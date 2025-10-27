GNW-News: Start der vierten Auflage des The MICHELIN Guide Abu Dhabi
ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der
Guide MICHELIN Abu Dhabi 2026 präsentiert stolz in vierter Auflage die Neuheiten
in der urbanen kulinarischen Landschaft. Die diesjährige Auswahl spiegelt die
wachsende Kultiviertheit und Vielfalt der Stadt wider. Elf neue Restaurants
haben es in die Auswahl geschafft - drei davon haben eine Bib Gourmand-
Auszeichnung für ihr herausragendes kulinarisches Erlebnis zu einem exzellenten
Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten, während drei der Etablissements ihre
Auszeichnung mit einem MICHELIN Stern verteidigen konnten.
Gwendal Poullennec, International Director von The MICHELIN Guide, sagte:?Die
Restaurantauswahl im Rahmen von The MICHELIN Guide Abu Dhabi 2026 zeigt, dass
die kulinarische Landschaft dieser lebendigen Stadt sich fortwährend
weiterentwickelt und reift, was beweist, dass Abu Dhabi jetzt nicht nur eine
kulturelle Hauptstadt ist, sondern auch eine kulinarische Destination für ein
spezielles Reiseerlebnis. Mit ihrer kulinarischen, kosmopolitischen Vielfalt hat
die Stadt eine breit gefächerte und spannende Restaurantauswahl zu bieten, die
von klassischer eleganter italienischer Küche über zeitgenössische japanische
Gerichte bis hin zu Khaleeji-inspirierten Aromen und innovativen Konzepten aus
der Fusion-Küche reichen. Die Ergänzung um diese neuen Bib Gourmand-
Auszeichnungen und die Verteidigung der Auszeichnungen mit einem MICHELIN Stern
betont das Streben der Stadt nach Exzellenz und Kreativität im
Gastronomiesektor. Angesichts der fortwährenden Entwicklung der abu-dhabischen
Restaurantszene steht die Stadt nicht nur für herausragende Kulinarik, sondern
auch für denkwürdige Erinnerungen, welche die Zukunft dieses dynamischen
Reiseziels strahlender als je zuvor erscheinen lassen."
Ein MICHELIN Stern
MICHELIN Sterne werden an Restaurants mit einer exzellenten Küche vergeben und
berücksichtigen dabei fünf universelle Kriterien: die Qualität der Zutaten, die
Harmonie der Geschmacksrichtungen, die technische Kompetenz; die Persönlichkeit
des Küchenchefs, die in seiner Küche Ausdruck findet; und, was ebenso von Belang
ist, die Schlüssigkeit des Konzepts im Hinblick auf das gesamte Menü und den
zeitlichen Ablauf. In der dynamischen Welt der Gastronomie ist die Wahrung von
Exzellenz Jahr um Jahr eine echte Herausforderung. Dies setzt nicht nur
Kreativität und Talent voraus, sondern auch bedingungslose Hingabe, Präzision
und Beständigkeit. Die Verteidigung eines MICHELIN Sterns ist eine der
prestigeträchtigsten Leistungen in der Branche und für die Auflage 2026 haben
drei der Restaurants einmal mehr ihr Können unter Beweis gestellt. Erth,
Hakkasan und Talea by Antonio Guida konnten ihre Auszeichnungen verteidigen.
Drei neue Bib Gourmand-Auszeichnungen
Der Bib Gourmand Award hebt Restaurants in der Auswahl hervor, die eine
hervorragende Küche zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten.
Das Bua Thai Café liegt verborgen in einem massiven Einzelhandelskomplex im
Herzen der Yas-Insel und fungiert als komfortabler und farbenfroher Rückzugsort
für Fans echter Thai-Küche. Das Menü hat einfache, aber dennoch aromatische
Thai-Gerichte zu bieten, darunter gegartes Ha Go, geschmackvolles Hähnchen mit
grünem Curry und das stets beliebte Mango-Reisdessert. Gäste können das
lebendige Innenambiente genießen oder wahlweise während der kälteren Monate auf
der Terrasse sitzen.
Das am Hafen Al Bateen gelegene 3Fils Abu Dhabi bringt das gefeierte Dubai-
Restaurant in die Hauptstadt und wartet mit einem großen, zeitgenössischen
japanischen Etablissement auf drei Etagen auf. Das minimalistische und moderne
Design kreiert eine entspannte, aber dennoch lebendige Umgebung, in der
Küchenchefs mit Baseballkappe moderne Gerichte wie gegrilltes Hühnerfleisch,
Garnelen und Sashimi direkt an der offenen Küche zubereiten. Das Dessert?Take
Me To The Moon" ist ein wahr gewordener Traum für Schokoladenfans.
Das Goldfish befindet sich im Zentrum der beeindruckenden Marina Mall, in der
Akmal Anuars modernes japanisches Restaurant, eine Schwesterfiliale des
Originals in Dubai, für Gourmetfreude sorgt. Das dynamische und
abwechslungsreiche Menü hat eine Auswahl von Sushi, schmackhaften Spießen und
größeren Gerichten wie Ramen, Wagyu-Burgern und würzigen Nudeln zu bieten. Die
großzügigen Portionen gewährleisten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und
machen das Restaurant zum idealen Ort, um nach dem Shopping neue Energie zu
tanken.
Acht neue Restaurants in der Guide-Auswahl
Das Cipriani Dolci hat all die smarten und eleganten Merkmale zu bieten, die man
mit dem Name Cipriani assoziieren würde, allerdings mit einem charakteristischen
Abu-Dhabi-Flair. Dieses Restaurant in der unteren Eben der Marina Mall ist ein
begehrter Ort zum Frühstücken, Brunchen, Lunchen und für kleine Appetithappen
mit täglichen Spezialgerichten und sogar Pizza auf der Karte. Gäste können als
süße Belohnung während des Einkaufens oder zur Abrundung einer köstlichen
Mahlzeit eine feine Auswahl von Kuchen, Gebäck und köstlichen hausgemachten
Eiscremes genießen.
Das Antonia ist ein bezauberndes italienisches Restaurant mit Strandlage, das
einen Ausblick auf die azurblauen Gewässer des Persischen Golfs von Mamsha Al
Saadiyat offeriert. Das Ambiente bringt den Charme eines amerikanischen
Pizzaimbisses auf den Punkt, die Speisekarte ist jedoch rein italienisch
gehalten, mit großzügigen Portionen Carpaccio, klassischer Pastagerichte und vor
allem der charakteristischen Sauerteig-Pizza auf Basis eines fünfzig Jahre alten
Teigrezepts. Tiramisu ist ein Dauerbrenner-Dessert, das jede Mahlzeit zur Feier
des italienischen Komfortküche in einer entspannten, malerischen Kulisse
komplettiert.
Das Novikov Abu Dhabi in The Galleria Mall auf der Insel Al Maryah ist die
lokale Vertretung der bekannten weltweiten Franchisekette. Hier dreht sich alles
um mediterrane Küche mit Highlights wie täglich frisch gemachter Pasta,
fachmännisch zubereitetem Fisch, gegrilltem Gazpacho und einer köstlichen
Beerentarte. Das Mittagsmenü hat ein tolles Preis-Leistungs-Niveau, und dank der
?à la carte"-Auswahl ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die kulinarische
Erfahrung wird durch ganztätige angenehme Live-Pianomusik veredelt.
Das Villa Mamas unter der Leitung von Bahraini-Küchenchef Roaya Saleh hat die
kulinarische Landschaft Abu Dhabis mit seiner eleganten Khaleeji-inspirierten
Küche auf einzigartige Weise geprägt. Die Innenausstattung erinnert an einen
Wintergarten voller Pflanzen, farbenfroher Artefakte, frischem Obst und Regalen
mit hausgemachten Gewürzen, Sirupen und Kochbüchern. Die Speisekarte hat
beliebte regionale Geschmacksrichtungen und Gerichte zu bieten, darunter
Hähnchen-Machboos und Hummus mit Lammfleischwürfeln, die in einer heimeligen und
edlen Umgebung serviert werden.
Das Taparelle ist eine optisch markante Location im progressiven Viertel Manarat
Saadiyat, der Dreh- und Angelpunkt Abu Dhabis in Sachen Kunst, Kultur und
Gemeindeveranstaltungen. Die Terrasse ist ein idealer Ort für Mahlzeiten in
lässiger Runde, und das samstägliche Brunchen erfreut sich besonderer
Beliebtheit. Die Speisekarte ist eine kreative Fusion aus französischer und
italienischer Küche mit Gerichten wie Jakobsmuscheln mit Grenobloise-Sauce,
Ochsenschwanzragout und knusprigem geschmortem Seebarsch.
Das Pincode by Kunal Kapur lädt Gourmetfreunde zu einem Erlebnis von Starkoch
Kunal Kapurs moderner Interpretation gehobener indischer Streetfood-Küche ein.
Das Restaurant in The Galleria Mall mit seinem stylischen Ambiente präsentiert
sich in einer Ausstattung mit reichhaltigen Materialien und sepiafarbenen,
schwarzen und weißen Wandverkleidungen, die von schlichter kolonialer Eleganz
zeugen.
Das Strawfire by Ross Shonhan markiert das dynamische Debüt des australischen
Kochs Ross Shonhan in Abu Dhabi, bei dem die feurige offene Küche synchron zu
den Klängen eines Live-DJs auf sich aufmerksam macht. Im Fokus steht die Küche
im Warayaki-Stil, bei der Mahlzeiten mit brennendem Stroh kurz?angesengt"
werden, um einzigartige Geschmacksrichtungen zu kreieren. Zu besonders
charakteristischen Menüs zählen unter anderem Garnelentoast, chilenischer
Seebarsch mit Miso-Glasur und Spaghetti Mentaiko, während die Terrasse und
offene Küche für Show und Komfort sorgen. Das Erlebnis wird durch spezielle
Cocktails, eine Auswahl von Sake und ein Team, das jeden Abend zu einem
unvergesslichen Moment macht, abgerundet.
Das Sand & Koal hat ein luxuriöses kulinarisches Erlebnis mit Strandlage in
einem Gartenpavillon mit Blick auf den Präsidentenpalast und den glitzernden
Persischen Golf zu bieten. Der perfekte Ort, um den Sonnenuntergang bei einem
Getränk zu genießen, gefolgt von Spezialitäten, die mit Feuerholz zubereitet
wurden. Die Speisekarte wartet mit köstlichen Steaks, einem?Reef and Beef"-
Surf&Turf-Gericht sowie großzügigen Meeresfrüchteplatten zum gemeinsamen
Verspeisen auf. Desserts wie geräuchertes Schokoladenmousse und Feigentarte
runden das Erlebnis süß ab, sodass sich diese Location ideal für einen
romantischen Abend eignet.
Jedes dieser Restaurants bringt sein ganz eigenes Flair in die lebendige
kulinarische Landschaft Abu Dhabis ein und trägt zu der wachsenden Reputation
der Stadt als kulinarische Destination von Weltrang bei.
Special Awards
Mit den Special Awards hebt The MICHELIN Guide die diversen Beiträge in der
gesamten Gastronomie hervor, um die begabtesten und motiviertesten Personen zu
würdigen.
Strawfire by Ross Shonhan wird mit dem Exceptional Cocktail Award ausgezeichnet,
da der australische Küchenchef Ross Shonhan mit seinem Debüt in Abu Dhabi für
ein feuriges Live-Erlebnis mit energiegeladenen Vibes sorgt, während eine
entspannte Cocktailbar unter der Leitung von Maria Luz Garcia und Mahesh Dhami
mit klassischen und kreativen Kreationen aufwartet, die durch köstliche Snacks
und einen aufmerksamen Service abgerundet werden, und laut unseren Testern stets
für ein besonders Erlebnis sorgen.
Der Young Chef Award geht an das Villa Toscana im Hotel St. Regis. Unsere Tester
kamen zu dem Schluss, dass klassische toskanische Gerichte, die von Spaghetti
alle vongole über veal Milanese bis hin zu herausragendem Tiramisu reichen, hier
mit herausragender Fachkompetenz und Leidenschaft hergestellt werden. Das Können
des Teams und der rustikale Charm des Restaurants sorgen für den authentischen
Geschmack der Toskana.
Ray's Grill erhält den Service Award für seine begeisternde, einladende und
aufmerksame Gastfreundlichkeit. Die Location im 63. Stockwerk des Conrad Etihad
Towers Hotel zeichnete sich laut unserer Tester durch seine nahtlos servierten
Mahlzeiten aus, die zu einem unübertroffenen kulinarischen Erlebnis mit
fachkompetent zubereiteten Steaks und beeindruckender Aussicht beitragen, sodass
sich alle Gäste stets willkommen und beachtet fühlen.
Der Opening of the Year Award geht an das 3Fils Abu Dhabi, das die Messlatte für
die Stadt seit seiner Eröffnung im vergangenen Juli hoch gesetzt hat. Unsere
Tester waren von dem Restaurant in dem dreistöckigen Gebäude am Hafen Al Bateen
Marina und seinen modernen japanischen Gerichten immens beeindruckt. Dieser
Standort, der mit dem Original in Dubai verwandt ist, ist weitaus größer und
sorgt mit seinem Service, seiner Atmosphäre und seinen Speisen für Entspannung
und gute Laune.
Fotos und/oder Anhänge verfügbar unter:
https://contentcenter.michelin.com (https://contentcenter.michelin.com/)
Pressekontakt:
BPG Group
michelinguide@bpggroup.com (mailto:michelinguide@bpggroup.com)
Über Michelin:
Michelin ist ein weltweit führender Hersteller wegweisender Verbundstoffe und
engagiert sich im Bereich Verbrauchererfahrung. Michelin ist seit mehr als 130
Jahren ein Vorreiter im Bereich Technik und einzigartig aufgestellt, um
entscheidend zum Fortschritt der Menschheit und zu einer nachhaltigeren Welt
beizutragen. Dank der profunden Kenntnisse mit Verbundstoffen erfindet Michelin
seine hochwertigen Reifen und Komponenten kontinuierlich neu für wichtige
Anwendungen in so verschiedenartigen Gebieten wie dem Mobilitätssektor, dem
Bausektor, dem Luftfahrtsektor, dem CO2-armen Energiesektor und dem
Gesundheitswesen. Die Sorgfalt, die in die Produkte einfließt, und das
tiefgreifende Kundenverständnis inspirieren Michelin zur Bereitstellung einer
bestmöglichen Kundenerfahrung. Dies umfasst die Bereitstellung daten- und KI-
gestützter vernetzter Lösungen für professionelle Flotten bis hin zu
Empfehlungen herausragender Restaurants und Hotels, die durch den Guide MICHELIN
kuratiert werden. Michelin hat seinen Hauptsitz in Clermont-Ferrand, Frankreich,
und ist in 175 Ländern mit 129.800 Beschäftigten vertreten. (www.michelin.com
(http://www.michelin.com/)).
Folgen Sie allen unseren Neuigkeiten auf X @Michelin
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0bbb8cef-ae64-
49d1-86f8-ef82dbfc0421
