GNW-News: Squawkas Analyse der Premier League-Vereine anhand ihrer Ergebnisse nach der Länderspielpause
^LONDON, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka hat heute eine datengestützte
Analyse veröffentlicht, die sich mit der Leistung der Premier League-Vereine in
ihrem ersten Ligaspiel unmittelbar nach Länderspielpausen (von Oktober 2020 bis
heute befasst. Daraus geht hervor, dass Manchester City und Liverpool in den
letzten fünf Jahren die herausragendsten Leistungen erbracht haben,
während Everton das Tabellenende bildet.
Wichtigste Ergebnisse
Mit der Rückkehr der Premier League hat Squawka analysiert, wie sich jeder
Verein unmittelbar nach einer Länderspielpause schlägt, und dabei einige
faszinierende Trends für Ihre Leser aufgedeckt.
Unsere Untersuchungen zeigen, dass Manchester City und Liverpool nach
Länderspielen dominieren, während Everton und Crystal Palace nach der Pause
Schwierigkeiten haben, wieder in Schwung zu kommen.
* Liverpool hat vier Spiele in Folge nach der Länderspielpause gewonnen und
damit die längste Siegesserie in der Liga hingelegt.
* Manchester City hat in 17 solchen Spielen nur einmal verloren.
* Manchester United ist seit drei Spielen sieglos... und reist am Sonntag
nach Anfield.
* Arsenal hat seit der Niederlage in Bournemouth im Oktober 2024 drei Spiele
in Folge gewonnen.
* Aston Villa ist seit der Weltmeisterschaft 2022 in 10 Spielen nach der Pause
ungeschlagen.
* Everton hat nur eines seiner letzten elf Spiele gewonnen. Diesen Samstag
treten sie gegen City an.
* Crystal Palace ist seit neun Spielen sieglos - die schlechteste Serie der
Liga.
Methodik
* Die Rangliste basiert ausschließlich auf dem ersten Ligaspiel unmittelbar
nach jeder Länderspielpause von Oktober 2020 bis heute.
* Die Mannschaften spiegeln die Premier League-Kohorte 2025/26 wider; für
Vereine, die während des Zeitraums aufgestiegen sind (z. B. Sunderland),
werden die Ergebnisse aus den entsprechenden Spielzeiten in der EFL (League
One/Championship) berücksichtigt, um die gleiche Art von Spielplan nach der
Pause widerzuspiegeln.
* Die zusammenfassenden Kennzahlen beinhalten: Gespielte Spiele, Gewonnene
Spiele, Unentschieden, Verlorene Spiele, Erzielte/gegnerische Tore,
Tordifferenz und Punkte, die in diesen Spielen erzielt wurden.
* Datenquelle: Squawka
Kommentar
?Internationale Spiele sind ein Lackmustest für die Kaderstärke und die
Vorbereitung des Trainerstabs. Vereine, die Reisen, Erholung und
Wiedereingliederung am besten managen, starten in der Regel schnell, sobald der
nationale Fußball wieder aufgenommen wird", sagte Tom Dutton, Head of Content,
Squawka.?Unser Ranking verdeutlicht die Muster, die Fans intuitiv wahrnehmen,
jedoch auf der Grundlage von Daten aus fünf Spielzeiten, um Trends von
Störfaktoren zu unterscheiden."
Lesen Sie die vollständige Analyse
Die vollständige Analyse finden Sie unter Squawka: Rangliste der Premier
League-Vereine: Ergebnisse nach der Länderspielpause
(https://www.squawka.com/en/features/premier-league-clubs-ranked-post-
international-break-records/).
Über Squawka
Squawka ist eine Fußball-Medienmarke, die Nachrichten, datengestützte Analysen,
Live-Statistiken und Features zur Premier League, Champions League und anderen
wichtigen internationalen Wettbewerben liefert. Squawka kombiniert Einblicke mit
branchenführenden Daten, um Fans zu helfen, das Spiel besser zu verstehen.
Kontakt: squawka@onetwentygroup.com (mailto:squawka@onetwentygroup.com)
