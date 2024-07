So bewegt sich GoPro

GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag gesucht

03.07.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 1,36 USD.

Die GoPro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 1,36 USD. Bei 1,37 USD erreichte die GoPro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 50.208 Stück. Bei einem Wert von 4,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 226,84 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 28.06.2024 Kursverluste bis auf 1,29 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 5,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem GoPro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 07.05.2024 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 155,47 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 174,72 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,277 USD je GoPro-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie GoPro-Aktie schwächelt dennoch stark: GoPro übertrifft die Erwartungen Ausblick: GoPro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: GoPro informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

