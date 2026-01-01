GNW-News: Vietnam Island Metropolis Project erlangt durch Display am Times Square weltweite Aufmerksamkeit

^HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gold Coast Vung

Tau setzt Vietnam auf die Weltkarte - mit der ersten internationalen

Inselmetropole im Zeichen des Trends zu einem nachhaltigen, erlebnisorientierten

Lifestyle und urbanen Ökosystemen. Die Stadt folgt der Philosophie des

?Eco-Cinematic Living".

Kürzlich wurde der TV-Spot von Gold Coast Vung Tau auf den riesigen LED-

Bildschirmen des Times Square in New York gezeigt. Damit signalisiert das

Projekt seine Ambition, mit einer nach internationalen Standards gebauten

Inselmetropole in Vietnam ein weltweites Publikum zu erreichen.

Gold Coast Vung Tau auf der Werbetafel am Times Square

Eine neue urbane Vision aus Vietnam

Als Antwort auf veränderte Lebensstile und ein neues Umweltbewusstsein will Gold

Coast Vung Tau - inspiriert von der australischen Gold Coast - weit mehr als

eine gewöhnliche Wohnsiedlung sein. Nach dem Prinzip des?Eco-Cinematic Living"

entsteht im Rahmen des Projekts ein integriertes Lebensumfeld, in dem Natur,

Infrastruktur und Gemeinschaft harmonisch miteinander verschmelzen.

Das 1.300 Hektar große Projekt umfasst eine weitläufige Ökolandschaft,

einschließlich 300 Hektar miteinander verbundene Wasserwege sowie 150 Hektar

Parks und Grünflächen. Der Masterplan umfasst über 100 Annehmlichkeiten und

Freizeitangebote vor Ort und in der Umgebung, darunter ein 85 Hektar großes

Outlet-Center, das künftig das größte seiner Art in Südostasien werden soll.

Ein cinematischer Blick auf Gold Coast Vung Tau

Eco-Cinematic Living: Leben im Einklang mit der Natur

Bei Gold Coast Vung Tau steht?Eco" für ein ganzheitliches Ökosystem, in dem

Boulevards, markante Einrichtungen und weitläufige Naturlandschaften zu einer

funktionierenden Stadt verschmelzen. Dies bildet die Grundlage von Mega Living -

einer großzügigen Lebensweise, die Raum, Offenheit und eine zukunftsweisende

Vision vereint.

Gold Coast Vung Tau liegt im Südosten von Ho-Chi-Minh-Stadt und profitiert von

der Infrastruktur sowie den touristischen Vorzügen der südlichen

Wirtschaftsregion Vietnams. Das Projekt ist etwa 60 Minuten vom Stadtzentrum und

lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Long Thanh sowie vom

Tiefwasserhafen Cai Mep-Thi Vai entfernt. Als Tor zur Region zieht das Gebiet

jährlich über 16 Millionen Besucherinnen und Besucher an und stärkt Tourismus,

Resort-Leben und die damit verbundenen kommerziellen Aktivitäten.

?Dank der soliden Infrastruktur, der touristischen Vorzüge der Region und einer

langfristigen Entwicklungsvision entwickelt sich Gold Coast Vung Tau zu einem

unverzichtbaren Reiseziel für Urlaub und Freizeit in der Umgebung von Ho-Chi-

Minh-Stadt - und trägt dazu bei, das internationale Image Vietnams als Reiseland

zu stärken", so der Sprecher des Projektentwicklers.

Pressekontakt: hanhltm@bhsgroup.vnÂ°