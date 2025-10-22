DAX24.248 -0,3%Est505.662 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -2,2%Nas22.803 -0,7%Bitcoin92.870 -0,8%Euro1,1601 ±-0,0%Öl62,65 +1,6%Gold4.043 -2,0%
DAX schwächelt -- Wall Street tiefer -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- TKMS, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
BVB-Aktie verliert: Sieg bei Kopenhagen und Moukoko - Nmecha überragend
Gestrichene Kaufempfehlung belastet thyssenkrupp Nucera-Aktie
GNW-News: Pixelligent bringt die Produktreihe PixMicroT auf den Markt, um XR, Displays der nächsten Generation und optische Sensoren weiterzuentwickeln

22.10.25 16:25 Uhr

^BALTIMORE, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pixelligent Technologies

(Pixelligent), der führende Hersteller von Nanokompositen mit hohem

Brechungsindex (RI) für Elektronik der nächsten Generation, stellte heute

PixMicro(TM) vor, den nächsten Sprung in der Entwicklung von Mikrooptik-

Materialien. PixMicro(TM) ist eine neue Familie von mikroprägefähigen

Formulierungen, die für den Einsatz in Hochleistungssensoren, Mikrolinsenarrays,

Wellenleitern, 3D-gedruckten Optiken, CPO und diffraktiven optischen Elementen

(DOEs) entwickelt wurden.

Durch unübertroffene Transparenz, extrem geringe Trübung und Brechungsindizes

von bis zu 1,90 in lösungsmittelfreien Formulierungen ermöglicht die PixMicro(TM)-

Produktreihe Geräteherstellern deutlich schärfere Bilder, kleinere Formfaktoren

sowie verbesserte Effizienz und Kosten.

?Die extremen Leistungsanforderungen an optische Sensoren, 3D-gedruckte

Feinoptik und Display-Anwendungen steigen rapide an und erfordern Fortschritte

in der Materialinnovation, um die von Verbraucher- und Industriekunden

geforderten Produkte der nächsten Generation liefern zu können", so Craig

Bandes, CEO von Pixelligent.?PixMicro(TM) bietet eine unübertroffene Kombination

aus hohem Brechungsindex, optischer Klarheit, mechanischen Eigenschaften und

Verarbeitungsflexibilität - und gibt Herstellern damit die Werkzeuge an die

Hand, die sie benötigen, um die Geräte zu bauen, die die nächste Welle der

Immersions-Technologie prägen werden."

Die hochbrechenden, mikroprägefähigen Produkte von PixMicro(TM) sind sowohl mit

Glas- als auch mit Kunststoffsubstraten kompatibel und können mit

handelsüblichen Stempeln und branchenüblichen Fertigungsverfahren für eine

Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Zu den Leistungsvorteilen von

PixMicro(TM) gehören:

* Hochbelastbare, lösungsmittelfreie Formulierungen mit einem HRI-Wert von

1,9+

* Hochleistungsfähige Mikroprägung von Strukturen mit einer Dicke von 30 µm

bis 50 µm

* Einstellbare Viskositäten

* Kompatibel mit bestehenden Fertigungsprozessen und Substraten

* Branchenführende Klarheit: >95 % Transparenz über alle sichtbaren

Wellenlängen hinweg

* Extrem geringe Trübung (Â°