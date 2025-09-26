GNW-News: Nur noch ein Jahr! Vorbereitungen für den 48. WorldSkills-Wettbewerb in vollem Gange
^SHANGHAI, Sept. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 22. September startete Shanghai
mit einer feierlichen Zeremonie den einjährigen Countdown für den 48.
WorldSkills-Wettbewerb, der vom 22. bis 27. September 2026 in Shanghai, China,
stattfinden wird. Damit begann der?Endspurt" für den weltweit führenden
Berufswettbewerb für junge Talente.
Um die Vorbereitungen für den 48. WorldSkills-Wettbewerb voranzutreiben, hat der
Staatsrat Chinas eine Führungsgruppe und ein Organisationskomitee für den
Wettbewerb eingerichtet. In Shanghai wurde das WorldSkills Shanghai 2026
Executive Bureau eingerichtet, um die Umsetzung spezifischer Aufgaben zu
überwachen. Derzeit verläuft die gesamte organisatorische Arbeit für den
Wettbewerb ordnungsgemäß und zügig.
Die bevorstehende Ausgabe in Shanghai wird 64 Wettbewerbe umfassen, darunter 57
traditionelle Kategorien aus sechs Hauptbereichen. Um sich an die sich wandelnde
Landschaft neuer Branchen und Kompetenzen anzupassen, werden auch neue
Kategorien wie Schienenfahrzeugtechnik und intelligente Sicherheitstechnik
eingeführt, wodurch diese WorldSkills-Wettbewerbe hinsichtlich der
Veranstaltungsvielfalt möglicherweise die bislang umfangreichsten werden. Die
Teilnahmepakete für Mitglieder der WorldSkills Shanghai 2026 sind fertiggestellt
und werden auf der WorldSkills-Generalversammlung in Kroatien am 13. Oktober
vorgestellt. Die Online-Anmeldung beginnt am 13. November.
Die Rekrutierung von Freiwilligen für den 48. WorldSkills-Wettbewerb hat
offiziell begonnen. Die Freiwilligen von WorldSkills werden an wichtigen
Standorten wie Flughäfen, Hochgeschwindigkeitsbahnhöfen, Wettkampfstätten und
Hotels eingesetzt und sind während der gesamten Veranstaltung für die Sicherheit
der Wettkämpfe, den Empfang ausländischer Gäste und die Unterstützung der
Veranstaltung verantwortlich.
Die Werbekampagnen für den WorldSkills-Wettbewerb gewinnen zunehmend an Dynamik.
Am 15. Juli gab das WorldSkills Shanghai 2026 Executive Bureau die Ernennung des
jungen chinesischen Schauspielers Xiao Zhan zum Werbebotschafter für die
Veranstaltung bekannt. Verwandte Hashtags haben über 500 Millionen Aufrufe
erzielt, was diese Kampagne zur größten Werbekampagne in der Geschichte des
WorldSkills-Wettbewerbs macht und das öffentliche Bewusstsein erheblich
gesteigert hat. Im Juni begleitete die Flagge der WorldSkills Chinas bemannte
Tauchkapsel?Jiaolong" auf einer Tiefsee-Mission und symbolisierte damit die
unendlichen Möglichkeiten der Erforschung von Fertigkeiten. Das Werbevideo
?Skill Venture" für die WorldSkills Shanghai 2026 wurde veröffentlicht. Aus der
Perspektive junger Menschen zeigt das Video Begegnungen mit verschiedenen
Fertigkeiten und präsentiert den Reiz dieser Fertigkeiten.
Als weltweit führender Berufswettbewerb hat WorldSkills Shanghai 2026 eine
Vielzahl von Sponsoren angezogen. Das Sponsoring-Programm wurde gestartet. Vier
nationale strategische Sponsoren, nämlich die Industrial and Commercial Bank of
China (ICBC), die Bank of Communications, SAIC Motor und BOSS Zhipin, haben ihre
Unterstützungspläne für den WorldSkills-Wettbewerb vorgestellt und damit dieser
globalen Feier der Fertigkeiten einen kräftigen Impuls verliehen.
Um den Geist der Handwerkskunst in der Gesellschaft weiter zu fördern und ein
Umfeld zu schaffen, in dem handwerkliches Können geschätzt wird, hat das
WorldSkills Shanghai 2026 Executive Bureau zehn hochqualifizierte chinesische
Talente, darunter Zhuang Qiufeng, Ke Shuichang und Xie Huixuan, zu Dream
Ambassadors ernannt und ihnen Ernennungsurkunden überreicht. Nach Angaben des
Exekutivbüros werden diese Botschafter als Vorbilder für berufliche Fähigkeiten
fungieren und sich bei großen Werbeveranstaltungen zu den WorldSkills Shanghai
2026 für den Grundsatz?Master Skills Change Your Future" (Meisterhafte
Fähigkeiten verändern Ihre Zukunft) einsetzen.
In einem Jahr werden sich junge, hochqualifizierte Talente aus aller Welt in
Shanghai auf dieser renommierten globalen Bühne versammeln - wo Wettbewerb
Innovation fördert und Zusammenarbeit neue Kapitel in der Welt der Fertigkeiten
aufschlägt.
Quelle: WorldSkills Shanghai 2026 Exekutivbüro
Kontaktperson:
Frau Zou
Tel.: 86-10-63074558Â°