GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 1,08 USD ab.

Die GoPro-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 1,08 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GoPro-Aktie bisher bei 1,08 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,09 USD. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 81.315 Aktien.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 3,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 68,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,07 USD. Dieser Wert wurde am 27.12.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 0,93 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

Am 07.11.2024 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 294,30 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 258,90 Mio. USD.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2024 -2,441 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

