GoPro Aktie News: GoPro kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von GoPro zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der GoPro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 2,12 USD.

Die GoPro-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 2,12 USD. In der Spitze legte die GoPro-Aktie bis auf 2,15 USD zu. Die GoPro-Aktie sank bis auf 2,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,12 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 66.263 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 3,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,63 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 432,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GoPro-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 11.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,130 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

