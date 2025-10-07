DAX24.332 -0,2%Est505.615 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,68 +0,2%Gold3.952 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, AppLovin, NEL im Fokus
Top News
Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter schwunglos

07.10.25 09:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.331,7 PKT -46,6 PKT -0,19%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Stagnation zum Wochenauftakt ist der DAX auch am Dienstag schwunglos gestartet. Im frühen Handel notierte er mit 24.375 Punkten nahe seines Vortagesschlusses.

Wer­bung

Der deutsche Leitindex bleibt damit unter der Marke von 24.500 Zählern. Bei einem Ausbruch nach oben winkt das bisherige Rekordhoch vom Juli bei 24.379 Punkten. "Der Dax konsolidiert auf hohem Niveau", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Die angespannte politische Situation im hochverschuldeten Nachbarland Frankreich behalten die Anleger genau im Blick. Die Sorgen um Frankreichs politische Zukunft prallten am Dax aber spurlos ab, so Stanzl. "Es gibt keine Ansteckungseffekte, auch weil sich Anleger in Sicherheit wiegen, dass die Europäische Zentralbank im äußersten Notfall eingreifen würde."

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor am Dienstag 0,44 Prozent auf 30.743 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um rund 0,2 Prozent nach.

Wer­bung

Im Dax weiteten die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer als schwächster Wert ihre jüngste Korrektur aus, indem sie 4,2 Prozent verloren. Als bester Wert legten die Anteile des Index-Neulings und Anzeigenportal-Betreibers Scout24 um 1,4 Prozent zu.

Wacker Chemie (WACKER CHEMIE) verloren im MDax 1,6 Prozent, nachdem die Citigroup ihre Kaufempfehlung kassiert hatte. Im Nebenwerteindex SDAX legten Vossloh um 1,4 Prozent zu. Das Bankhaus Metzler erhöhte das Kursziel und sieht damit noch erhebliches Potenzial für die Titel des Eisenbahntechnik-Unternehmens./ajx/mis

Mehr zum Thema DAX 40

10:33Boeing und Airbus bremsen Erwartungen an neue Flugzeuggeneration
10:01Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX im Dienstagshandel etwas tiefer
09:54Verhaltener Handelsstart: Nordex mit Rückenwind, Visa setzt auf Partnerschaft
09:54Verhaltener Handelsstart: Nordex mit Rückenwind, Visa setzt auf Partnerschaft
09:46ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax weiter schwunglos
09:45Marktüberblick: Hannover Rück und Redcare Pharmacy gesucht
09:45Marktüberblick: Hannover Rück und Redcare Pharmacy gesucht
09:45Marktüberblick: Hannover Rück und Redcare Pharmacy gesucht
mehr