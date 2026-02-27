GNW-News: MILESEEY S50 gewinnt Experts' Choice bei den Innovative Product Awards der World of Concrete 2026

^IRVING, Texas, March 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bei der World of Concrete

(WOC) wurde der MILESEEY S50 (https://dada.link/HfCVnm) zum Gewinner der

Wer­bung Wer­bung

Experts' Choice in der Kategorie?Kalkulation, Projektmanagement, Zeiterfassung"

der 2026 Innovative Product Awards gekürt. Mit dieser Auszeichnung werden die

bahnbrechende Leistung des Geräts und sein wachsender Einfluss auf

professionelle Bauabläufe gewürdigt.

Das Flaggschiffprodukt on MILESEEY Tools, der Grünstrahl-Lasermesser S50, wurde

im September 2025 als Teil der Green Revolution Series eingeführt. Entwickelt

Wer­bung Wer­bung

wurde das Gerät, um Bauingenieuren, Bauunternehmern, Designern und anderen

professionellen Anwendern hochpräzise Messungen zu ermöglichen. Die Auszeichnung

unterstreicht die positive Marktakzeptanz des Produkts und sein Potenzial, einen

neuen Standard in der digitalen Messtechnik zu setzen.

Die jährlich verliehenen Innovative Product Awards würdigen die

zukunftsweisendsten Lösungen von Herstellern und Dienstleistern aus der

Wer­bung Wer­bung

gewerblichen Beton- und Mauerwerksbranche. Die Gewinner der Experts' Choice

werden von einer Jury aus Redakteuren der World of Concrete und anderen

Branchenexperten aufgrund ihrer Innovation, ihrer Leistung und ihrem praktischem

Nutzen ausgewählt.

Der S50 läutet eine neue Ära der grünen Lasermessung ein und verfügt über 18

Modi, darunter P2P. Er zeichnet sich durch die patentierte PowerBurst(TM)-

Technologie von MILESEEY aus, die Grünstrahl-Laser mit 500 bis 530 nm

Wellenlänge nutzt und damit eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als

herkömmliche Geräte mit Rotstrahl-Laser bietet. Mit einer extrem langen

Messreichweite von bis zu 400 Fuß und einer Genauigkeit von ±1/16 Zoll bewahrt

das Gerät auch auf wenig reflektierenden oder glänzenden Oberflächen und in

schwierigen Umgebungen wie Staub, Nebel oder Regen eine zuverlässige Leistung.

?Wir fühlen uns geehrt, dass der S50 bei den Innovative Product Award mit der

Experts' Choice ausgezeichnet wurde", erklärt Jore Chou, Gründer und CEO der

MILESEEY Group.?Die Anerkennung durch angesehene Branchenvertreter bestärkt uns

in unserer Überzeugung, dass Innovationen genau den Fachleuten dienen müssen,

die täglich auf Präzision angewiesen sind. Außerdem sollte die grüne Evolution

hier nicht aufhören. Wir werden weiterhin in fortschrittliche Forschung und

Entwicklung investieren, um die Grünstrahl-Technologie voranzutreiben und

intelligentere, intuitivere Werkzeuge zu liefern, die Bauunternehmern,

Architekten und Projektteams weltweit schnellere, einfachere und zuverlässigere

Messungen ermöglichen."

Über MILESEEY TOOLS

MILESEEY Tools ist die erste Untermarke von MILESEEY, einem seit 2009 weltweit

führenden Anbieter von Präzisionsmessung und optischen Technologien. Das

Unternehmen wurde gegründet, um Fachleute und Heimwerker zu unterstützen. Dazu

entwickelt es intelligente Werkzeuge, die fortschrittliche Technik in

inspirierende, zugängliche Lösungen verwandelt und genau dort Präzision und

Effizienz bietet, wo es am wichtigsten ist.

Als Pioniere der grünen Lasertechnologie und führend im Bereich robuste

Werkzeuge für den praktischen Einsatz sowie unterstützt durch Hunderte von

Patenten für Laser- und Infrarot-Thermometrie verwandelt MILESEEY Tools jede

Messung und jede visuelle Erkenntnis in umsetzbare Informationen. MILESEEY Tools

erweitert kontinuierlich die Grenzen dessen, wie Menschen bauen, prüfen und

gestalten, und fördert so mutige Ideen, ehrgeizige Projekte und bedeutende

Durchbrüche.

MILESEEY und MILESEEY Tools treiben gemeinsam die Entwicklung intelligenter

Werkzeuge voran und verbessern Präzision, intelligente Integration und

ästhetisches Design. Damit ermöglichen sie es Kreativen in aller Welt, in die

Ferne und über das Offensichtliche hinaus zu blicken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mileseeytools.com

(http://www.mileseey.com/)

Medienanfragen richten Sie bitte an TIF Creative für MILESEEY unter

justine.m@tifcreative.com (mailto:justine.m@tifcreative.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1284e513-8bf6-44be-bd1e-

28e9c4bfae76

Â°