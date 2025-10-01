GoPro Aktie News: GoPro am Mittwochabend gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 2,19 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 2,19 USD. Im Tageshoch stieg die GoPro-Aktie bis auf 2,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,12 USD. Bisher wurden heute 713.999 GoPro-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,05 USD) erklomm das Papier am 24.09.2025. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 39,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,40 USD am 10.04.2025. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 449,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten GoPro-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 152,64 Mio. USD im Vergleich zu 186,22 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

