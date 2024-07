GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 1,37 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 2,1 Prozent auf 1,37 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GoPro-Aktie bis auf 1,37 USD. Bei 1,38 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 57.968 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 224,45 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.06.2024 bei 1,29 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

Nachdem GoPro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,24 USD gegenüber -0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,02 Prozent auf 155,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 174,72 Mio. USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte GoPro am 01.08.2024 präsentieren.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,277 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

