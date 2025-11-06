GNW-News: Mohawk Industries kündigt geplanten Führungswechsel an

Werte in diesem Artikel

^Finanzvorstand James F. Brunk wird im kommenden Jahr in den Ruhestand treten

Nicholas P. Manthey wird Brunk ab dem 1. April 2026 als neuer CFO nachfolgen

CALHOUN, Georgia, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.

(NYSE: MHK) hat heute bekannt gegeben, dass James F. Brunk, Finanzvorstand des

Unternehmens, mit Wirkung zum 1. April 2026 in den Ruhestand treten wird.

Nicholas P. Manthey, Vice President Corporate Finance and Investor Relations,

wird Herrn Brunk als neuer Finanzvorstand von Mohawk nachfolgen.

?Es war mir eine Ehre, als CFO bei Mohawk tätig zu sein, und ich bin stolz auf

die Fortschritte, die unser Unternehmen in den vergangenen 20 Jahren erzielt

hat, in denen wir uns zum weltweit führenden Anbieter von Bodenbelägen

entwickelt haben", sagt Brunk.?Ich bin unserem Führungsteam und unserem

Finanzteam für ihre hervorragende Arbeit sehr dankbar. Ich hatte das Vergnügen,

mit außergewöhnlichen Menschen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, und diese

Beziehungen waren der erfüllendste Teil meiner Tätigkeit. Ich bin stolz auf

alles, was wir als Team erreicht haben."

Brunk hat eng mit Manthey zusammengearbeitet, um einen reibungslosen Übergang

sicherzustellen, und wird Mohawk nach seinem Ruhestand in einer beratenden

Führungsfunktion unterstützen.

?Ich schätze Jims zahlreiche Beiträge zu Mohawks Erfolg sehr", sagt Jeffrey S.

Lorberbaum, Chairman und Chief Executive Officer.?Seine Führungsstärke war

entscheidend dafür, dass Mohawk durch den Eintritt in neue Märkte, die

Integration bedeutender Übernahmen und die weltweite Geschäftsausweitung zum

größten Bodenbelagsunternehmen der Welt geworden ist. Jim hat Mohawk mit einem

engagierten Team talentierter Fachkräfte und einer soliden Finanzbasis in eine

Position gebracht, auf der das Unternehmen auf seinen jahrelangen Erfolgen

aufbauen und sein zukünftiges Wachstum weiter vorantreiben kann."

?Seit Nick Teil unseres Unternehmens geworden ist, hat er gemeinsam mit unserem

Führungsteam daran gearbeitet, das Geschäft weiter zu verbessern. Ich bin

überzeugt, dass er über die Erfahrung und die Fähigkeiten verfügt, um als unser

nächster Finanzvorstand exzellente Ergebnisse zu erzielen", sagt Lorberbaum.

?Nick verfügt über einen tiefgreifenden und vielseitigen Finanzhintergrund mit

jahrzehntelanger Erfahrung in internationalen Industrie- und

Technologieunternehmen. Er hat eng mit unserem globalen Finanzteam und den

Segmentleitungen zusammengearbeitet, um ein umfassendes Verständnis unserer

weltweiten Geschäftsaktivitäten zu gewinnen."

Manthey trat 2020 in Mohawks Segment Flooring North America als Finanzvorstand

des Segments ein und war seither als Vice President Corporate Finance and

Investor Relations für Mohawk tätig. Bevor Manthey zu Mohawk kam, erweiterte er

seine Finanz- und Führungskompetenzen bei Bridgestone und Intel, wo er in

analytischen und strategischen operativen Funktionen tätig war und

Führungspositionen sowohl in den USA als auch in Lateinamerika innehatte.

?Mohawk ist ein starkes Unternehmen mit großem Potenzial, und ich freue mich

sehr über diese Chance", sagt Manthey.?Wir verfügen im gesamten Unternehmen

über ein herausragendes Finanzteam. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihnen

neue Möglichkeiten zur Stärkung unseres Geschäfts zu identifizieren und mit

unserem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um herausragende Ergebnisse für unsere

Aktionäre zu erzielen."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen, der in

rund 180 Ländern Produkte zur Verschönerung von Wohn- und Geschäftsräumen

anbietet. In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir die operative Präsenz des

Unternehmens mit Produktionsstätten in Nordamerika, Europa, Südamerika, Ozeanien

und Asien erweitert. Unsere vertikal integrierten Fertigungs- und

Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von

Keramikfliesen, Teppichen, Laminat, Holz, Stein und Vinylböden. Mit unserer

branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien

entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und alle

Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den

bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane,

Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group,

Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die

Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und

Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die

Wörter?könnte",?sollte",?glaubt",?antizipiert",?erwartet" und?schätzt"

oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung

dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der?Safe Harbor"-

Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities

Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der

Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung

angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein

unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da

diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das

Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen

öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die

zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen,

die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Wichtige Faktoren, die dazu führen

können, dass zukünftige Ergebnisse von bisherigen Entwicklungen sowie von

unseren aktuellen Erwartungen oder Prognosen abweichen, umfassen unter anderem -

jedoch nicht ausschließlich - folgende Punkte: Änderungen der wirtschaftlichen

oder branchenspezifischen Rahmenbedingungen; die Auswirkungen von Zöllen;

Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Fracht-, Rohstoff- und anderen

Inputkosten; Inflation und Deflation in den Verbrauchermärkten;

Währungsschwankungen; Energiekosten und -verfügbarkeit; Zeitpunkt und Höhe der

Investitionsausgaben; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die

Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; Identifizierung und

Abschluss von Akquisitionen zu vorteilhaften Bedingungen (sofern überhaupt

möglich); Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeit;

Einführung neuer Produkte; Rationalisierung von Betriebsabläufen; Steuern und

Steuerreformen; Produkt- und sonstige Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten;

geopolitische Konflikte; regulatorische und politische Veränderungen in den

Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; sowie andere Risiken, die in den

bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten und

öffentlichen Mitteilungen von Mohawk genannt sind.

Kontakt: Robert Webb, Corporate Communications, 706.624.2050

