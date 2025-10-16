GNW-News: UPDATE: SINTX stärkt sein Portfolio zur Infektionsprävention mit einem neu zugelassenen US-Patent, das einen adressierbaren Markt für Antipathogene...

^Neues US-Patent stärkt Wettbewerbsvorteil und ermöglicht umfassendere

Lizenzierungs- und Produktmöglichkeiten in wichtigen Märkten

SALT LAKE CITY, Utah, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SINTX Technologies,

Inc. (NASDAQ: SINT) (?SINTX" oder das?Unternehmen"), ein innovativer Hersteller

von Hochleistungskeramik, der sich auf biomedizinische Anwendungen von

Siliziumnitrid (Si?N?) spezialisiert hat, hat heute bekannt gegeben, dass das

US-Patent- und Markenamt (USPTO) eine Zulassungsmitteilung für eine

Patentanmeldung herausgegeben hat, die Verfahrensansprüche enthält, welche die

antipathogene Gewebetechnologie des Unternehmens abdecken.

Diese Entwicklung baut auf der zuvor angekündigten Patenterteilung für das

Patent von SINTX für seine Zusammensetzung aus antipathogenen Fasermaterialien

auf und erweitert das geistige Eigentum (IP) des Unternehmens, um sowohl das

Material selbst als auch die Verfahren zu schützen, mit denen es auf den Markt

gebracht wird. Diese doppelte Abdeckung stärkt den Wettbewerbsvorteil des

Unternehmens, verbessert die Möglichkeiten für Lizenzen und Partnerschaften und

erweitert die potenziellen Anwendungsbereiche auf medizinische Textilien,

Filtermedien und andere infektionsanfällige Oberflächen.

Diese beiden Patentfamilien bilden eine umfassende IP-Wettbewerbsbarriere rund

um die Technologie von SINTX zur Inaktivierung von Krankheitserregern auf

Oberflächen und decken Anwendungen in den Bereichen Wundauflagen, OP-

Abdecktücher und -Kittel, Filtermedien, persönliche Schutzausrüstung (PSA) und

häufig berührte klinische Oberflächen ab.

?Wir freuen uns, die Zulassung unseres Verfahrenspatents für antipathogene

Fasermaterialien bekannt zu geben. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, der den

Schutz unserer proprietären Siliziumnitrid-Technologieplattform stärkt und

erweitert", so Eric K. Olson, Chairman und CEO von SINTX Technologies.?Dieses

neu erteilte Patent ergänzt das kürzlich erteilte US-Patent Nr. 12.433.356 vom

7. Oktober 2025, das die Zusammensetzung von Siliziumnitrid für antipathogene

Fasermaterialien abdeckt. Zusammen stärken diese Patente die Führungsposition

von SINTX im Bereich der Infektionsresistenz und erweitern den Schutz des

geistigen Eigentums des Unternehmens sowohl auf die Zusammensetzung seiner

Gewebe als auch auf die Verfahren zu deren Herstellung und Anwendung. Wir

glauben, dass diese zweischichtige IP-Grundlage das Lizenzierungs- und

Vermarktungspotenzial unserer Plattform erheblich verbessert.

Lisa Marie Del Re, Chief Commercial Officer, fügt hinzu:?Mit

Verfahrensansprüchen können wir nun die Herstellungs- und Anwendungswege

verteidigen und lizenzieren, die die antipathogene Wirkung von Siliziumnitrid in

Textilien und Oberflächen freisetzen. Dies ist von entscheidender Bedeutung,

wenn wir mit potenziellen Partnern aus den Bereichen Wundversorgung, Filtration

und medizinische Textilien zusammenarbeiten.

Wissenschaftliche Grundlage und externe Validierung

?Peer-Review-Studien haben wiederholt eine schnelle Inaktivierung von

Coronaviren und eine breite antimikrobielle Wirkung von Siliziumnitrid gezeigt,

darunter aktuelle Daten, die eine Reduzierung der infektiösen SARS-CoV-2-Viren

um bis zu 99,97 % innerhalb weniger Minuten unter Laborbedingungen belegen", so

Dr. Ryan Bock, Chief Technology Officer.?Vliesstoffe, die optimiertes Si?N?-

Pulver enthalten, haben ebenfalls zu einer signifikanten Reduzierung der Viren

geführt, was erneut zeigt, dass unsere Siliziumnitrid-Plattform geeignet ist, um

die antipathogenen Eigenschaften in einer Vielzahl von Produkten freizusetzen."

Hinweis: Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen zu antiviralen/antimikrobiellen

Eigenschaften stützen die Materialplattform und unterscheiden sich von den

zugelassenen Indikationen für Medizinprodukte.

Marktkontext

Die Infektionsprävention bleibt ein großes, segmentübergreifendes Geschäftsfeld.

SINTX hat den zugänglichen Markt für seine Plattform zuvor auf etwa 30

Milliarden US-Dollar in den Bereichen medizinische Textilien, Wundversorgung,

Filtration/PSA und Gesundheitsinfrastruktur geschätzt - eine Chance, die nun

durch die Zusammensetzung und die Abdeckung der Methoden untermauert wird.

Auf der Ebene der Gesundheitsversorgung hat etwa jeder 31. Krankenhauspatient in

den USA an einem beliebigen Tag mindestens eine nosokomiale Infektion (HAI), was

eine erhebliche wirtschaftliche Belastung darstellt und die Nachfrage nach

passiven Oberflächen-Lösungen verstärkt, die kontinuierlich am Kontaktpunkt

wirken. (Daten der CDC; die Kosten variieren stark je nach Art der HAI.)

SINTX plant, Lizenzierungs- und Co-Entwicklungspartnerschaften mit Partnern aus

den Bereichen Textil, Wundversorgung und Filtration/PSA einzugehen. Das doppelte

Patent ermöglicht es SINTX, sowohl Materialausführungen als auch

Verfahrensmethoden zu lizenzieren, was flexible Vertragsstrukturen

einschließlich Vorauszahlungen, Meilensteinen und Lizenzgebühren an mehreren

Punkten der Lieferkette ermöglicht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sintx.com (http://www.sintx.com/).

Über SINTX Technologies, Inc.

SINTX Technologies mit Sitz in Salt Lake City, Utah, ist ein Unternehmen für

Hochleistungskeramik, das Materialien, Komponenten und Technologien für

medizinische und agrarbiotechnologische Anwendungen entwickelt und vermarktet.

SINTX ist weltweit führend in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von

Siliziumnitrid, und seine Produkte werden seit 2008 in den menschlichen Körper

implantiert. Durch Innovation und strategische Partnerschaften baut SINTX sein

Portfolio in verschiedenen Märkten kontinuierlich aus.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des

Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer geltender

Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen

Erwartungen, Schätzungen und Prognosen und beinhalten Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Wörter

wie?antizipieren",?glauben",?erwarten",?beabsichtigen",?können",?planen",

?sollten",?werden" und ähnliche Ausdrücke. Beispiele in dieser Pressemitteilung

umfassen unter anderem Aussagen zum erwarteten kommerziellen Potenzial, zum

Lizenzpotenzial und zum Partnerschaftspotenzial des geistigen Eigentums von

SINTX (einschließlich neu zugelassener Ansprüche), zu den Plänen des

Unternehmens, Lizenzierungs-, Co-Entwicklungs- oder andere

Kommerzialisierungsvereinbarungen anzustreben, zu den Erwartungen hinsichtlich

der Marktchancen und der Expansion in neue Märkte sowie zur Wettbewerbsposition

des Unternehmens. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten,

einschließlich der Fähigkeit von SINTX, seine Geschäftsstrategie umzusetzen,

sein geistiges Eigentum zu schützen und durchzusetzen, erfolgreich

Lizenzierungs- und Partnerschaftsvereinbarungen abzuschließen und zu erfüllen,

die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, die Marktakzeptanz

neuer Technologien zu erreichen, allgemeine wirtschaftliche und branchenbezogene

Bedingungen sowie andere Risiken, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde

(SEC) eingereichten Unterlagen von SINTX beschrieben sind, einschließlich der

Abschnitte?Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K und den

nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q. Leser werden darauf

hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen,

die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben. Sofern nicht

gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt SINTX keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Kontakt:

Jack Perkins oder Maria Hocut

KCSA Strategic Communications

Sintx@kcsa.com (mailto:Sintx@kcsa.com)

SINTX Technologies, Inc.

801.839.3502

IR@sintx.com

