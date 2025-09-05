GNW-News: ProductLife Group expandiert nach Japan und bietet lokales Fachwissen sowie verbesserten Kundensupport
^PARIS, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die ProductLife Group (PLG) freut
sich, die Eröffnung ihrer neuesten Niederlassung in Japan bekannt zu geben und
damit ihr Engagement für die Erfüllung der sich wandelnden Kundenbedürfnisse und
Marktanforderungen zu bekräftigen. Diese Expansion erhöht die Kapazitäten,
stärkt unser regionales und globales Netzwerk und ermöglicht eine nahtlose
Zusammenarbeit zur Unterstützung zusätzlicher Märkte und Dienstleistungen.
Da Life-Science-Unternehmen zunehmend globales Fachwissen in Kombination mit
lokalen Talenten suchen, stellt das Wachstum von PLG sicher, dass Kunden
maßgeschneiderte Lösungen erhalten, die auf fundierten Branchenkenntnissen und
einem weltweit vernetzten Team basieren.
?Die Expansion in neue globale Märkte ist nicht nur eine Wachstumsstrategie,
sondern auch eine Verpflichtung, die Entwicklung lebensverändernder Medikamente
und Geräte zu beschleunigen", so Xavier Duburcq, CEO von PLG.?Durch die
Erweiterung unserer Reichweite können wir mehr Patientinnen und Patienten
schneller innovative Lösungen anbieten und unser Versprechen einlösen, die
Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern.
Diese Expansion ist ein Meilenstein auf unserem Weg, erstklassiges Fachwissen
mit lokalen Besonderheiten zu verbinden", so Tanya van der Wall, Managing
Director JAPAC.?Unsere verstärkte Präsenz in Japan/Asien-Pazifik (JAPAC)
ermöglicht es uns, unsere Dienstleistungen zu verbessern und die Zusammenarbeit
zwischen globalen und regionalen Märkten zu fördern. Diese Niederlassung wird
als Drehscheibe für lokales Fachwissen und Talente, Strategien und
Partnerschaften dienen und so kontinuierliches Wachstum und nachhaltigen Erfolg
sichern."
Der Schwerpunkt und das Fachwissen werden zunächst auf Pharmakovigilanz sowie
regulatorischen Angelegenheiten liegen, darunter Fallbearbeitung,
Signalerkennung, Literaturüberwachung, medizinisch-technisches Schreiben,
regulatorische Strategien und Zulassung neuer Produkte (J-NDA) für klinische
Studien, Lebenszyklusmanagement und Compliance sowie Beratungen bezüglich der
japanischen Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und
Medizinprodukte PMDA. Die Niederlassung wird lokale Experten mit Englisch- und
Japanischkenntnissen beschäftigen.
Über die ProductLife Group
Die ProductLife Group möchte Patienten den Zugang zu sicheren und wirksamen
Gesundheitslösungen durch die Bereitstellung weltweiter Beratungs- und
Outsourcing-Services während des gesamten Produktlebenszyklus erleichtern. PLG
bietet lokale Expertise mit globaler Reichweite in mehr als 150 Ländern und ist
der strategische Referenzpartner der Life-Sciences-Branche für die Entwicklung,
Markteinführung und das Lebenszyklusmanagement von Produktportfolios sowie die
damit einhergehende geschäftliche und digitale Transformation. PLG hat sich zum
Ziel gesetzt, den Mehrwert für Teams und Kunden kontinuierlich zu verbessern,
und setzt dabei auf langfristige Partnerschaft, Innovation, Flexibilität und
Kosteneffizienz.
Über ProductLife Japan
ProductLife Japan KK ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Group
Product Life SAS in Frankreich.
Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.productlifegroup.com/country/japan/
Annalisa Merola
Branding, Media & Digital Marketing Director
M: +39 347 3731904
amerola@productlife-group.com (mailto:amerola@productlife-group.com)
(mailto:amerola@productlife-group.com)www.productlifegroup.com (https://eu-
west-
1.protection.sophos.com/?d=productlifegroup.com&u=aHR0cDovL3d3dy5wcm9kdWN0bGlmZW
dyb3VwLmNvbS8=&p=m&i=NjA5ZDQ5YTU4OTBjNmQwZTYyMzNiYzlm&t=WHRGWnl4WjNsSVEyV255WEJC
OUdnZGZ3VElnOHFnUmpHaW1KYWtzVDJOYz0=&h=34ddb4b1e4aa475aa0df1bafa3bcebe9&s=AVNPUE
hUT0NFTkNSWVBUSVYph0EyIqvP4SWeYLwrd1zuqZzwC2mIN0mUv6u00rMoNw)
Â°