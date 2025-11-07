GNW-News: Royalton Hotels & Resorts startet seinen Black Friday Sale früher als je zuvor

^ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitten in seinem 15-

jährigen Jubiläum und nach einem Jahr voller wichtiger Meilensteine, darunter

die Eröffnung neuer Resorts, Verbesserungen im gesamten Portfolio und

gemeinnützige Initiativen, setzt Royalton Hotels & Resorts seine Feierlichkeiten

fort und startet seinen Black Friday Sale früher als je zuvor. Das von Reisenden

mit Spannung erwartete Event ist zu einer Tradition geworden, bei der die

attraktivsten Preise des Jahres angeboten werden und Gäste von jetzt an bis

Dezember 2026 jederzeit reisen können.

Ab dem 6. November lädt das wachsende Portfolio von Royalton Reisende dazu ein,

bei ihrem Wunschurlaub Hunderte Euro zu sparen. Zu den Optionen gehören die

ultra-luxuriöse Royalton Reserve Collection mit dem legendären Paraíso de la

Bonita (https://www.royaltonresorts.com/resorts/paraiso-de-la-bonita), die

lebhafte Atmosphäre für Erwachsene der Royalton CHIC Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic), die raffinierte Ruhe der

Royalton Hideaway (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway), die

achtsame Raffinesse der Royalton Vessence Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/vessence-barbados), der

familienfreundliche Luxus der Royalton Luxury Resorts, Planet Hollywood Hotels &

Resorts by Royalton sowie der Boutique-Charme von Mystique by Royalton.

Der Black Friday Sale von Royalton erstreckt sich über das gesamte Portfolio,

einschließlich der bei Gästen beliebten und komplett renovierten Resorts

Royalton Riviera Cancun (https://www.royaltonresorts.com/resorts/riviera-cancun)

und Royalton Hideaway Riviera Cancun

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-riviera-cancun). Alle neu

renovierten Suiten sind während dieses Sales ohne Sperrdaten bis Dezember 2026

verfügbar und somit die perfekte Option für Reisende, die die Feiertage am

Strand verbringen und dabei von außergewöhnlichen Preisvorteilen profitieren

möchten. Das neue Royalton Vessence Barbados

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/vessence-barbados), das im Sommer 2026

eröffnet wird, sorgt für noch mehr Spannung beim diesjährigen Sale und bringt

Traumurlaube in greifbare Nähe.

Der diesjährige Sale gilt für alle Zimmer- und Suitenkategorien, einschließlich

der Diamond Club(TM)-Unterkünfte und der kürzlich angekündigten Royalton Suites &

Villas (https://www.royaltonresorts.com/suites-and-villas), die über die

großzügigsten Räumlichkeiten und einzigartigen Suiten in der Karibik verfügen.

Dazu gehören Präsidentensuiten mit Meerblick, Überwasser-Bungalows, Chairman-

Suiten mit mehreren Schlafzimmern und das charakteristische CHIC Mansion.

Paare und Gruppen können außerdem exklusive Black Friday-Angebote in allen

teilnehmenden Resorts nutzen, darunter eine kostenlose private Veranstaltung und

eine Kinder-frei-Aktion für bestimmte Hochzeits- und Gesellschaftsbuchungen. Von

intimen Zeremonien mit Blick auf das Meer bis hin zu Meilenstein-Feiern in den

Tropen - Royalton Hotels & Resorts bietet unvergessliche Momente in einer

Umgebung, die Verbundenheit fördert.

Mit Reisedaten bis Ende 2026 garantiert eine frühzeitige Planung während des

Black Friday- Sales Zugang zur besten Auswahl an Zimmerkategorien und Terminen

im gesamten Portfolio. Verfügbarkeit und Preise variieren je nach Reiseziel und

Saison. Daher ist eine frühzeitige Buchung der beste Weg, um sich die

begehrtesten Unterkünfte zu sichern.

Weitere Informationen finden Sie unter royaltonresorts.com

(http://www.royaltonresorts.com) und planethollywoodhotels.com

(http://www.planethollywoodhotels.com).

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-

inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24

Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein

einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das

preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), wo Everyone is Family gilt und das für

seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische

Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt ist. Royalton Hideaway

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet einen gehobenen

Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und

mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton

Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert The Art of Vacation

- ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf

Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC

Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way ein,

einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by

Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from

Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und

entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril

(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für

Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in

einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken

verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen

können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch

Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter

www.royalton.com (http://www.royalton.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1551b18-28e6-4561-ba2b-

0757c2828311

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

media@royalton.comÂ°