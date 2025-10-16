GNW-News: UPDATE: SINTX stärkt sein Portfolio zur Infektionsprävention mit einem neu zugelassenen US-Patent, das einen adressierbaren Markt für Antipathogene...
^Neues US-Patent stärkt Wettbewerbsvorteil und ermöglicht umfassendere
Lizenzierungs- und Produktmöglichkeiten in wichtigen Märkten
SALT LAKE CITY, Utah, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SINTX Technologies,
Inc. (NASDAQ: SINT) (?SINTX" oder das?Unternehmen"), ein innovativer Hersteller
von Hochleistungskeramik, der sich auf biomedizinische Anwendungen von
Siliziumnitrid (Si?N?) spezialisiert hat, hat heute bekannt gegeben, dass das
US-Patent- und Markenamt (USPTO) eine Zulassungsmitteilung für eine
Patentanmeldung herausgegeben hat, die Verfahrensansprüche enthält, welche die
antipathogene Gewebetechnologie des Unternehmens abdecken.
Diese Entwicklung baut auf der zuvor angekündigten Patenterteilung für das
Patent von SINTX für seine Zusammensetzung aus antipathogenen Fasermaterialien
auf und erweitert das geistige Eigentum (IP) des Unternehmens, um sowohl das
Material selbst als auch die Verfahren zu schützen, mit denen es auf den Markt
gebracht wird. Diese doppelte Abdeckung stärkt den Wettbewerbsvorteil des
Unternehmens, verbessert die Möglichkeiten für Lizenzen und Partnerschaften und
erweitert die potenziellen Anwendungsbereiche auf medizinische Textilien,
Filtermedien und andere infektionsanfällige Oberflächen.
Diese beiden Patentfamilien bilden eine umfassende IP-Wettbewerbsbarriere rund
um die Technologie von SINTX zur Inaktivierung von Krankheitserregern auf
Oberflächen und decken Anwendungen in den Bereichen Wundauflagen, OP-
Abdecktücher und -Kittel, Filtermedien, persönliche Schutzausrüstung (PSA) und
häufig berührte klinische Oberflächen ab.
?Wir freuen uns, die Zulassung unseres Verfahrenspatents für antipathogene
Fasermaterialien bekannt zu geben. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, der den
Schutz unserer proprietären Siliziumnitrid-Technologieplattform stärkt und
erweitert", so Eric K. Olson, Chairman und CEO von SINTX Technologies.?Dieses
neu erteilte Patent ergänzt das kürzlich erteilte US-Patent Nr. 12.433.356 vom
7. Oktober 2025, das die Zusammensetzung von Siliziumnitrid für antipathogene
Fasermaterialien abdeckt. Zusammen stärken diese Patente die Führungsposition
von SINTX im Bereich der Infektionsresistenz und erweitern den Schutz des
geistigen Eigentums des Unternehmens sowohl auf die Zusammensetzung seiner
Gewebe als auch auf die Verfahren zu deren Herstellung und Anwendung. Wir
glauben, dass diese zweischichtige IP-Grundlage das Lizenzierungs- und
Vermarktungspotenzial unserer Plattform erheblich verbessert.
Lisa Marie Del Re, Chief Commercial Officer, fügt hinzu:?Mit
Verfahrensansprüchen können wir nun die Herstellungs- und Anwendungswege
verteidigen und lizenzieren, die die antipathogene Wirkung von Siliziumnitrid in
Textilien und Oberflächen freisetzen. Dies ist von entscheidender Bedeutung,
wenn wir mit potenziellen Partnern aus den Bereichen Wundversorgung, Filtration
und medizinische Textilien zusammenarbeiten.
Wissenschaftliche Grundlage und externe Validierung
?Peer-Review-Studien haben wiederholt eine schnelle Inaktivierung von
Coronaviren und eine breite antimikrobielle Wirkung von Siliziumnitrid gezeigt,
darunter aktuelle Daten, die eine Reduzierung der infektiösen SARS-CoV-2-Viren
um bis zu 99,97 % innerhalb weniger Minuten unter Laborbedingungen belegen", so
Dr. Ryan Bock, Chief Technology Officer.?Vliesstoffe, die optimiertes Si?N?-
Pulver enthalten, haben ebenfalls zu einer signifikanten Reduzierung der Viren
geführt, was erneut zeigt, dass unsere Siliziumnitrid-Plattform geeignet ist, um
die antipathogenen Eigenschaften in einer Vielzahl von Produkten freizusetzen."
Hinweis: Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen zu antiviralen/antimikrobiellen
Eigenschaften stützen die Materialplattform und unterscheiden sich von den
zugelassenen Indikationen für Medizinprodukte.
Marktkontext
Die Infektionsprävention bleibt ein großes, segmentübergreifendes Geschäftsfeld.
SINTX hat den zugänglichen Markt für seine Plattform zuvor auf etwa 30
Milliarden US-Dollar in den Bereichen medizinische Textilien, Wundversorgung,
Filtration/PSA und Gesundheitsinfrastruktur geschätzt - eine Chance, die nun
durch die Zusammensetzung und die Abdeckung der Methoden untermauert wird.
Auf der Ebene der Gesundheitsversorgung hat etwa jeder 31. Krankenhauspatient in
den USA an einem beliebigen Tag mindestens eine nosokomiale Infektion (HAI), was
eine erhebliche wirtschaftliche Belastung darstellt und die Nachfrage nach
passiven Oberflächen-Lösungen verstärkt, die kontinuierlich am Kontaktpunkt
wirken. (Daten der CDC; die Kosten variieren stark je nach Art der HAI.)
SINTX plant, Lizenzierungs- und Co-Entwicklungspartnerschaften mit Partnern aus
den Bereichen Textil, Wundversorgung und Filtration/PSA einzugehen. Das doppelte
Patent ermöglicht es SINTX, sowohl Materialausführungen als auch
Verfahrensmethoden zu lizenzieren, was flexible Vertragsstrukturen
einschließlich Vorauszahlungen, Meilensteinen und Lizenzgebühren an mehreren
Punkten der Lieferkette ermöglicht.
Weitere Informationen finden Sie unter www.sintx.com (http://www.sintx.com/).
Über SINTX Technologies, Inc.
SINTX Technologies mit Sitz in Salt Lake City, Utah, ist ein Unternehmen für
Hochleistungskeramik, das Materialien, Komponenten und Technologien für
medizinische und agrarbiotechnologische Anwendungen entwickelt und vermarktet.
SINTX ist weltweit führend in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von
Siliziumnitrid, und seine Produkte werden seit 2008 in den menschlichen Körper
implantiert. Durch Innovation und strategische Partnerschaften baut SINTX sein
Portfolio in verschiedenen Märkten kontinuierlich aus.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des
Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer geltender
Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen und beinhalten Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Wörter
wie?antizipieren",?glauben",?erwarten",?beabsichtigen",?können",?planen",
?sollten",?werden" und ähnliche Ausdrücke. Beispiele in dieser Pressemitteilung
umfassen unter anderem Aussagen zum erwarteten kommerziellen Potenzial, zum
Lizenzpotenzial und zum Partnerschaftspotenzial des geistigen Eigentums von
SINTX (einschließlich neu zugelassener Ansprüche), zu den Plänen des
Unternehmens, Lizenzierungs-, Co-Entwicklungs- oder andere
Kommerzialisierungsvereinbarungen anzustreben, zu den Erwartungen hinsichtlich
der Marktchancen und der Expansion in neue Märkte sowie zur Wettbewerbsposition
des Unternehmens. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten,
einschließlich der Fähigkeit von SINTX, seine Geschäftsstrategie umzusetzen,
sein geistiges Eigentum zu schützen und durchzusetzen, erfolgreich
Lizenzierungs- und Partnerschaftsvereinbarungen abzuschließen und zu erfüllen,
die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, die Marktakzeptanz
neuer Technologien zu erreichen, allgemeine wirtschaftliche und branchenbezogene
Bedingungen sowie andere Risiken, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde
(SEC) eingereichten Unterlagen von SINTX beschrieben sind, einschließlich der
Abschnitte?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K und den
nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q. Leser werden darauf
hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen,
die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben. Sofern nicht
gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt SINTX keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.
Kontakt:
Jack Perkins oder Maria Hocut
KCSA Strategic Communications
Sintx@kcsa.com (mailto:Sintx@kcsa.com)
SINTX Technologies, Inc.
801.839.3502
IR@sintx.com
(https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.globenewswire.com/Tracker?data=
M2XzqS4OShpb82CUWRYBtjBc8yNzQ1t4d6pB3kPIqY_1qm5rSdxZAW62qMjAufItlB59qMXzhsKs1gJm
Z5kMKA==___.YzJ1OnRhbm5lcmxsYzpjOm86NmI0YTQ5NDY3YjgzOWZlNGNiMzEyNGIyN2RjYWM4MDg6
NjozMzg5OmMyZDI1NzIwMDk5ZTczNmViYWZlNmM3NDY3YjVhODM2NzE3YzAwOWJhZGE0MmVmZjNlMWZl
Y2FjMWE2OTFmM2M6cDpUOk4)
Â°
