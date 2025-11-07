GNW-News: Royalton Hotels & Resorts startet seinen Black Friday Sale früher als je zuvor
ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitten in seinem 15-
jährigen Jubiläum und nach einem Jahr voller wichtiger Meilensteine, darunter
die Eröffnung neuer Resorts, Verbesserungen im gesamten Portfolio und
gemeinnützige Initiativen, setzt Royalton Hotels & Resorts seine Feierlichkeiten
fort und startet seinen Black Friday Sale früher als je zuvor. Das von Reisenden
mit Spannung erwartete Event ist zu einer Tradition geworden, bei der die
attraktivsten Preise des Jahres angeboten werden und Gäste von jetzt an bis
Dezember 2026 jederzeit reisen können.
Ab dem 6. November lädt das wachsende Portfolio von Royalton Reisende dazu ein,
bei ihrem Wunschurlaub Hunderte Euro zu sparen. Zu den Optionen gehören die
ultra-luxuriöse Royalton Reserve Collection mit dem legendären Paraíso de la
Bonita (https://www.royaltonresorts.com/resorts/paraiso-de-la-bonita), die
lebhafte Atmosphäre für Erwachsene der Royalton CHIC Resorts
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic), die raffinierte Ruhe der
Royalton Hideaway (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway), die
achtsame Raffinesse der Royalton Vessence Resorts
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/vessence-barbados), der
familienfreundliche Luxus der Royalton Luxury Resorts, Planet Hollywood Hotels &
Resorts by Royalton sowie der Boutique-Charme von Mystique by Royalton.
Der Black Friday Sale von Royalton erstreckt sich über das gesamte Portfolio,
einschließlich der bei Gästen beliebten und komplett renovierten Resorts
Royalton Riviera Cancun (https://www.royaltonresorts.com/resorts/riviera-cancun)
und Royalton Hideaway Riviera Cancun
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-riviera-cancun). Alle neu
renovierten Suiten sind während dieses Sales ohne Sperrdaten bis Dezember 2026
verfügbar und somit die perfekte Option für Reisende, die die Feiertage am
Strand verbringen und dabei von außergewöhnlichen Preisvorteilen profitieren
möchten. Das neue Royalton Vessence Barbados
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/vessence-barbados), das im Sommer 2026
eröffnet wird, sorgt für noch mehr Spannung beim diesjährigen Sale und bringt
Traumurlaube in greifbare Nähe.
Der diesjährige Sale gilt für alle Zimmer- und Suitenkategorien, einschließlich
der Diamond Club(TM)-Unterkünfte und der kürzlich angekündigten Royalton Suites &
Villas (https://www.royaltonresorts.com/suites-and-villas), die über die
großzügigsten Räumlichkeiten und einzigartigen Suiten in der Karibik verfügen.
Dazu gehören Präsidentensuiten mit Meerblick, Überwasser-Bungalows, Chairman-
Suiten mit mehreren Schlafzimmern und das charakteristische CHIC Mansion.
Paare und Gruppen können außerdem exklusive Black Friday-Angebote in allen
teilnehmenden Resorts nutzen, darunter eine kostenlose private Veranstaltung und
eine Kinder-frei-Aktion für bestimmte Hochzeits- und Gesellschaftsbuchungen. Von
intimen Zeremonien mit Blick auf das Meer bis hin zu Meilenstein-Feiern in den
Tropen - Royalton Hotels & Resorts bietet unvergessliche Momente in einer
Umgebung, die Verbundenheit fördert.
Mit Reisedaten bis Ende 2026 garantiert eine frühzeitige Planung während des
Black Friday- Sales Zugang zur besten Auswahl an Zimmerkategorien und Terminen
im gesamten Portfolio. Verfügbarkeit und Preise variieren je nach Reiseziel und
Saison. Daher ist eine frühzeitige Buchung der beste Weg, um sich die
begehrtesten Unterkünfte zu sichern.
Weitere Informationen finden Sie unter royaltonresorts.com
(http://www.royaltonresorts.com) und planethollywoodhotels.com
(http://www.planethollywoodhotels.com).
Über Royalton Hotels & Resorts
Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-
inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24
Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein
einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das
preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts
(https://www.royaltonresorts.com/), wo Everyone is Family gilt und das für
seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische
Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt ist. Royalton Hideaway
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet einen gehobenen
Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und
mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton
Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert The Art of Vacation
- ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf
Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC
Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way ein,
einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by
Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from
Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und
entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril
(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für
Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.
Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in
einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken
verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen
können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch
Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.
Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter
www.royalton.com (http://www.royalton.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1551b18-28e6-4561-ba2b-
0757c2828311
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
media@royalton.com