GNW-News: MCH Group | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | Halbjahresabschluss 2025

^MCH GROUP STEIGERT HALBJAHRESGEWINN UND STÄRKT IHRE PROFITABILITÄT
Die MCH Group hat das erste Halbjahr 2025 mit einem Ergebnisanstieg
abgeschlossen. Trotz geringerer Umsätze konnte die Profitabilität weiter
gesteigert werden - ein Beleg für die Umsetzung von Effizienzmassnahmen.
Zum dritten Mal in Folge erzielte die MCH Group nach Jahren der Verluste ein
positives Halbjahresergebnis. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs konnte die
Profitabilität deutlich gesteigert werden: Der Gewinn liegt bei CHF 5.3 Mio.,
der Betriebsertrag bei CHF 222.4 Mio., während das EBITDA auf CHF 18.9 Mio.
anwuchs - ein Plus von CHF 3.6 Mio. gegenüber der Vorjahresperiode. Damit
bestätigt die MCH Group den Erfolg ihrer Effizienzmassnahmen, mit denen
Strukturen und Prozesse gestrafft, die Kostenbasis gesenkt und zugleich neue
Chancen in Basel und international erschlossen wurden - eine solide Grundlage
für nachhaltiges Wachstum und Profitabilität.
Konsolidierte Kennzahlen auf einen Blick (Zahlen der Vorjahresperiode 2024 in
Klammern):
* Betriebsertrag: CHF 222.4 Mio. (CHF 236.6 Mio.)
* EBITDA: CHF 18.9 Mio. (CHF 15.3 Mio.)
* Reingewinn: CHF 5.3 Mio. (CHF 3.8 Mio.)
Solide Leistungen in unseren Geschäftsbereichen
Die MCH Group blickt im ersten Halbjahr 2025 auf solide Resultate in ihren
Geschäftsbereichen. Art Basel bestätigte ihre internationale Bedeutung mit
erfolgreichen Ausgaben in Hongkong und Basel. Zum 55-jährigen Jubiläum erzielte
die Art Basel in Basel herausragende Verkäufe in allen Bereichen und bestätigte
ihre führende Rolle im globalen Kunstmarkt. Im Bereich Exhibitions & Events war
der Eurovision Song Contest in Basel ein besonderes Highlight. Auch wenn er
aufgrund höherer Kosten kein finanzieller Erfolg war, verdeutlichte er in enger
Zusammenarbeit mit Behörden, Partnern und Institutionen die Kompetenz der MCH
Group bei der Durchführung komplexer Grossveranstaltungen. Die Division Live
Marketing Solutions (LMS) betreute weltweit mehr als 800 Projekte. Dazu gehörten
unter anderem das Sharjah Light Festival, der Novartis Brand Space beim ESC
sowie internationale Projekte für Kunden wie Disney, Samsung, Verizon und
Caterpillar.
Ausblick zweite Jahreshälfte
In der zweiten Jahreshälfte 2025 rechnet die MCH Group damit, ihren positiven
Kurs fortzusetzen und den Umsatz wieder zu steigern. Dazu tragen die
Saisonalität des Messegeschäfts sowie die neuen strategischen Partnerschaften
mit Qatar Sports Investments (QSI) und QC+ bei, die einen wichtigen Schritt für
die Weiterentwicklung der Gruppe darstellt. Zusätzlich wird der Verkauf des
Expomobilia-Gebäudes in Effretikon einen einmaligen positiven Effekt auf EBITDA
und Cashflow bringen. Belastend dürften hingegen Wechselkursschwankungen wirken
- insbesondere der schwächere US-Dollar.
Mit klarem Fokus auf Effizienz, Disziplin und langfristige Ausrichtung
investiert die MCH Group gleichzeitig in neue Formate und Partnerschaften,
darunter die Zusammenarbeit mit Bits & Pretzels für das neue Health.Tech Global
Summit, das im März 2026 erstmals in Basel stattfinden wird und eine
internationale Plattform für Innovation und Life Sciences schaffen soll.
Über die MCH Group
Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges
Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassendenDienstleistungs-Netzwerk für
globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen
wie die Art Basel Shows inBasel, Hong Kong, Paris, Miami Beach und Katar sowie
national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich
LiveMarketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC2 und Expomobilia bietet
individuelle Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie überdie Kreation bis
zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center
Basel sowie die Messe Zürich. DasUnternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeitende,
rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA.
* Ad hoc-Mitteilungen (https://www.mch-group.com/investoren/ad-hoc-
mitteilungen/)
(https://www.mch-group.com/investoren/ad-hoc-meldungen/)
* News (https://www.mch-group.com/news/)
Kontakt:
MCH Group AG
Group Media and Public Affairs Manager
Lucia Uebersax
+41 58 206 22 43
lucia.uebersax@mch-group.com (mailto:lucia.uebersax@mch-group.com)
(mailto:christian.jecker@mch-group.com)www.mch-group.com (https://www.mch-
group.com/)
Keine Analysen gefunden.