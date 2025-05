GNW-News: Smith+Nephew stellt sein CORIT Surgical System in chirurgischen Kliniken in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor

^Die Roadshow?CORI on Tour" zeigt die neuesten Fortschritte in der

robotergestützten Chirurgie für Knie- und Hüftgelenkersatz

Wer­bung Wer­bung

Smith+Nephew (LSE:SN, NYSE:SNN), das globale Medizintechnikunternehmen, kündigt

heute eine monatelange Roadshow durch Mitteleuropa an, um sein CORI Surgical

System(*) - eine fortschrittliche robotergestützte chirurgische Plattform für

Gelenkersatzverfahren - zu bewerben.

Die Tour beginnt heute in Berlin und macht Dutzende von Stopps in chirurgischen

Einrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, bevor sie am 28.

Wer­bung Wer­bung

Oktober zum DKOU 2025 - dem größten Orthopädiekongress in Europa - nach Berlin

zurückkehrt. Ziel der Tour ist es, Chirurgen, OP-Technikern und

Verwaltungsangestellten in Kliniken, die Knie- und Hüftgelenkersatzoperationen

durchführen, die Fähigkeiten des CORI Surgical Systems zu demonstrieren. Die

Besuche umfassen einen CORI-Workshop in den ausgewählten Kliniken.

Das robotische System?CORI" verfügt über ein bilddiagnostisches Smart Mapping

Wer­bung Wer­bung

zur Erfassung von 3D-Modellen des Gelenks während des Eingriffs, einen

intraoperativen Ausgleich des Gelenkspalts und eine Echtzeit-Planung für ein

wirklich personalisiertes Operationserlebnis. Außerdem ist das System:

Intelligent: Bildfreies Smart-Mapping und Gelenkspaltbewertung zur Unterstützung

einer optimalen Ausrichtung und Ausbalancierung des Implantats.

Effizient: Das ergonomische Handstück mit optimierten Fräserdesigns sorgt für

2x mehr Schnittvolumen(**) und eine um 29 % schnellere Resektion.(**) Der

Workflow wurde so verbessert, dass weniger Schritte erforderlich sind (kann zur

Zeitersparnis im OP beitragen).(***)

Kompakt: Durch die einzigartig kleine Stellfläche und das kompakte Design ist

das CORI Surgical System leicht transportierbar und passt in die heutigen

überfüllten Operationssäle. CORI Roadshow (https://www.smith-nephew.com/de-

de/cori-roadshow)

Die Möglichkeiten des CORI Surgical System werden ständig erweitert und umfassen

nun auch totale, partielle und Revisionskniesysteme, einschließlich der

zementierten und zementfreien primären Knieimplantattechnologie. Es ist auch mit

Implantaten und Verfahren für die Hüfttotalendoprothese kompatibel. Der CORI

Virtual Planner ist ein interaktives Software-Tool, mit dem sich Chirurgen mit

der Erstellung eines Operationsplans auf dem CORI Surgical System vertraut

machen können.

Um mehr über die Roadshow und das CORI Surgical System zu erfahren, besuchen Sie

bitte die Webseite CORI on Tour: CORI Roadshow (https://www.smith-nephew.com/de-

de/cori-roadshow)

- Ende -

Medienanfragen

Dave Snyder +1 (978) 749-1440

Smith+Nephew david.snyder@smith-nephew.com (mailto:David.snyder@smith-

nephew.com)

Referenzen

*Hersteller: Blue Belt Technologies, Inc., 2875 Railroad Street, Pittsburgh, PA

15222 USA

**Im Vergleich zu herkömmlichen Techniken.

***Im Vergleich zum NAVIO(?) OP-System und früheren Software-Versionen. 29 %

schnellere Resektion nachgewiesen in TKA-Studien an Kadaverspendern.

Über Smith+Nephew

Smith+Nephew ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Reparatur,

Regeneration und den Ersatz von Weich- und Hartgewebe spezialisiert hat. Unser

Ziel ist es, den Körper und das Selbstvertrauen der Menschen wiederherzustellen,

indem wir Technologie einsetzen, um die Grenzen des Lebens zu überwinden. Wir

nennen dieses Ziel 'Life Unlimited'. Unsere 17.000 Mitarbeiter erfüllen diese

Mission jeden Tag, indem sie das Leben von Patienten durch die Exzellenz unseres

Produktportfolios und die Erfindung und Anwendung neuer Technologien in unseren

drei globalen Geschäftsbereichen Orthopädie, Sportmedizin & HNO und Advanced

Wound Management verbessern.

Das 1856 in Hull, Großbritannien, gegründete Unternehmen ist heute in rund 100

Ländern tätig und erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Jahresumsatz von 5,8

Milliarden US-Dollar. Smith+Nephew ist ein Bestandteil des FTSE100 (LSE:SN,

NYSE:SNN). Die Begriffe?Gruppe" und?Smith+Nephew" beziehen sich auf Smith &

Nephew plc und seine konsolidierten Tochtergesellschaften, sofern der Kontext

nichts anderes erfordert.

Für weitere Informationen über Smith+Nephew besuchen Sie bitte www.smith-

nephew.com und folgen Sie uns auf LinkedIn

(http://www.linkedin.com/company/smith-%26-nephew), Instagram

(https://www.instagram.com/smithnephewmeded/) oder Facebook

(https://www.facebook.com/SmithNephewPlc/).

Forward-looking Statements

This document may contain forward-looking statements that may or may not prove

accurate. For example, statements regarding expected revenue growth and trading

profit margins, market trends and our product pipeline are forward-looking

statements. Phrases such as "aim", "plan", "intend", "anticipate", "well-

placed", "believe", "estimate", "expect", "target", "consider" and similar

expressions are generally intended to identify forward-looking statements.

Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and

other important factors that could cause actual results to differ materially

from what is expressed or implied by the statements. For Smith+Nephew, these

factors include: conflicts in Europe and the Middle East, economic and financial

conditions in the markets we serve, especially those affecting healthcare

providers, payers and customers; price levels for established and innovative

medical devices; developments in medical technology; regulatory approvals,

reimbursement decisions or other government actions; product defects or recalls

or other problems with quality management systems or failure to comply with

related regulations; litigation relating to patent or other claims; legal and

financial compliance risks and related investigative, remedial or enforcement

actions; disruption to our supply chain or operations or those of our suppliers;

competition for qualified personnel; strategic actions, including acquisitions

and disposals, our success in performing due diligence, valuing and integrating

acquired businesses; disruption that may result from transactions or other

changes we make in our business plans or organisation to adapt to market

developments; relationships with healthcare professionals; reliance on

information technology and cybersecurity; disruptions due to natural disasters,

weather and climate change related events; changes in customer and other

stakeholder sustainability expectations; changes in taxation regulations;

effects of foreign exchange volatility; and numerous other matters that affect

us or our markets, including those of a political, economic, business,

competitive or reputational nature. Please refer to the documents that

Smith+Nephew has filed with the U.S. Securities and Exchange Commission under

the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, including Smith+Nephew's

most recent annual report on Form 20-F, which is available on the SEC's website

at www. sec.gov, for a discussion of certain of these factors. Any forward-

looking statement is based on information available to Smith+Nephew as of the

date of the statement. All written or oral forward-looking statements

attributable to Smith+Nephew are qualified by this caution. Smith+Nephew does

not undertake any obligation to update or revise any forward-looking statement

to reflect any change in circumstances or in Smith+Nephew's expectations.

(? )Trademark of Smith+Nephew. Certain marks registered in US Patent and

Trademark Office.

°