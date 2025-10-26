GNW-News: Polpharma Group gibt Führungswechsel bekannt - Ernennung von Sebastian Szymanek zum neuen Präsidenten

^AMSTERDAM, Oct. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Polpharma Group, eines der

größten Pharmaunternehmen in Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien, gibt

einen geplanten Führungswechsel bekannt.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 wird Markus Sieger nach zehn Jahren als CEO der

Gruppe zurücktreten. Entsprechend der zu Beginn seiner Amtszeit vereinbarten

Nachfolgeregelung wird er die strategische Entwicklung der Gruppe weiterhin als

Mitglied des Aufsichtsrats unterstützen.

Unter der Leitung von Markus Sieger hat die Polpharma Group ein erhebliches

Wachstum erzielt, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch im Hinblick auf den

Aufbau einer zielorientierten Organisation getreu der Mission:?Wir helfen

Menschen, ein gesundes Leben in einer gesunden Welt zu führen." Das Unternehmen

hat sich als zuverlässiger Partner für Gesundheitssysteme in ganz Europa und

Zentralasien etabliert und stellt Millionen von Patienten hochwertige,

kostengünstige Medikamente zur Verfügung.

Jerzy Starak, Eigentümer der Polpharma Group, drückte seine Wertschätzung aus:

?Im Namen der gesamten Polpharma-Gemeinschaft möchte ich Markus meinen

herzlichen Dank für sein herausragendes Engagement und seine visionären Ideen in

den letzten zehn Jahren aussprechen. Seine Führungsstärke hat maßgeblich dazu

beigetragen, das Unternehmen in einem dynamischen und herausfordernden

Marktumfeld zu positionieren, unsere Werte zu stärken und einen strategischen

Kurs für die Zukunft festzulegen. Ich freue mich, dass Markus als Mitglied des

Aufsichtsrats weiterhin Teil des Teams bleiben wird."

Zugleich freut sich die Polpharma Group, die Ernennung von Sebastian Szymanek

zum neuen CEO mit Wirkung zum 1. Januar 2026 bekannt zu geben. Sebastian ist

derzeit Vorstandsvorsitzender von Zak?ady Farmaceutyczne Polpharma S.A. in

Polen.

Mit fast 30 Jahren Erfahrung in der Pharmaindustrie bringt Sebastian ein

tiefgreifendes Verständnis sowohl der Generika- als auch der Innovationsbranche

mit. Seit seinem Eintritt bei Polpharma im Jahr 2007 hatte er mehrere zentrale

Führungspositionen im kaufmännischen Bereich inne. Im Jahr 2014 wurde er

Geschäftsführer für Polen und von 2017 bis März 2021 war er

Vorstandsvorsitzender von Polpharma Biuro Handlowe. Seit September 2021 leitet

er Zak?ady Farmaceutyczne Polpharma S.A. als Vorstandsvorsitzender.

Während seiner 18-jährigen Tätigkeit bei Polpharma hat Sebastian maßgeblich dazu

beigetragen, das Unternehmen als dynamischen Marktführer zu etablieren. Unter

anderem hat er strategische Projekte umgesetzt, funktionsübergreifende Teams

geleitet und die Marktposition des Unternehmens im In- und Ausland gestärkt.

Nick Haggar, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Polpharma Group, merkte an:

?Ich bin überzeugt, dass Sebastian die richtigen Voraussetzungen mitbringt, um

die Polpharma Group in die nächste Phase zu führen. Dank seiner fundierten

Kenntnisse des Unternehmens, seiner bewährten Führungsqualitäten, seines

operativen Fokus und seines unerschütterlichen Engagements für unsere Mission

erfüllt er alle Anforderungen, um das weitere Wachstum und die Innovationskraft

der Gruppe voranzutreiben."

Über die Polpharma Group

Die Polpharma Group ist ein führender regionaler Arzneimittelhersteller. Die

Gruppe ist in Mittel- und Osteuropa, im Kaukasus und in Zentralasien tätig. Seit

über 90 Jahren genießt das Unternehmen das Vertrauen von Patienten,

medizinischem Fachpersonal und Geschäftspartnern und stellt Patienten und

Geschäftspartnern auf der ganzen Welt moderne Medikamente, Wirkstoffe und

innovative Lösungen zur Verfügung. Jedes Jahr werden in den Fabriken der

Polpharma Group 400 Millionen Arzneimittelpackungen hergestellt, die direkt oder

über ein Partnernetzwerk in über 40 Ländern weltweit verkauft werden. Die

Polpharma Group umfasst folgende Unternehmen: Zak?ady Farmaceutyczne Polpharma

S.A. in Polen, Zak?ady Farmaceutyczne Santo in Kasachstan sowie Farmaprojects in

Spanien, 089Farm in Deutschland und Swiss Pharma International in der Schweiz.

Die Gruppe beschäftigt 5.600 Mitarbeiter.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Beata Zdu?czyk-Gol?dzinowska

Head of Corporate Communications

rzecznik@polpharma.com (mailto:rzecznik@polpharma.com)

Quelle: Polpharma Group

