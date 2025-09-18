GNW-News: Quest Software stellt neue Unternehmensstrategie und integrierte Datenmanagement-Plattform für KI-Erfolg vor
^AUSTIN, Texas, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit
führender Anbieter von Datenmanagement, Cybersicherheit und
Plattformmodernisierung, hat heute seine neue Unternehmensstrategie sowie eine
einheitliche, nahtlose und automatisierte Datenmanagement-Plattform vorgestellt.
Diese ist darauf ausgelegt, dass Unternehmen im Zeitalter von KI schneller
erfolgreich agieren können. Die Strategie basiert auf drei wesentlichen
Erfolgsfaktoren für KI: vertrauenswürdige, KI-fähige Daten, sichere Identitäten
und Plattformmodernisierung, um mit den Anforderungen von KI Schritt zu halten.
Ergänzend dazu präsentiert Quest eine neue Markenidentität, die den Fokus des
Unternehmens auf Innovation, Lösungen und Wachstum widerspiegelt. Weitere
Informationen sowie aktualisierte Produkte und Lösungen, Inhalte,
Kundenressourcen und Partner-Assets sind unter quest.com (http://www.quest.com/)
verfügbar.
Eine aktuelle MIT-Studie
(https://mlq.ai/media/quarterly_decks/v0.1_State_of_AI_in_Business_2025_Report.p
df) zeigt, dass 95 Prozent der generativen KI-Pilotprojekte (GenAI) scheitern.
Zudem hat Gartner festgestellt (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-
releases/2024-07-29-gartner-predicts-30-percent-of-generative-ai-projects-will-
be-abandoned-after-proof-of-concept-by-end-of-2025), dass fast ein Drittel der
GenAI-Projekte nach der Konzeptphase abgebrochen wird. Diese Ergebnisse
verdeutlichen die Notwendigkeit einer robusteren Datenbasis. Die neue erwin Data
Management Platform (https://www.quest.com/erwin/) von Quest, ausgestattet mit
einheitlichen KI-Funktionen für eine nahtlose Benutzererfahrung, ermöglicht
Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors, die Datengenauigkeit zu
erhöhen und vertrauenswürdige Datenprodukte bis zu 54 Prozent schneller zu
erstellen. Damit lassen sich die Anforderungen an Geschwindigkeit und
Skalierbarkeit, die für erfolgreichen KI-Einsatz entscheidend sind, optimal
erfüllen. Die vollständig inegrierte Plattform von Quest automatisiert zentrale
Schritte für die Erstellung vertrauenswürdiger Datenprodukte, inklusive
dynamischer Vertrauensbewertungen, und unterstützt so deren Verwendung und
Wiederverwendung auf dem Datenmarktplatz.
Viele Unternehmen kämpfen aktuell mit fragmentierten, isolierten und zu wenig
genutzten Daten, die in spezialisierten, aber ineffektiven Datenmanagement-Tools
verwaltet werden - nicht dafür gemacht, die hohen Anforderungen von KI zu
erfüllen: zuverlässige Daten in der richtigen Geschwindigkeit und Menge. Die
neue erwin-Plattform von Quest setzt hier an: Sie nutzt Generative KI, um
Prozesse zu automatisieren, vereint Kernfunktionen des Datenmanagments wie
Datenqualität, Datenmodellierung, Metadatenmanagement und Datenverwaltung in
einer zentralen Lösung, beseitigt Datensilos und generiert belastbare
Datenprodukte. Nutzer der erwin Data Management Platform profitieren sofort von
Vorteilen wie verbesserter Datengenauigkeit, vertrauenswürdigen Datenprodukten,
schnelleren Markteinführungszyklen und höherer Produktivität.
?KI verlangt einen völlig neuen Ansatz im Datenmanagement. Durch die enge
Zusammenarbeit mit unseren Kunden - darunter über 90?Prozent der Fortune-500-
Unternehmen - haben wir ein tiefes Verständnis für ihre Herausforderungen und
Anforderungen gewonnen", sagte Tim Page, CEO von Quest Software.?Die erwin Data
Management Platform ist die erste ihrer Art, die Datengenauigkeit verbessert und
die Bereitstellung von Datenprodukten deutlich beschleunigt - ein echter
Durchbruch für unsere Kunden."
Als führender Anbieter von KI-Lösungen integriert Quest KI-Funktionen in sein
breites Produktportfolio und nutzt diese Technologie für kritische
Anwendungsfälle, um den Erfolg seiner Kunden beim Übergang von generativer zu
agentenbasierter KI sicherzustellen. Neben der Herausforderung,
vertrauenswürdige Datenprodukte zu erstellen, müssen auch Identitäten gegen neue
KI-Bedrohungen geschützt werden - sowohl menschliche als auch maschinelle. Die
KI-gestützte Quest Security Guardian (https://www.quest.com/products/security-
guardian/) Intelligence optimiert die Erkennung und Reaktion auf
Identitätsbedrohungen von Microsoft erheblich und ermöglicht es Kunden,
Identitätsbedrohungen schneller als je zuvor zu erkennen und einzudämmen.
Die neue Markenidentität von Quest betont den Fokus des Unternehmens auf
marktführende Innovationen. Zusammen mit der diesjährigen Kapitalzuführung von
350?Millionen US-Dollar (https://www.quest.com/community/news/b/press-
releases/posts/quest-software-announces-new-350-million-capital-infusion-to-
accelerate-ai-innovation-and-growth) zur Beschleunigung der Forschung und
Entwicklung im Bereich KI sowie einem neuen Führungsteam, das Wachstum und
Kundenorientierung vorantreibt, hat Quest in die Zukunft von KI investiert. Zu
dem kürzlich vorgestellten Team (https://www.quest.com/community/news/b/press-
releases/posts/quest-software-adds-executive-heavyweights-to-drive-ai-
innovation-growth-and-strengthen-execution) gehören anerkannte
Branchenführer:innen wie Ashish Joshi (Präsident und CFO), John Bertero (Chief
Revenue Officer) und Maureen Perrelli (Chief Channel Officer), die alle Tim Page
unterstützen, der im Januar zum neuen CEO von Quest Software
(https://www.quest.com/community/news/b/press-releases/posts/quest-software-
names-industry-veteran-tim-page-as-ceo) ernannt wurde.
Da KI die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Daten verwalten, Zugriffe
absichern und Abläufe skalieren, setzt die neue Unternehmensstrategie von Quest
Software drei zentrale Prioritäten, um den Erfolg im Bereich KI zu sichern:
* Bereitstellung einer Plattform für vertrauenswürdige, KI-fähige Daten in
großem Umfang und mit hoher Geschwindigkeit. Die Leistungsfähigkeit von KI
hängt entscheidend von der Datenqualität ab. Die neue erwin Data Management
Platform von Quest, ausgestattet mit einheitlichen und automatisierten KI-
Funktionen für eine nahtlose Benutzererfahrung, ermöglicht Unternehmen, die
Datengenauigkeit zu erhöhen und vertrauenswürdige Datenprodukte schneller zu
erstellen. Damit lassen sich die Anforderungen an Geschwindigkeit und
Skalierbarkeit, die für erfolgreichen KI-Einsatz entscheidend sind, optimal
erfüllen.
* KI-gestützte Cybersicherheit und Ausfallsicherheit. Mit der
explosionsartigen Zunahme von Identitäten, Dienstkonten und Zugriffspunkten
wächst auch die Angriffsflächen drastisch, was komplexe
Sicherheitsherausforderungen schafft. Quest schützt kritische
Identitätsressourcen in Active Directory und Entra ID, sichert
Ausfallsicherheit über den gesamten Angriffszyklus hinweg und automatisiert
die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen bis zu 90 % schneller,
wodurch Millionen an Ausfallkosten eingespart werden.
* Modernisierte Plattformen für KI-Bereitschaft und -Erfolg.
Modernisierungsprojekte müssen nahtlos erfolgen, um Datenverluste oder
Ausfallzeiten zu vermeiden - egal, ob sie durch digitale Transformation oder
Sicherheitsverbesserungen vorangetrieben werden. Quest arbeitet seit mehr
als zwanzig Jahren eng mit Microsoft zusammen, um Unternehmen bei der
Migration und Modernisierung von Identitäten, Workloads und Geräten
schneller und zuverlässiger als alle Wettbewerber zu unterstützen. Als
erstes Unternehmen (https://www.quest.com/community/blogs/b/microsoft-
platform-management/posts/what-is-microsoft-365-certification-and-why-is-it-
important-when-selecting-a-migration-tool) erhielt Quest die Microsoft-365-
Zertifizierung für seine Migrationsfähigkeiten - ein klarer Beleg für das
Engagement bei Modernisierungsinitiativen seiner Kunden.
Quest erweitert seine Strategie zur Markteinführung mit einem Fokus auf sein
Partner-Ökosystem. Quest setzt auf ein umfangreiches Netzwerk unabhängiger
Softwareanbieter (ISVs) und Technologiepartner, um Kunden weltweit optimal zu
unterstützen. Quest-Partner können über https://partners.quest.com
(https://partners.quest.com/) auf neue Programme zugreifen, um die KI-
Initiativen ihrer Kunden zu unterstützen.
Über Quest Software
Quest Software entwickelt Technologien und Lösungen, die die Basis für KI in
Unternehmen bilden. Mit Fokus auf Datenmanagement und -verwaltung,
Cybersicherheit sowie Plattformmodernisierung unterstützt Quest Organisationen
dabei, ihre wichtigsten Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial
von KI zu entfalten. Weltweit vertrauen mehr als 45.000 Unternehmen, darunter
über 90?% der Fortune-500-Unternehmen, auf Quest Software. Weitere Informationen
finden Sie unter www.quest.com
(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.quest.com%
2F&data=05%7C02%7CNina.Hargus%40quest.com%7Ceecd7ac3b30e424826af08dd971fd8e0%7C9
1c369b51c9e439c989c1867ec606603%7C0%7C0%7C638832885237371823%7CUnknown%7CTWFpbGZ
sb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCI
sIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AKtlpr3kmn43qvT9NLWjOGDZary5DB0v3qtx2ikVMPw
%3D&reserved=0) oder folgen Sie Quest Software auf X (früher Twitter)
(https://x.com/Quest) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/quest-
software).
Pressekontakt:
Slava Balykov
PR Manager
slava.balykov@quest.com (mailto:slava.balykov@quest.com)
Ein Video zu dieser Meldung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c9c04a7-ac13-
4d76-9a59-b24a96dd5223
