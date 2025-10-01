GNW-News: Oktober: Streifzug durch die Straßen von Chengdu -- Doppelte Feierlichkeiten läuten goldenen Herbst voller kultureller Highlights ein
^CHENGDU, China, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem Einzug des Herbstes
lädt Chengdu - eine Stadt, die für ihren jahrtausendealten Charme ebenso wie für
ihre moderne Dynamik bekannt ist - Reisende aus aller Welt zu einem
spektakulären Erlebnisprogramm in der goldenen Jahreszeit ein.
Anlässlich der Feierlichkeiten zum chinesischen Nationalfeiertag und zum
Mittherbstfest erwartet Besucher in Chengdu ein vielfältiges kulturelles und
touristisches Programm mit mehr als 300 Veranstaltungen und thematischen
Reiserouten. Von Kunstfestivals und Festveranstaltungen bis hin zu
Naturerlebnissen ist alles dabei. Darüber hinaus gibt die Stadt eine zweite
Runde Übernachtungsgutscheine für Touristen im Wert von 5 Millionen Yuan aus und
lädt Gäste aus aller Welt ein, die versteckten Gassen zu entdecken und den
einzigartigen Charme der?Parkstadt" zu erleben.
Das städtische Amt für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus kündigte an, dass
sich die Stadt ab Ende September in ein Paradies für Kunstliebhaber verwandeln
wird. Mit dem 14. China Art Festival (China Kunstfestival) und den 15. China
Gold Bell Awards for Music (China Goldene Glocken Musikpreis) finden zwei
bedeutende nationale Großereignisse in Chengdu statt, die das Beste der
chinesischen Kunstszene präsentieren. Zugleich bereichern etablierte lokale
Veranstaltungen das Programm, darunter die 31.?Autumn in Rongcheng" Chengdu
International Music Season (31.?Herbst in Rongcheng" Chengdu Internationale
Musiksaison), das Bailu Sino-French Classical Music Art Festival (Bailu Sino-
Französisches Festival für klassische Musik und Kunst ) und die Chengdu-
Chongqing Theatre Dual-City Series (Chengdu-Chongqing Theater-Doppelstadt-
Reihe), die vielfältige Aufführungen von klassisch bis modern bieten.
Die Yulin Road Folk Music Season (Yulin Road Folk Musik-Saison) lässt die Saiten
urbaner Erinnerungen erklingen, während die?On the Hopeful Fields" 2025 Rural
Chorus Season (?Auf den hoffnungsvollen Feldern" Ländliche Chor-Saison 2025) die
ländlichen Regionen mit Chormusik erfüllt. Hinzu kommen mehr als 40 Museums- und
Kunstausstellungen sowie über 60 Konzerte, Tanztheateraufführungen und
Musikdarbietungen, die der Stadt während der gesamten Saison eine intensive
künstlerische Atmosphäre verleihen.
Auch traditionelle Feste werden hier auf neue, kreative Weise gefeiert. Unter
dem Motto?Doppelte Feierlichkeiten" richtet Chengdu mehr als 100
Veranstaltungen aus. Im Rahmen der Chengdu International Digital Culture &
Creative Season 2025 (Chengdu Internationale Saison für digitale Kultur und
Kreativität 2025) wird das IP?Honor of Kings" (?Ehre der Könige") in
einzigartige kulturelle Tourismuserlebnisse integriert. An den Tianfu
Zwillingstürmen erleben die Besucher mit der Lichtshow?Writing Poems on the
Moon" (?Gedichte auf dem Mond schreiben") eine moderne Interpretation
klassischer Poesie. Zur gleichen Zeit bringt die Munich Oktoberfest Tianfu
Carnival Week (Münchener Oktoberfest Tianfu Karneval-Woche) deutsche
Lebensfreude in die Stadt. Beim Dong'an Lake Carnival (Karneval am Dong'an-See)
und den Guochao-Events (China-Chic-Veranstaltungen) an der Dongjiao Memory
Metrostation trifft traditionelle Folklore auf zeitgenössische Trends. Wer durch
Chengdu schlendert, entdeckt an jeder Ecke neue Überraschungen und begegnet
entspanntem Lebensstil und dynamischer Kreativität.
Die Schönheit des Herbstes in Chengdu liegt in der Harmonie von Natur und Stadt.
Unter dem?Motto Seeking Beautiful Sights" (?Auf der Suche nach schönen
Sehenswürdigkeiten") präsentiert die Stadt ein Netzwerk aus 40 Routen durch den
goldenen Herbst, die acht Erlebniswelten abdecken. Von Blütenspaziergängen auf
dem Land und Ausblicken auf ferne Schneegipfel bis hin zu urbanen Lichtshows und
Waldwanderungen, von Spaziergängen unter goldenen Ginkgobäumen und Camping unter
Sternen bis hin zum Genuss lokaler Spezialitäten und dem Erkunden pulsierender
Stadtviertel bei Nacht ist alles dabei. Ökologische Highlights und urbane
Hotspots gehen entlang dieser Routen eine Verbindung ein und bieten für jeden
Reisenden das passende Erlebnis - ob stille Natur oder lebendige Stadt.
Zur weiteren Förderung des Tourismus gibt Chengdu eine zweite Runde von
Übernachtungsgutscheinen im Wert von 5 Millionen Yuan heraus. Begleitende
Kampagnen wie?Travel Chengdu Through Its Shows, Exhibitions, and Competitions"
(?Reisen Sie durch Chengdu mit seinen Shows, Ausstellungen und Wettbewerben")
sowie ein kulturelles Geschenkpaket unter dem Motto?Dual Festival Celebration,
Chengdu Sends Its Regards" (?Doppelte Feierlichkeiten, Chengdu sendet seine
Grüße") ergänzen das Angebot. Auf den führenden chinesischen Reiseplattformen
zählt Chengdu bereits zu den beliebtesten Zielen für internationale Besucher.
Besonders gefragt ist die Stadt bei Reisenden aus Japan, Südkorea, den USA,
Malaysia, Australien, Vietnam, Kanada, Singapur und dem Vereinigten Königreich.
Quelle: Städtisches Amt für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus von Chengdu
Kontaktperson: Frau Hou, Tel.: 86-10-63074558Â°