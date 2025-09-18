GNW-News: Quest Software stellt neue Unternehmensstrategie und integrierte Datenmanagement-Plattform für KI-Erfolg vor

^AUSTIN, Texas, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit

führender Anbieter von Datenmanagement, Cybersicherheit und

Plattformmodernisierung, hat heute seine neue Unternehmensstrategie sowie eine

einheitliche, nahtlose und automatisierte Datenmanagement-Plattform vorgestellt.

Diese ist darauf ausgelegt, dass Unternehmen im Zeitalter von KI schneller

erfolgreich agieren können. Die Strategie basiert auf drei wesentlichen

Erfolgsfaktoren für KI: vertrauenswürdige, KI-fähige Daten, sichere Identitäten

und Plattformmodernisierung, um mit den Anforderungen von KI Schritt zu halten.

Ergänzend dazu präsentiert Quest eine neue Markenidentität, die den Fokus des

Unternehmens auf Innovation, Lösungen und Wachstum widerspiegelt. Weitere

Informationen sowie aktualisierte Produkte und Lösungen, Inhalte,

Kundenressourcen und Partner-Assets sind unter quest.com (http://www.quest.com/)

verfügbar.

Eine aktuelle MIT-Studie

(https://mlq.ai/media/quarterly_decks/v0.1_State_of_AI_in_Business_2025_Report.p

df) zeigt, dass 95 Prozent der generativen KI-Pilotprojekte (GenAI) scheitern.

Zudem hat Gartner festgestellt (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-

releases/2024-07-29-gartner-predicts-30-percent-of-generative-ai-projects-will-

be-abandoned-after-proof-of-concept-by-end-of-2025), dass fast ein Drittel der

GenAI-Projekte nach der Konzeptphase abgebrochen wird. Diese Ergebnisse

verdeutlichen die Notwendigkeit einer robusteren Datenbasis. Die neue erwin Data

Management Platform (https://www.quest.com/erwin/) von Quest, ausgestattet mit

einheitlichen KI-Funktionen für eine nahtlose Benutzererfahrung, ermöglicht

Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors, die Datengenauigkeit zu

erhöhen und vertrauenswürdige Datenprodukte bis zu 54 Prozent schneller zu

erstellen. Damit lassen sich die Anforderungen an Geschwindigkeit und

Skalierbarkeit, die für erfolgreichen KI-Einsatz entscheidend sind, optimal

erfüllen. Die vollständig inegrierte Plattform von Quest automatisiert zentrale

Schritte für die Erstellung vertrauenswürdiger Datenprodukte, inklusive

dynamischer Vertrauensbewertungen, und unterstützt so deren Verwendung und

Wiederverwendung auf dem Datenmarktplatz.

Viele Unternehmen kämpfen aktuell mit fragmentierten, isolierten und zu wenig

genutzten Daten, die in spezialisierten, aber ineffektiven Datenmanagement-Tools

verwaltet werden - nicht dafür gemacht, die hohen Anforderungen von KI zu

erfüllen: zuverlässige Daten in der richtigen Geschwindigkeit und Menge. Die

neue erwin-Plattform von Quest setzt hier an: Sie nutzt Generative KI, um

Prozesse zu automatisieren, vereint Kernfunktionen des Datenmanagments wie

Datenqualität, Datenmodellierung, Metadatenmanagement und Datenverwaltung in

einer zentralen Lösung, beseitigt Datensilos und generiert belastbare

Datenprodukte. Nutzer der erwin Data Management Platform profitieren sofort von

Vorteilen wie verbesserter Datengenauigkeit, vertrauenswürdigen Datenprodukten,

schnelleren Markteinführungszyklen und höherer Produktivität.

?KI verlangt einen völlig neuen Ansatz im Datenmanagement. Durch die enge

Zusammenarbeit mit unseren Kunden - darunter über 90?Prozent der Fortune-500-

Unternehmen - haben wir ein tiefes Verständnis für ihre Herausforderungen und

Anforderungen gewonnen", sagte Tim Page, CEO von Quest Software.?Die erwin Data

Management Platform ist die erste ihrer Art, die Datengenauigkeit verbessert und

die Bereitstellung von Datenprodukten deutlich beschleunigt - ein echter

Durchbruch für unsere Kunden."

Als führender Anbieter von KI-Lösungen integriert Quest KI-Funktionen in sein

breites Produktportfolio und nutzt diese Technologie für kritische

Anwendungsfälle, um den Erfolg seiner Kunden beim Übergang von generativer zu

agentenbasierter KI sicherzustellen. Neben der Herausforderung,

vertrauenswürdige Datenprodukte zu erstellen, müssen auch Identitäten gegen neue

KI-Bedrohungen geschützt werden - sowohl menschliche als auch maschinelle. Die

KI-gestützte Quest Security Guardian (https://www.quest.com/products/security-

guardian/) Intelligence optimiert die Erkennung und Reaktion auf

Identitätsbedrohungen von Microsoft erheblich und ermöglicht es Kunden,

Identitätsbedrohungen schneller als je zuvor zu erkennen und einzudämmen.

Die neue Markenidentität von Quest betont den Fokus des Unternehmens auf

marktführende Innovationen. Zusammen mit der diesjährigen Kapitalzuführung von

350?Millionen US-Dollar (https://www.quest.com/community/news/b/press-

releases/posts/quest-software-announces-new-350-million-capital-infusion-to-

accelerate-ai-innovation-and-growth) zur Beschleunigung der Forschung und

Entwicklung im Bereich KI sowie einem neuen Führungsteam, das Wachstum und

Kundenorientierung vorantreibt, hat Quest in die Zukunft von KI investiert. Zu

dem kürzlich vorgestellten Team (https://www.quest.com/community/news/b/press-

releases/posts/quest-software-adds-executive-heavyweights-to-drive-ai-

innovation-growth-and-strengthen-execution) gehören anerkannte

Branchenführer:innen wie Ashish Joshi (Präsident und CFO), John Bertero (Chief

Revenue Officer) und Maureen Perrelli (Chief Channel Officer), die alle Tim Page

unterstützen, der im Januar zum neuen CEO von Quest Software

(https://www.quest.com/community/news/b/press-releases/posts/quest-software-

names-industry-veteran-tim-page-as-ceo) ernannt wurde.

Da KI die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Daten verwalten, Zugriffe

absichern und Abläufe skalieren, setzt die neue Unternehmensstrategie von Quest

Software drei zentrale Prioritäten, um den Erfolg im Bereich KI zu sichern:

* Bereitstellung einer Plattform für vertrauenswürdige, KI-fähige Daten in

großem Umfang und mit hoher Geschwindigkeit. Die Leistungsfähigkeit von KI

hängt entscheidend von der Datenqualität ab. Die neue erwin Data Management

Platform von Quest, ausgestattet mit einheitlichen und automatisierten KI-

Funktionen für eine nahtlose Benutzererfahrung, ermöglicht Unternehmen, die

Datengenauigkeit zu erhöhen und vertrauenswürdige Datenprodukte schneller zu

erstellen. Damit lassen sich die Anforderungen an Geschwindigkeit und

Skalierbarkeit, die für erfolgreichen KI-Einsatz entscheidend sind, optimal

erfüllen.

* KI-gestützte Cybersicherheit und Ausfallsicherheit. Mit der

explosionsartigen Zunahme von Identitäten, Dienstkonten und Zugriffspunkten

wächst auch die Angriffsflächen drastisch, was komplexe

Sicherheitsherausforderungen schafft. Quest schützt kritische

Identitätsressourcen in Active Directory und Entra ID, sichert

Ausfallsicherheit über den gesamten Angriffszyklus hinweg und automatisiert

die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen bis zu 90 % schneller,

wodurch Millionen an Ausfallkosten eingespart werden.

* Modernisierte Plattformen für KI-Bereitschaft und -Erfolg.

Modernisierungsprojekte müssen nahtlos erfolgen, um Datenverluste oder

Ausfallzeiten zu vermeiden - egal, ob sie durch digitale Transformation oder

Sicherheitsverbesserungen vorangetrieben werden. Quest arbeitet seit mehr

als zwanzig Jahren eng mit Microsoft zusammen, um Unternehmen bei der

Migration und Modernisierung von Identitäten, Workloads und Geräten

schneller und zuverlässiger als alle Wettbewerber zu unterstützen. Als

erstes Unternehmen (https://www.quest.com/community/blogs/b/microsoft-

platform-management/posts/what-is-microsoft-365-certification-and-why-is-it-

important-when-selecting-a-migration-tool) erhielt Quest die Microsoft-365-

Zertifizierung für seine Migrationsfähigkeiten - ein klarer Beleg für das

Engagement bei Modernisierungsinitiativen seiner Kunden.

Quest erweitert seine Strategie zur Markteinführung mit einem Fokus auf sein

Partner-Ökosystem. Quest setzt auf ein umfangreiches Netzwerk unabhängiger

Softwareanbieter (ISVs) und Technologiepartner, um Kunden weltweit optimal zu

unterstützen. Quest-Partner können über https://partners.quest.com

(https://partners.quest.com/) auf neue Programme zugreifen, um die KI-

Initiativen ihrer Kunden zu unterstützen.

Über Quest Software

Quest Software entwickelt Technologien und Lösungen, die die Basis für KI in

Unternehmen bilden. Mit Fokus auf Datenmanagement und -verwaltung,

Cybersicherheit sowie Plattformmodernisierung unterstützt Quest Organisationen

dabei, ihre wichtigsten Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial

von KI zu entfalten. Weltweit vertrauen mehr als 45.000 Unternehmen, darunter

über 90?% der Fortune-500-Unternehmen, auf Quest Software. Weitere Informationen

finden Sie unter www.quest.com

Pressekontakt:

Slava Balykov

PR Manager

slava.balykov@quest.com (mailto:slava.balykov@quest.com)

Ein Video zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c9c04a7-ac13-

4d76-9a59-b24a96dd5223

