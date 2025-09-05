DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.331 +0,3%Euro1,1723 ±0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Broadcom A2JG9Z Amazon 906866 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Microsoft 870747 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Jobdaten: US-Börsen mit Verlusten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht mit Zöllen -- Broadcom, Siemens Energy, BYD im Fokus
Top News
Ruhestand voraus: Wie das Depot rechtzeitig auf die Rente vorbereitet werden kann Ruhestand voraus: Wie das Depot rechtzeitig auf die Rente vorbereitet werden kann
KW 36: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 36: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
3-fach-Neukundenbonus bei finanzen.net zero: Hol Dir Deinen Bonus und spare dauerhaft Gebühren!