GNW-News: Polpharma Group gibt Führungswechsel bekannt - Ernennung von Sebastian Szymanek zum neuen Präsidenten

Polpharma Group gibt Führungswechsel bekannt - Ernennung von Sebastian Szymanek zum neuen Präsidenten
^AMSTERDAM, Oct. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Polpharma Group, eines der
größten Pharmaunternehmen in Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien, gibt
einen geplanten Führungswechsel bekannt.
Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 wird Markus Sieger nach zehn Jahren als CEO der
Gruppe zurücktreten. Entsprechend der zu Beginn seiner Amtszeit vereinbarten
Nachfolgeregelung wird er die strategische Entwicklung der Gruppe weiterhin als
Mitglied des Aufsichtsrats unterstützen.
Unter der Leitung von Markus Sieger hat die Polpharma Group ein erhebliches
Wachstum erzielt, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch im Hinblick auf den
Aufbau einer zielorientierten Organisation getreu der Mission:?Wir helfen
Menschen, ein gesundes Leben in einer gesunden Welt zu führen." Das Unternehmen
hat sich als zuverlässiger Partner für Gesundheitssysteme in ganz Europa und
Zentralasien etabliert und stellt Millionen von Patienten hochwertige,
kostengünstige Medikamente zur Verfügung.
Jerzy Starak, Eigentümer der Polpharma Group, drückte seine Wertschätzung aus:
?Im Namen der gesamten Polpharma-Gemeinschaft möchte ich Markus meinen
herzlichen Dank für sein herausragendes Engagement und seine visionären Ideen in
den letzten zehn Jahren aussprechen. Seine Führungsstärke hat maßgeblich dazu
beigetragen, das Unternehmen in einem dynamischen und herausfordernden
Marktumfeld zu positionieren, unsere Werte zu stärken und einen strategischen
Kurs für die Zukunft festzulegen. Ich freue mich, dass Markus als Mitglied des
Aufsichtsrats weiterhin Teil des Teams bleiben wird."
Zugleich freut sich die Polpharma Group, die Ernennung von Sebastian Szymanek
zum neuen CEO mit Wirkung zum 1. Januar 2026 bekannt zu geben. Sebastian ist
derzeit Vorstandsvorsitzender von Zak?ady Farmaceutyczne Polpharma S.A. in
Polen.
Mit fast 30 Jahren Erfahrung in der Pharmaindustrie bringt Sebastian ein
tiefgreifendes Verständnis sowohl der Generika- als auch der Innovationsbranche
mit. Seit seinem Eintritt bei Polpharma im Jahr 2007 hatte er mehrere zentrale
Führungspositionen im kaufmännischen Bereich inne. Im Jahr 2014 wurde er
Geschäftsführer für Polen und von 2017 bis März 2021 war er
Vorstandsvorsitzender von Polpharma Biuro Handlowe. Seit September 2021 leitet
er Zak?ady Farmaceutyczne Polpharma S.A. als Vorstandsvorsitzender.
Während seiner 18-jährigen Tätigkeit bei Polpharma hat Sebastian maßgeblich dazu
beigetragen, das Unternehmen als dynamischen Marktführer zu etablieren. Unter
anderem hat er strategische Projekte umgesetzt, funktionsübergreifende Teams
geleitet und die Marktposition des Unternehmens im In- und Ausland gestärkt.
Nick Haggar, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Polpharma Group, merkte an:
?Ich bin überzeugt, dass Sebastian die richtigen Voraussetzungen mitbringt, um
die Polpharma Group in die nächste Phase zu führen. Dank seiner fundierten
Kenntnisse des Unternehmens, seiner bewährten Führungsqualitäten, seines
operativen Fokus und seines unerschütterlichen Engagements für unsere Mission
erfüllt er alle Anforderungen, um das weitere Wachstum und die Innovationskraft
der Gruppe voranzutreiben."
Über die Polpharma Group
Die Polpharma Group ist ein führender regionaler Arzneimittelhersteller. Die
Gruppe ist in Mittel- und Osteuropa, im Kaukasus und in Zentralasien tätig. Seit
über 90 Jahren genießt das Unternehmen das Vertrauen von Patienten,
medizinischem Fachpersonal und Geschäftspartnern und stellt Patienten und
Geschäftspartnern auf der ganzen Welt moderne Medikamente, Wirkstoffe und
innovative Lösungen zur Verfügung. Jedes Jahr werden in den Fabriken der
Polpharma Group 400 Millionen Arzneimittelpackungen hergestellt, die direkt oder
über ein Partnernetzwerk in über 40 Ländern weltweit verkauft werden. Die
Polpharma Group umfasst folgende Unternehmen: Zak?ady Farmaceutyczne Polpharma
S.A. in Polen, Zak?ady Farmaceutyczne Santo in Kasachstan sowie Farmaprojects in
Spanien, 089Farm in Deutschland und Swiss Pharma International in der Schweiz.
Die Gruppe beschäftigt 5.600 Mitarbeiter.
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:
Beata Zdu?czyk-Gol?dzinowska
Head of Corporate Communications
rzecznik@polpharma.com (mailto:rzecznik@polpharma.com)
Quelle: Polpharma Group
