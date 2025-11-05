DAX24.090 +0,6%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.496 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1478 -0,1%Öl64,11 -0,4%Gold3.980 +1,2%
GNW-News: Axi gibt Fortsetzung seiner Partnerschaft mit John Stones, Starspieler von Manchester City und englischer Nationalspieler, bekannt

05.11.25 15:39 Uhr

^SYDNEY, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führendes Unternehmen im

Bereich Online-Devisen- und CFD-Handel, hat die Fortsetzung seiner

Zusammenarbeit mit John Stones, Starspieler von Manchester City und englischer

Nationalspieler, bekannt gegeben. Stones, der seit Beginn der Saison 2023/24 als

globaler Markenbotschafter des Brokers fungiert, wird die Marke Axi auch in

Zukunft weltweit repräsentieren.

Hannah Hill, Head of Brand and Sponsorship bei Axi, kommentierte:?Wir freuen

uns sehr, unsere Partnerschaft mit unserem Markenbotschafter John Stones

fortzusetzen. John verkörpert die Siegermentalität und das Streben nach

herausragenden Leistungen, die uns inspirieren. Sein Ehrgeiz spiegelt unser

eigenes Bestreben wider, Grenzen zu überschreiten und die Messlatte immer höher

zu legen. Wir freuen uns sehr darauf, an den Erfolg der letzten zwei Jahre

anzuknüpfen und gemeinsam noch mehr zu erreichen."

Mit John Stones als globalem Markenbotschafter und Partnerschaften mit drei

führenden Fußballvereinen festigt der Broker seine Position als Schlüsselfigur

im Sportsponsoring. Neben Stones ist Axi zudem offizieller Online-Handelspartner

der achtmaligen Premier-League-Meister Man City und Man City Women sowie des

brasilianischen Fußballclubs Esporte Clube Bahia und des LaLiga-Clubs Girona FC,

bei dem Axi als offizieller LATAM-Online-Handelspartner fungiert.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden

von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für

verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und

mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich

bitte an: mediaenquiries@axi.com (mailto:mediaenquiries@axi.com)

Beworben von AxiTrader LLC. OTC-Derivate bergen ein hohes Verlustrisiko für die

Anlegerinnen und Anleger.

