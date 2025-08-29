DAX23.501 -2,2%ESt505.292 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.013 -1,2%Nas21.076 -1,8%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1654 -0,5%Öl68,81 +1,0%Gold3.514 +1,1%
GoPro im Blick

GoPro Aktie News: Investoren fliehen am Dienstagnachmittag aus GoPro

02.09.25 16:09 Uhr
GoPro Aktie News: Investoren fliehen am Dienstagnachmittag aus GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 8,0 Prozent auf 1,44 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,29 EUR 0,06 EUR 4,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 8,0 Prozent bei 1,44 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,43 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,49 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 282.602 GoPro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,37 USD. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 39,45 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für GoPro-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 11.08.2025 hat GoPro die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 186,22 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 152,64 Mio. USD.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GoPro wird am 06.11.2025 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,130 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

