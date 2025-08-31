GNW-News: Shenzhen schreibt Reformgeschichte zum Ausbau der SWZ: neue Reihe "Practice of Chinese Modernization" offiziell erschienen
^SHENZHEN, China, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. August 2025 wurde
anlässlich des 45. Jahrestags der Gründung der Sonderwirtschaftszone (SWZ)
Shenzhen die Buchreihe Shenzhen Practice of Chinese Modernization (Shenzhen
Umsetzung der chinesischen Modernisierung) offiziell veröffentlicht. Mit den
Mitteln journalistischer Berichterstattung und einer Kombination aus erzählenden
Texten und visuellen Elementen beleuchtet die Serie die Grundprinzipien von
?Reform",?Innovation" und anderen Faktoren, die das Streben der SWZ nach einer
qualitativ hochwertigen Entwicklung prägen. Etwa 200 Personen nahmen an der
Veröffentlichungsfeier teil.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4378/eng)
Die Buchreihe wird vom Xinhua Publishing House herausgebracht und umfasst sieben
Bände mit insgesamt etwa 1,05 Millionen Wörtern und 600 Illustrationen. Anhand
von Texten und Bildern zu verschiedenen Themen spiegelt sie die Erfolge und
Entwicklungen der SWZ in ihrer 45-jährigen Geschichte wider. Die sieben Bände
decken die sieben Schlüsseldimensionen ab: die Umsetzung von Reformen und
Öffnung, Vorantreiben der qualitativ hochwertigen Entwicklung, Demonstration der
Rechtsstaatlichkeit, Förderung der urbanen Zivilisation, Sicherung der
Lebensgrundlage und des Wohlergehens der Bevölkerung, Förderung grünen Wachstums
und Errichtung einer Stadt der Innovation.
Wang Yongxia, Chefredakteur und Mitglied des Parteikomitees des Verlags Xinhua
Publishing House, erklärte:?Die Reihe Shenzhen Practice of Chinese
Modernization zeichnet sich durch eine breite theoretische Perspektive, eine
stringente logische Struktur, fundierte Fallbeispiele und Statistiken sowie
einen leicht verständlichen Erzählstil aus. Wir glauben, dass diese sorgfältig
ausgearbeitete Reihe den Lesern ein neues Fenster öffnen wird, durch das sie
Shenzhen erkunden, verstehen und entdecken können, um so seine historische
Tiefe, strategische Bedeutung und gelebte Herzlichkeit zu begreifen."
Vielen Lesern ist aufgefallen, dass die Buchreihe sowohl Makro-Erzählungen als
auch Mikro-Perspektiven miteinander verbindet, und dass jeder Band ein
einzigartiges Fenster darstellt, durch das man Shenzhen besser verstehen kann.
Durch die Perspektive der Autoren, die leicht verständliche Sprache und die
zahlreichen visuellen Inhalte beleuchtet die Reihe Shenzhens Umsetzung der
chinesischen Modernisierung und liefert damit einen wichtigen Beitrag für die
Welt, um sowohl Shenzhen als auch China besser zu verstehen.
Quelle: Xinhua Publishing House
