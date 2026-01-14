GNW-News: Nu-Tek BioSciences stärkt seine globale Marktführerschaft durch Erneuerung der Halal-Zertifizierung

^* Die Rezertifizierung markiert über ein Jahrzehnt Halal-Konformität und

sichert wichtige Lieferketten für biopharmazeutische Wachstumsmärkte bis

2026 und darüber hinaus.

MINNETONKA, Minnesota, Jan. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, das

branchenführende Unternehmen für Peptone und Hefeextrakte, die zu 100 % ohne

tierischen Ursprung (AOF) sind, hat heute die erfolgreiche Erneuerung seiner

Halal-Zertifizierung durch das Islamic Food and Nutrition Council of America

(IFANCA) bekanntgegeben. Diese Zertifizierung unterstreicht Nu-Teks seit

Jahrzehnten bestehende Marktstellung als zuverlässiger Partner der globalen

Pharma-, Biotechnologie- und industriellen Fermentationsbranche.

Die Halal-Zertifizierung ist essenziell für Rohstoffe, die im Nahen Osten und in

Südostasien vertrieben werden - Märkte, die derzeit mit verschärften

regulatorischen Standards für das Jahr 2026 konfrontiert sind. Durch die

Einhaltung dieser strengen Standards bietet Nu-Tek seinen weltweiten Partnern

eine ethisch einwandfreie, leistungsstarke Lieferkette, die sowohl technisch als

auch kulturell den sich wandelnden internationalen Anforderungen entspricht.

?Wir wollen der Partner sein, der sowohl die komplexe Wissenschaft der Rohstoffe

als auch die spezifischen Nuancen der regionalen Markterwartungen unserer Kunden

versteht", so Tom Yezzi, CEO von Nu-Tek BioSciences.?Mit unserer nachhaltigen

Halal-Zertifizierung sind wir in der Lage, die steigende Nachfrage nach

konformen, tierfreien Inhaltsstoffen in den am schnellsten wachsenden

biopharmazeutischen Zentren der Welt zu erfüllen."

Da sich die Branche hin zu einer ganzheitlicheren Qualifizierung von Rohstoffen

bewegt - bei der religiöse und ethische Erwägungen ebenso wichtig sind wie

technische Spezifikationen -, nimmt Nu-Tek weiterhin eine Vorreiterrolle ein.

Diese Zertifizierung, ergänzt durch die Kosher-/Bio-Zertifizierung und das

firmeneigene Variability Reduction Program (VRP), unterstreicht das Engagement

von Nu-Tek, die zuverlässigsten und zugänglichsten Rohstofflösungen in der

biopharmazeutischen Industrie anzubieten.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von

hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen

Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota,

betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die

Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie

spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für

Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von

Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com (http://www.nu-

tekbiosciences.com/).

Medienkontakt:

Courtney Jones

Director of Commercial Development

cjones@nu-tekbioscience.com

+1(952) 936.3614

www.nu-tekbiosciences.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e540576-ddcd-

4440-9264-e238409147b5

Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3db37752-2106-41c7-

ad4a-dc17dc2e46e6

Â°