontakt

press@egain.com

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind

Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen

Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und

Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Â°