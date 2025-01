GoPro Aktie News: GoPro gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von GoPro zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von GoPro konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 1,18 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 1,18 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GoPro-Aktie bei 1,18 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,16 USD. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.946 Stück gehandelt.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 3,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. 188,51 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 8,94 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten GoPro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 07.11.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 258,90 Mio. USD – eine Minderung von 12,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 294,30 Mio. USD eingefahren.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2024 -2,441 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

