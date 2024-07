GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Montagnachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 1,38 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die GoPro-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,2 Prozent auf 1,38 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die GoPro-Aktie bis auf 1,37 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,41 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 57.921 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,45 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 69,07 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 28.06.2024 Kursverluste bis auf 1,29 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 6,55 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

GoPro ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 155,47 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 174,72 Mio. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte GoPro am 01.08.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,277 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

GoPro-Aktie schwächelt dennoch stark: GoPro übertrifft die Erwartungen

Ausblick: GoPro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse