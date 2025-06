GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 0,700 USD zu.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 0,700 USD zu. In der Spitze legte die GoPro-Aktie bis auf 0,700 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 0,690 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.905 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2024 markierte das Papier bei 1,760 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 151,429 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 0,398 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit Abgaben von 43,100 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

GoPro-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

GoPro ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 134,31 Mio. USD – eine Minderung von 13,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 155,47 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GoPro ein EPS in Höhe von 0,037 USD in den Büchern stehen haben wird.

