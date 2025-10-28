GNW-News: Neinor verzeichnet nach Abschluss der größten Fusion im spanischen Wohnimmobiliensektor der vergangenen zehn Jahre einen Nettogewinn von 122 Millio...
^MADRID, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor Homes (?Neinor") hat das
Geschäftsjahr 2025 mit starken operativen und finanziellen Ergebnissen
abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2025 - ohne Berücksichtigung der Auswirkungen
des Erwerbs einer 79,2-%-Beteiligung an AEDAS - wurden insgesamt 2.901
Wohneinheiten notariell beurkundet. Davon entfielen 1.891 Einheiten auf das
vollständig konsolidierte Eigenportfolio und 1.010 Einheiten auf das Asset-
Management-Geschäft. Der Gesamtumsatz für 2025 belief sich auf 697 Millionen
Euro.
Borja García-Egotxeaga, CEO von Neinor Homes, erklärte:?Dies war ein
entscheidendes Jahr für Neinor.?Dies war ein entscheidendes Jahr für Neinor.
Wir haben operativ überdurchschnittlich abgeschnitten, unsere Bilanz weiter
gestärkt und die größte Transaktion im spanischen Wohnimmobiliensektor seit mehr
als einem Jahrzehnt erfolgreich abgeschlossen. Damit sind wir zum
unangefochtenen nationalen Marktführer aufgestiegen. In einem Umfeld, in dem
Märkte durch KI und technologischen Wandel neu definiert werden, suchen
Investorinnen und Investoren verstärkt nach resilienten, ertragsgenerierenden
Sachwerten. Der spanische Wohnungsmarkt steht an der Schnittstelle von
strukturell hoher Nachfrage und begrenztem Angebot. Mit unserer Größe,
Sichtbarkeit und disziplinierten Umsetzung bauen wir eine Plattform, die diesen
Zyklus prägen und langfristig nachhaltigen Shareholder Value schaffen wird."
Jordi Argemí, Deputy CEO und CFO von Neinor Homes, erklärte:?Das Jahr 2025
unterstreicht die finanzielle Stärke und Skalierbarkeit unserer Plattform. Wir
haben das obere Ende unserer Prognosespanne erreicht und unseren Bestand auf
38.000 Einheiten erhöht. Die Übernahme von AEDAS ist klar wertsteigernd: Sie
erhöht die Visibilität unserer Erträge, stärkt unser Wachstum und erweitert
unsere Dividendenkapazität - bei gleichzeitig disziplinierter Verschuldung
innerhalb unseres Zielkorridors. Unser Fokus bleibt klar: Kapitalallokation,
eine starke Bilanz und nachhaltige Renditen für unsere Aktionärinnen und
Aktionäre."
* Die vollständige regulatorische Bekanntmachung finden Sie auf der Homepage von
Neinor (https://www.neinorhomes.com/en/accionistas-
inversores/) (https://www.neinorhomes.com/en/news/neinor-records-122mn-fy25-net-
income-after-executing-largest-m-a-in-spanish-residential-of-the-last-decade/).
Weitere Informationen:
NEINOR HOMES
Abteilung Investor Relations
investor.relations@neinorhomes.com (mailto:investor.relations@neinorhomes.com)
