GNW-News: Squawkas Analyse der Premier League-Vereine anhand ihrer Ergebnisse nach der Länderspielpause

LONDON, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka hat heute eine datengestützte

Analyse veröffentlicht, die sich mit der Leistung der Premier League-Vereine in

ihrem ersten Ligaspiel unmittelbar nach Länderspielpausen (von Oktober 2020 bis

heute befasst. Daraus geht hervor, dass Manchester City und Liverpool in den

letzten fünf Jahren die herausragendsten Leistungen erbracht haben,

während Everton das Tabellenende bildet.

Wichtigste Ergebnisse

Mit der Rückkehr der Premier League hat Squawka analysiert, wie sich jeder

Verein unmittelbar nach einer Länderspielpause schlägt, und dabei einige

faszinierende Trends für Ihre Leser aufgedeckt.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass Manchester City und Liverpool nach

Länderspielen dominieren, während Everton und Crystal Palace nach der Pause

Schwierigkeiten haben, wieder in Schwung zu kommen.

* Liverpool hat vier Spiele in Folge nach der Länderspielpause gewonnen und

damit die längste Siegesserie in der Liga hingelegt.

* Manchester City hat in 17 solchen Spielen nur einmal verloren.

* Manchester United ist seit drei Spielen sieglos... und reist am Sonntag

nach Anfield.

* Arsenal hat seit der Niederlage in Bournemouth im Oktober 2024 drei Spiele

in Folge gewonnen.

* Aston Villa ist seit der Weltmeisterschaft 2022 in 10 Spielen nach der Pause

ungeschlagen.

* Everton hat nur eines seiner letzten elf Spiele gewonnen. Diesen Samstag

treten sie gegen City an.

* Crystal Palace ist seit neun Spielen sieglos - die schlechteste Serie der

Liga.

Methodik

* Die Rangliste basiert ausschließlich auf dem ersten Ligaspiel unmittelbar

nach jeder Länderspielpause von Oktober 2020 bis heute.

* Die Mannschaften spiegeln die Premier League-Kohorte 2025/26 wider; für

Vereine, die während des Zeitraums aufgestiegen sind (z. B. Sunderland),

werden die Ergebnisse aus den entsprechenden Spielzeiten in der EFL (League

One/Championship) berücksichtigt, um die gleiche Art von Spielplan nach der

Pause widerzuspiegeln.

* Die zusammenfassenden Kennzahlen beinhalten: Gespielte Spiele, Gewonnene

Spiele, Unentschieden, Verlorene Spiele, Erzielte/gegnerische Tore,

Tordifferenz und Punkte, die in diesen Spielen erzielt wurden.

* Datenquelle: Squawka

Kommentar

?Internationale Spiele sind ein Lackmustest für die Kaderstärke und die

Vorbereitung des Trainerstabs. Vereine, die Reisen, Erholung und

Wiedereingliederung am besten managen, starten in der Regel schnell, sobald der

nationale Fußball wieder aufgenommen wird", sagte Tom Dutton, Head of Content,

Squawka.?Unser Ranking verdeutlicht die Muster, die Fans intuitiv wahrnehmen,

jedoch auf der Grundlage von Daten aus fünf Spielzeiten, um Trends von

Störfaktoren zu unterscheiden."

Lesen Sie die vollständige Analyse

Die vollständige Analyse finden Sie unter Squawka: Rangliste der Premier

League-Vereine: Ergebnisse nach der Länderspielpause

(https://www.squawka.com/en/features/premier-league-clubs-ranked-post-

international-break-records/).

Über Squawka

Squawka ist eine Fußball-Medienmarke, die Nachrichten, datengestützte Analysen,

Live-Statistiken und Features zur Premier League, Champions League und anderen

wichtigen internationalen Wettbewerben liefert. Squawka kombiniert Einblicke mit

branchenführenden Daten, um Fans zu helfen, das Spiel besser zu verstehen.

Kontakt: squawka@onetwentygroup.com (mailto:squawka@onetwentygroup.com)

Â°