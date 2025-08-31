DAX24.006 -0,1%ESt505.377 -0,4%Top 10 Crypto15,72 -1,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.919 -1,5%Euro1,1656 -0,2%Öl68,24 ±-0,0%Gold3.415 -0,1%
GNW-News: Shenzhen schreibt Reformgeschichte zum Ausbau der SWZ: neue Reihe "Practice of Chinese Modernization" offiziell erschienen

29.08.25 13:06 Uhr

^SHENZHEN, China, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. August 2025 wurde

anlässlich des 45. Jahrestags der Gründung der Sonderwirtschaftszone (SWZ)

Shenzhen die Buchreihe Shenzhen Practice of Chinese Modernization (Shenzhen

Umsetzung der chinesischen Modernisierung) offiziell veröffentlicht. Mit den

Mitteln journalistischer Berichterstattung und einer Kombination aus erzählenden

Texten und visuellen Elementen beleuchtet die Serie die Grundprinzipien von

?Reform",?Innovation" und anderen Faktoren, die das Streben der SWZ nach einer

qualitativ hochwertigen Entwicklung prägen. Etwa 200 Personen nahmen an der

Veröffentlichungsfeier teil.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4378/eng)

Die Buchreihe wird vom Xinhua Publishing House herausgebracht und umfasst sieben

Bände mit insgesamt etwa 1,05 Millionen Wörtern und 600 Illustrationen. Anhand

von Texten und Bildern zu verschiedenen Themen spiegelt sie die Erfolge und

Entwicklungen der SWZ in ihrer 45-jährigen Geschichte wider. Die sieben Bände

decken die sieben Schlüsseldimensionen ab: die Umsetzung von Reformen und

Öffnung, Vorantreiben der qualitativ hochwertigen Entwicklung, Demonstration der

Rechtsstaatlichkeit, Förderung der urbanen Zivilisation, Sicherung der

Lebensgrundlage und des Wohlergehens der Bevölkerung, Förderung grünen Wachstums

und Errichtung einer Stadt der Innovation.

Wang Yongxia, Chefredakteur und Mitglied des Parteikomitees des Verlags Xinhua

Publishing House, erklärte:?Die Reihe Shenzhen Practice of Chinese

Modernization zeichnet sich durch eine breite theoretische Perspektive, eine

stringente logische Struktur, fundierte Fallbeispiele und Statistiken sowie

einen leicht verständlichen Erzählstil aus. Wir glauben, dass diese sorgfältig

ausgearbeitete Reihe den Lesern ein neues Fenster öffnen wird, durch das sie

Shenzhen erkunden, verstehen und entdecken können, um so seine historische

Tiefe, strategische Bedeutung und gelebte Herzlichkeit zu begreifen."

Vielen Lesern ist aufgefallen, dass die Buchreihe sowohl Makro-Erzählungen als

auch Mikro-Perspektiven miteinander verbindet, und dass jeder Band ein

einzigartiges Fenster darstellt, durch das man Shenzhen besser verstehen kann.

Durch die Perspektive der Autoren, die leicht verständliche Sprache und die

zahlreichen visuellen Inhalte beleuchtet die Reihe Shenzhens Umsetzung der

chinesischen Modernisierung und liefert damit einen wichtigen Beitrag für die

Welt, um sowohl Shenzhen als auch China besser zu verstehen.

Quelle: Xinhua Publishing House

Kontaktperson: Frau Li, Tel: 86-10-6307455Â°