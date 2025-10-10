GNW-News: Sir Gareth Southgate, Alessandro Nesta, Rafa Benitez, Carli Lloyd und Ron Jaworski beim 11. Aspire Academy Global Summit 2025 in Philadelphia, USA
PHILADELPHIA, Oct. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Aspire Academy Global Summit
2025 brachte einige der einflussreichsten Persönlichkeiten des Fußballs für zwei
Tage im Subaru Park, der Heimat von Philadelphia Union in Philadelphia (USA), zu
Gesprächen und zum Austausch zusammen.
Die 11. Ausgabe des Global Summit fand zum ersten Mal in den USA statt und wurde
in Zusammenarbeit mit Philadelphia Union und in Partnerschaft mit der Major
League Soccer (MLS) veranstaltet.
Der jährliche Global Summit ist Teil des?Aspire in the World Fellows"-Programms
der Aspire Academy. Diese globale Initiative verbindet mehr als 50 Vereine,
Verbände und Ligen, die sich für die Förderung der Entwicklung von Spielerinnen
und Spielern sowie Trainerinnen und Trainern im Fußball einsetzen. Das Programm
bietet eine Plattform für den Austausch von Best Practices,
Forschungsergebnissen und praktischen Einblicken, die die kontinuierliche
Weiterentwicklung des Fußballs vorantreiben.
Neben Roundtable-Diskussionen, Workshops und praktischen Coaching-Kursen hörten
die Teilnehmenden auch Vorträge von mehreren Fußballikonen, die ihre
Erkenntnisse über die Zukunft des Fußballs auf der Grundlage ihrer Erfahrungen
teilten.
?Der wichtigste Aspekt für die Weiterentwicklung des Fußballs ist die
Entwicklung der Trainerinnen und Trainer", sagte Sir Gareth Southgate,
ehemaliger Trainer der englischen Nationalmannschaft.?Wir alle lernen ständig
dazu. Wenn wir Menschen zusammenbringen, um Erfahrungen und Ideen auszutauschen,
hilft uns das allen, zu wachsen, insbesondere, da sich das Spiel stetig
weiterentwickelt", ergänzte er.
Rafa Benitez, ehemaliger Trainer von Liverpool, Chelsea und Real Madrid, leitete
eine ausführliche Masterclass zum Thema taktische Entwicklung und
Leistungsmanagement. Er hob drei Bereiche hervor, in denen sich das Spiel in den
letzten Jahren verändert hat: die vermehrte Nutzung von Videoanalysen der
Spielerleistung, mehr Statistiken für Trainerinnen und Trainer und verbesserte
GPS-Funktionen.
In einem weiteren Star Chat diskutierte Wilfried Nancy, Cheftrainer von Columbus
Crew und MLS-Coach des Jahres 2024, über die Balance zwischen Struktur und
Kreativität im Bereich Coaching.?Beim Coaching geht es um Klarheit,
Belastbarkeit und Verbundenheit; es geht darum, den Spielerinnen und Spielern zu
helfen, innerhalb einer Struktur und mit Freiheit zu scheitern, zu lernen und zu
wachsen", erklärte Nancy.?Man muss im Spiel lernen, mit Herausforderungen
umzugehen; wenn es keine Herausforderungen gibt, fordert man sich nicht genug.
Beim Coaching geht es darum, die Spielerinnen und Spieler in die Lage zu
versetzen, das Spiel zu verstehen, sich anzupassen und Lösungen zu finden,
während sie sich selbst treu bleiben."
Die italienische Fußballlegende Alessandro Nesta, Gewinner der FIFA-
Weltmeisterschaft und ehemaliger Kapitän des AC Mailand, reflektierte über die
Beziehung zwischen Vertrauen, Anpassungsfähigkeit und taktischem Verständnis im
modernen Fußball.?Beim Coaching geht es um Psychologie, Vertrauen und das
Verständnis jedes einzelnen Spielers bzw. jeder Spielerin. Heutzutage sind die
Spielerinnen und Spieler anders, und wir müssen uns anpassen, um das Beste aus
ihnen herauszuholen. Nach einer Niederlage kommt es besonders auf
Führungsqualitäten an. Dann ist es die Leidenschaft, die einen weitermachen
lässt."
Ein zentrales Thema des Summits war der anhaltende Aufstieg des Frauenfußballs,
der das internationale Wachstum und die Investitionen widerspiegelt, die die
Zukunft des Sports prägen. Einer der Höhepunkte war ein Star Chat mit Carli
Lloyd, zweifache Gewinnerin der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft und zweifache
FIFA-Weltfußballerin des Jahres, und Alejandro Bedoya, Kapitän von Philadelphia
Union. Lloyd teilte ihre Erfahrungen und sagte:?Vorbereitung ist alles; sie ist
die Grundlage für den Erfolg. Man muss konsequent trainieren, diszipliniert
bleiben und kontinuierlich hart arbeiten, auch wenn niemand zusieht.
?Jeder Spieler und jede Spielerin erreicht einen Punkt, an dem Talent nicht mehr
ausreicht; dann geht es darum, wie viel man bereit ist, tagtäglich zu geben. Man
muss diese Motivation in sich selbst finden, um zuerst für sich selbst sein
Bestes zu geben. Das Spiel wird einen immer wieder durch Rückschläge und
Herausforderungen auf die Probe stellen, aber das sind Momente, die den
Charakter prägen. Für mich ging es immer um den Prozess: die harte Arbeit, die
Wiederholungen und die Vorbereitung, die Selbstvertrauen schaffen. Letztendlich
ist es nur ein Spiel um den Erfolg; man muss alles geben und sich immer auf die
Vorbereitung konzentrieren", so Lloyds Fazit.
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Summits war der sportübergreifende Dialog. Ron
Jaworski, ehemaliger Quarterback in der NFL, brachte eine amerikanische
Perspektive auf Führungskompetenz und Leistungskultur ein und betonte, dass
Coaching in allen Sportarten auf derselben Grundlage beruht.
?Im Kern jeder Sportart, sei es Fußball, Rugby oder American Football, geht es
beim Coaching um Führungskompetenz", erklärte Jaworski.?Wahre Führungskompetenz
beginnt im Inneren; wenn man sich selbst nicht führen kann, kann man auch
niemanden anderen führen. Strategien können sich ändern, Technologien können
sich weiterentwickeln, aber Führungskompetenz bleibt die Konstante, die Teams zu
Höchstleistungen antreibt."
Technische Sessions und Workshops während des gesamten Summits unterstrichen,
wie Innovation und Daten das Fußballspiel verändern. Experten von Juventus, AC
Mailand, der MLS und der Aspire Academy untersuchten neue Trends in den
Bereichen Sporttechnologie, Analytik und Leistungswissenschaft. In Roundtable-
Gesprächen wurden wichtige Themen wie die Bewältigung überfüllter Kalender, die
Maximierung der Erholungsphase und die Integration von Technologie in
Trainingssysteme behandelt.
Die Aspire Academy stellte außerdem Blind/Off vor, ein neues interaktives E-Gym-
System, das intern entwickelt wurde. Es ermöglicht Sportlerinnen und Sportlern,
sofortiges Feedback zu ihrer Leistung und Analysen in Echtzeit zu erhalten. Die
Plattform wird in Kürze auch für mobile Geräte verfügbar sein, was das
Engagement von Aspire widerspiegelt, Sportlerinnen und Sportlern weltweit Zugang
zu erstklassigen Trainings-Tools zu ermöglichen.
Die Philosophie hinter dem Aspire Academy Global Summit wurde von Don Garber,
Commissioner der Major League Soccer (MLS), gelobt.
?Events wie der Aspire Academy Global Summit spielen eine wichtige Rolle für den
Fortschritt des Fußballs. Sie verbinden Ideen, Menschen und Ziele und erinnern
uns daran, dass die Zukunft des Spiels ebenso sehr von Zusammenarbeit wie von
Wettbewerb abhängt", erklärte er.
In seiner Abschlussrede sagte Valter Di Salvo, Director of Football Performance
and Science der Aspire Academy:?Unser Ziel bei der Aspire Academy ist es, ein
Umfeld zu schaffen, in dem das Lernen nie aufhört - für Spielerinnen und
Spieler, Trainerinnen und Trainer und Organisationen."
?Die diesjährige Veranstaltung hat gezeigt, wie wirkungsvoll es ist, wenn die
globale Fußballgemeinschaft zusammenkommt, um Wissen auszutauschen und sich
selbst zur ständigen Verbesserung herauszufordern. Aber wie geht es nun weiter?
Für uns beginnt die nächste Phase sofort! Wir bringen unsere Workshop-Tour zum
ersten Mal nach Europa und starten nächstes Jahr mit einer Auftaktveranstaltung
im rumänischen Bukarest. Außerdem planen wir bereits den 12. Aspire Academy
Global Summit, dessen Veranstaltungsort in Kürze bekannt gegeben wird."
Die 2004 gegründete Aspire Academy ist international bekannt für ihren
integrierten Ansatz zur Förderung von Sportlerinnen und Sportlern, der Bildung,
Sportwissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung vereint, sowie für den Aufbau
von Brücken zwischen führenden Vertreterinnen und Vertretern des Fußballs auf
allen Kontinenten.
Über die Aspire Academy:
Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 hat sich die Aspire Academy zu einer der
weltweit führenden nationalen Sportakademien entwickelt. Die Aspire Academy
vereint erstklassige Einrichtungen und globale Sport- und akademische Expertise,
um jungen, talentierten Sportlerinnen und Sportlern eine Plattform zu bieten,
auf der sie sich bewähren und zu den Champions der Zukunft werden können. Als
Teil der Aspire Zone Foundation steht die Akademie im Mittelpunkt einer
sportlichen Revolution in Katar und der umliegenden Region. Wir konzipieren,
fördern und implementieren bahnbrechende Spitzenleistungen im Sporttraining und
in der Entwicklung von Spitzensportlerinnen und -sportlern. Die Akademie
ermöglicht einer ganzen Generation talentierter, disziplinierter und engagierter
Athletinnen und Athleten aus Katar, ihre sportlichen Träume zu verwirklichen.
Zusammen mit den anderen Mitgliedern der Aspire Zone Foundation, darunter Aspire
Logistics und das Qatar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital (Aspetar),
fördert die Aspire Academy Spitzensportlerinnen und -sportler, propagiert einen
gesunden Lebensstil und stärkt das Sportbusiness von heute und morgen.
