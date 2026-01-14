GNW-News: Nu-Tek BioSciences stärkt seine globale Marktführerschaft durch Erneuerung der Halal-Zertifizierung
^* Die Rezertifizierung markiert über ein Jahrzehnt Halal-Konformität und
sichert wichtige Lieferketten für biopharmazeutische Wachstumsmärkte bis
2026 und darüber hinaus.
MINNETONKA, Minnesota, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, das
branchenführende Unternehmen für Peptone und Hefeextrakte, die zu 100 % ohne
tierischen Ursprung (AOF) sind, hat heute die erfolgreiche Erneuerung seiner
Halal-Zertifizierung durch das Islamic Food and Nutrition Council of America
(IFANCA) bekanntgegeben. Diese Zertifizierung unterstreicht Nu-Teks seit
Jahrzehnten bestehende Marktstellung als zuverlässiger Partner der globalen
Pharma-, Biotechnologie- und industriellen Fermentationsbranche.
Die Halal-Zertifizierung ist essenziell für Rohstoffe, die im Nahen Osten und in
Südostasien vertrieben werden - Märkte, die derzeit mit verschärften
regulatorischen Standards für das Jahr 2026 konfrontiert sind. Durch die
Einhaltung dieser strengen Standards bietet Nu-Tek seinen weltweiten Partnern
eine ethisch einwandfreie, leistungsstarke Lieferkette, die sowohl technisch als
auch kulturell den sich wandelnden internationalen Anforderungen entspricht.
?Wir wollen der Partner sein, der sowohl die komplexe Wissenschaft der Rohstoffe
als auch die spezifischen Nuancen der regionalen Markterwartungen unserer Kunden
versteht", so Tom Yezzi, CEO von Nu-Tek BioSciences.?Mit unserer nachhaltigen
Halal-Zertifizierung sind wir in der Lage, die steigende Nachfrage nach
konformen, tierfreien Inhaltsstoffen in den am schnellsten wachsenden
biopharmazeutischen Zentren der Welt zu erfüllen."
Da sich die Branche hin zu einer ganzheitlicheren Qualifizierung von Rohstoffen
bewegt - bei der religiöse und ethische Erwägungen ebenso wichtig sind wie
technische Spezifikationen -, nimmt Nu-Tek weiterhin eine Vorreiterrolle ein.
Diese Zertifizierung, ergänzt durch die Kosher-/Bio-Zertifizierung und das
firmeneigene Variability Reduction Program (VRP), unterstreicht das Engagement
von Nu-Tek, die zuverlässigsten und zugänglichsten Rohstofflösungen in der
biopharmazeutischen Industrie anzubieten.
Über Nu-Tek BioSciences
Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von
hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen
Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota,
betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die
Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie
spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für
Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von
Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com (http://www.nu-
tekbiosciences.com/).
Medienkontakt:
Courtney Jones
Director of Commercial Development
cjones@nu-tekbioscience.com
+1(952) 936.3614
www.nu-tekbiosciences.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e540576-ddcd-
4440-9264-e238409147b5
Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3db37752-2106-41c7-
ad4a-dc17dc2e46e6
