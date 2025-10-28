GNW-News: Neinor verzeichnet nach Abschluss der größten Fusion im spanischen Wohnimmobiliensektor der vergangenen zehn Jahre einen Nettogewinn von 122 Millio...

Werte in diesem Artikel

^MADRID, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor Homes (?Neinor") hat das

Geschäftsjahr 2025 mit starken operativen und finanziellen Ergebnissen

abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2025 - ohne Berücksichtigung der Auswirkungen

des Erwerbs einer 79,2-%-Beteiligung an AEDAS - wurden insgesamt 2.901

Wohneinheiten notariell beurkundet. Davon entfielen 1.891 Einheiten auf das

vollständig konsolidierte Eigenportfolio und 1.010 Einheiten auf das Asset-

Management-Geschäft. Der Gesamtumsatz für 2025 belief sich auf 697 Millionen

Euro.

Borja García-Egotxeaga, CEO von Neinor Homes, erklärte:?Dies war ein

entscheidendes Jahr für Neinor.?Dies war ein entscheidendes Jahr für Neinor.

Wir haben operativ überdurchschnittlich abgeschnitten, unsere Bilanz weiter

gestärkt und die größte Transaktion im spanischen Wohnimmobiliensektor seit mehr

als einem Jahrzehnt erfolgreich abgeschlossen. Damit sind wir zum

unangefochtenen nationalen Marktführer aufgestiegen. In einem Umfeld, in dem

Märkte durch KI und technologischen Wandel neu definiert werden, suchen

Investorinnen und Investoren verstärkt nach resilienten, ertragsgenerierenden

Sachwerten. Der spanische Wohnungsmarkt steht an der Schnittstelle von

strukturell hoher Nachfrage und begrenztem Angebot. Mit unserer Größe,

Sichtbarkeit und disziplinierten Umsetzung bauen wir eine Plattform, die diesen

Zyklus prägen und langfristig nachhaltigen Shareholder Value schaffen wird."

Jordi Argemí, Deputy CEO und CFO von Neinor Homes, erklärte:?Das Jahr 2025

unterstreicht die finanzielle Stärke und Skalierbarkeit unserer Plattform. Wir

haben das obere Ende unserer Prognosespanne erreicht und unseren Bestand auf

38.000 Einheiten erhöht. Die Übernahme von AEDAS ist klar wertsteigernd: Sie

erhöht die Visibilität unserer Erträge, stärkt unser Wachstum und erweitert

unsere Dividendenkapazität - bei gleichzeitig disziplinierter Verschuldung

innerhalb unseres Zielkorridors. Unser Fokus bleibt klar: Kapitalallokation,

eine starke Bilanz und nachhaltige Renditen für unsere Aktionärinnen und

Aktionäre."

* Die vollständige regulatorische Bekanntmachung finden Sie auf der Homepage von

Neinor (https://www.neinorhomes.com/en/accionistas-

inversores/) (https://www.neinorhomes.com/en/news/neinor-records-122mn-fy25-net-

income-after-executing-largest-m-a-in-spanish-residential-of-the-last-decade/).

Weitere Informationen:

NEINOR HOMES

Abteilung Investor Relations

investor.relations@neinorhomes.com (mailto:investor.relations@neinorhomes.com)

Â°