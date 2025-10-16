GNW-News: Relaxed Leadership GmbH startet das WINARO vertrauensbasierte Führungsprogramm und das neue Buch

^MAUR, Schweiz, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Relaxed Leadership GmbH

(http://www.winaro-konzept.ch/) gibt die Veröffentlichung ihres einzigartigen

WINARO®-Führungsprogramms sowie des Buches 'Führen mit der Kraft des Vertrauens'

von Gründerin Heidrun Weiss im Springer Verlag im Mai 2025 bekannt.

Foto mit freundlicher Genehmigung der Relaxed Leadership GmbH

Das WINARO®-Konzept basiert auf acht Grundgedanken, die Techniken aus dem

gewaltfreien Pferdetraining auf menschliche Führungssituationen übertragen. Das

Programm baut schnell Vertrauen auf und erreicht Spitzenleistungen - ohne aber

auf herkömmliche, kontrollbasierte Methoden zurückzugreifen:

Lead.Trust.Achieve.

?Auf Grundlage meiner Erfahrung als Trainerin von Problempferden habe ich ein

Führungskonzept entwickelt, das selbst die schwierigsten Pferde innerhalb

kürzester Zeit zu freiwilliger Kooperation bewegt - und ich habe dieses Konzept

erfolgreich auf die Führung, von Menschen übertragen" sagt Heidrun Weiss.?Mein

Ziel ist es, Führungskräften dabei zu unterstützen, schnell Vertrauen aufzubauen

und Freude an der Zusammenarbeit zu haben, um Spitzenleistungen zu erzielen."

Das Buch erzielte bereits in den ersten Monaten mehrere tausend verkaufte

Exemplare. Das Programm greift zentrale Herausforderungen in der Führung auf,

darunter Mitarbeitermisstrauen, Motivationsverlust, hohe Fluktuation und

mangelnder Teamzusammenhalt.

Die Relaxed Leadership GmbH plant in den kommenden zwölf Monaten eine Expansion

in die deutschsprachigen Märkte, darunter die Schweiz, Deutschland und

Österreich. Die Signatur-Keynote des Unternehmens mit dem Titel?Wenn Führung

leise wird: Die Mustang-Kraft, die Menschen bewegt" ist für

Firmenveranstaltungen, Konferenzen und Bildungseinrichtungen buchbar - auf

Wunsch auch mit Buchsignierstunden.

Die Gründerin hat mit zahlreichen Kunden gearbeitet, darunter Swisscom, grösste

Telekommunikationsunternehmen der Schweiz, sowie verschiedene KMU. Neben der

Arbeit im Geschäftsumfeld hat Weiss die Prinzipien auch erfolgreich in der

Forschung an der Universität Zürich angewendet, um verhaltensauffällige

Jugendliche in ihren Sozialkompetenzen zu stärken - und damit gezeigt, dass

vertrauensbasierte Führung die Zusammenarbeit in unterschiedlichsten Umfeldern

transformieren kann.

Weiss ist seit 2009 zertifizierte Monty-Roberts-Instructorin, erhielt 2012 von

der Hans Peter Frey Stiftung einen Preis für besondere pädagogische Leistungen,

ist Professional Certified Coach (PCC) der International Coaching Federation und

Finalistin des Newcomer Keynote Wettbewerbs 2025 des Deutschen Rednerverbandes.

Weitere Informationen: https://winaro-konzept.ch/

Über das Unternehmen/die Organisation

Die Relaxed Leadership GmbH ist auf die Entwicklung vertrauensbasierter

Führungsfähigkeiten mithilfe ihrer firmeneigenen WINARO®-Methodik spezialisiert.

Das Unternehmen wurde von Heidrun Weiss gegründet, einer zertifizierten

Executive Coach und ehemaligen Problem-Pferde-Trainerin, die das markenrechtlich

geschützte Konzept entwickelt hat, indem sie Grundgedanken aus dem gewaltfreien

Pferdetraining in praktische Führungsinstrumente umgesetzt hat. Der Ansatz wurde

erfolgreich in Unternehmensführungen und Bildungseinrichtungen getestet.

Weiss ist zertifizierte Monty-Roberts-Instructorin (ausgebildet in der Monty-

Roberts-Methode), trat bei der internationalen Monty-Roberts-Tournee auf und ist

derzeit Referentin an der Universität Zürich und Mitentwicklerin des CAS-

Programms?Equine Assisted Learning". Die Methodik des Unternehmens legt den

Schwerpunkt auf authentische Führung, klare Kommunikation und schnellen

Vertrauensaufbau für Manager, Lehrpersonen, Eltern und alle Personen in

Führungspositionen.

Kontaktinformationen:

Heidrun Weiss

Relaxed Leadership GmbH

www.winaro-konzept.ch (http://www.winaro-konzept.ch)

kontakt@winaro-konzept.ch (mailto:kontakt@winaro-konzept.ch)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5a50c452-b188-

4dbd-9f06-6619a85b0189

