GNW-News: ProductLife Group expandiert nach Japan und bietet lokales Fachwissen sowie verbesserten Kundensupport

^PARIS, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die ProductLife Group (PLG) freut

sich, die Eröffnung ihrer neuesten Niederlassung in Japan bekannt zu geben und

damit ihr Engagement für die Erfüllung der sich wandelnden Kundenbedürfnisse und

Marktanforderungen zu bekräftigen. Diese Expansion erhöht die Kapazitäten,

stärkt unser regionales und globales Netzwerk und ermöglicht eine nahtlose

Zusammenarbeit zur Unterstützung zusätzlicher Märkte und Dienstleistungen.

Da Life-Science-Unternehmen zunehmend globales Fachwissen in Kombination mit

lokalen Talenten suchen, stellt das Wachstum von PLG sicher, dass Kunden

maßgeschneiderte Lösungen erhalten, die auf fundierten Branchenkenntnissen und

einem weltweit vernetzten Team basieren.

?Die Expansion in neue globale Märkte ist nicht nur eine Wachstumsstrategie,

sondern auch eine Verpflichtung, die Entwicklung lebensverändernder Medikamente

und Geräte zu beschleunigen", so Xavier Duburcq, CEO von PLG.?Durch die

Erweiterung unserer Reichweite können wir mehr Patientinnen und Patienten

schneller innovative Lösungen anbieten und unser Versprechen einlösen, die

Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern.

Diese Expansion ist ein Meilenstein auf unserem Weg, erstklassiges Fachwissen

mit lokalen Besonderheiten zu verbinden", so Tanya van der Wall, Managing

Director JAPAC.?Unsere verstärkte Präsenz in Japan/Asien-Pazifik (JAPAC)

ermöglicht es uns, unsere Dienstleistungen zu verbessern und die Zusammenarbeit

zwischen globalen und regionalen Märkten zu fördern. Diese Niederlassung wird

als Drehscheibe für lokales Fachwissen und Talente, Strategien und

Partnerschaften dienen und so kontinuierliches Wachstum und nachhaltigen Erfolg

sichern."

Der Schwerpunkt und das Fachwissen werden zunächst auf Pharmakovigilanz sowie

regulatorischen Angelegenheiten liegen, darunter Fallbearbeitung,

Signalerkennung, Literaturüberwachung, medizinisch-technisches Schreiben,

regulatorische Strategien und Zulassung neuer Produkte (J-NDA) für klinische

Studien, Lebenszyklusmanagement und Compliance sowie Beratungen bezüglich der

japanischen Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und

Medizinprodukte PMDA. Die Niederlassung wird lokale Experten mit Englisch- und

Japanischkenntnissen beschäftigen.

Über die ProductLife Group

Die ProductLife Group möchte Patienten den Zugang zu sicheren und wirksamen

Gesundheitslösungen durch die Bereitstellung weltweiter Beratungs- und

Outsourcing-Services während des gesamten Produktlebenszyklus erleichtern. PLG

bietet lokale Expertise mit globaler Reichweite in mehr als 150 Ländern und ist

der strategische Referenzpartner der Life-Sciences-Branche für die Entwicklung,

Markteinführung und das Lebenszyklusmanagement von Produktportfolios sowie die

damit einhergehende geschäftliche und digitale Transformation. PLG hat sich zum

Ziel gesetzt, den Mehrwert für Teams und Kunden kontinuierlich zu verbessern,

und setzt dabei auf langfristige Partnerschaft, Innovation, Flexibilität und

Kosteneffizienz.

Über ProductLife Japan

ProductLife Japan KK ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Group

Product Life SAS in Frankreich.

Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.productlifegroup.com/country/japan/

