DAX23.648 +0,1%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1692 -0,1%Öl67,47 -0,2%Gold3.628 -0,3%
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verhalten -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- Bitcoin, Rheinmetall, HENSOLDT, VW, SoftBank im Fokus
Top News
Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag
Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude
GNW-News: Vorschau auf die CIFTIS 2025: Innovation, Kultur und nachhaltige Entwicklung im Shougang-Park

11.09.25 09:52 Uhr

^PEKING, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Vorfeld der CIFTIS 2025 wirft

Xinhua-Korrespondentin Zhang Yunyi einen Blick auf den Shougang-Park, wo

Industriegeschichte auf moderne Technologien trifft. Die einzigartige Mischung

aus historischem Erbe und Innovation bietet einen ersten Vorgeschmack auf die

Highlights der diesjährigen Messe.

Quelle: CIFTIS 2025

Kontaktperson: Frau Zhu, Tel: 86-10-63074558Â°