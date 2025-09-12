GNW-News: Vorschau auf die CIFTIS 2025: Innovation, Kultur und nachhaltige Entwicklung im Shougang-Park
11.09.25 09:52 Uhr
^PEKING, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Vorfeld der CIFTIS 2025 wirft
Xinhua-Korrespondentin Zhang Yunyi einen Blick auf den Shougang-Park, wo
Industriegeschichte auf moderne Technologien trifft. Die einzigartige Mischung
aus historischem Erbe und Innovation bietet einen ersten Vorgeschmack auf die
Highlights der diesjährigen Messe.
Quelle: CIFTIS 2025
Quelle: CIFTIS 2025

Kontaktperson: Frau Zhu, Tel: 86-10-63074558