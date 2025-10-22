GNW-News: Pixelligent bringt die Produktreihe PixMicroT auf den Markt, um XR, Displays der nächsten Generation und optische Sensoren weiterzuentwickeln
^BALTIMORE, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pixelligent Technologies
(Pixelligent), der führende Hersteller von Nanokompositen mit hohem
Brechungsindex (RI) für Elektronik der nächsten Generation, stellte heute
PixMicro(TM) vor, den nächsten Sprung in der Entwicklung von Mikrooptik-
Materialien. PixMicro(TM) ist eine neue Familie von mikroprägefähigen
Formulierungen, die für den Einsatz in Hochleistungssensoren, Mikrolinsenarrays,
Wellenleitern, 3D-gedruckten Optiken, CPO und diffraktiven optischen Elementen
(DOEs) entwickelt wurden.
Durch unübertroffene Transparenz, extrem geringe Trübung und Brechungsindizes
von bis zu 1,90 in lösungsmittelfreien Formulierungen ermöglicht die PixMicro(TM)-
Produktreihe Geräteherstellern deutlich schärfere Bilder, kleinere Formfaktoren
sowie verbesserte Effizienz und Kosten.
?Die extremen Leistungsanforderungen an optische Sensoren, 3D-gedruckte
Feinoptik und Display-Anwendungen steigen rapide an und erfordern Fortschritte
in der Materialinnovation, um die von Verbraucher- und Industriekunden
geforderten Produkte der nächsten Generation liefern zu können", so Craig
Bandes, CEO von Pixelligent.?PixMicro(TM) bietet eine unübertroffene Kombination
aus hohem Brechungsindex, optischer Klarheit, mechanischen Eigenschaften und
Verarbeitungsflexibilität - und gibt Herstellern damit die Werkzeuge an die
Hand, die sie benötigen, um die Geräte zu bauen, die die nächste Welle der
Immersions-Technologie prägen werden."
Die hochbrechenden, mikroprägefähigen Produkte von PixMicro(TM) sind sowohl mit
Glas- als auch mit Kunststoffsubstraten kompatibel und können mit
handelsüblichen Stempeln und branchenüblichen Fertigungsverfahren für eine
Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Zu den Leistungsvorteilen von
PixMicro(TM) gehören:
* Hochbelastbare, lösungsmittelfreie Formulierungen mit einem HRI-Wert von
1,9+
* Hochleistungsfähige Mikroprägung von Strukturen mit einer Dicke von 30 µm
bis 50 µm
* Einstellbare Viskositäten
* Kompatibel mit bestehenden Fertigungsprozessen und Substraten
* Branchenführende Klarheit: >95 % Transparenz über alle sichtbaren
Wellenlängen hinweg
* Extrem geringe Trübung (Â°