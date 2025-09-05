GoPro Aktie News: GoPro am Montagabend stark gefragt

So bewegt sich GoPro

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GoPro. Zuletzt wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 9,1 Prozent auf 1,63 USD nach oben.

Das Papier von GoPro konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 9,1 Prozent auf 1,63 USD. In der Spitze legte die GoPro-Aktie bis auf 1,73 USD zu. Bei 1,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.102.451 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,37 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 31,43 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 75,49 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

Am 11.08.2025 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,31 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 152,64 Mio. USD, gegenüber 186,22 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,03 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 präsentieren.

2025 dürfte GoPro einen Verlust von -0,130 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

