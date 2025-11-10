GoPro Aktie News: GoPro präsentiert sich am Nachmittag stärker

GoPro im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 1,60 USD zu.

Die GoPro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,6 Prozent auf 1,60 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,61 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,59 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 104.616 GoPro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,05 USD. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 90,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,40 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 75,11 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

GoPro veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. GoPro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 37,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 162,92 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 258,90 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

GoPro wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Verlust von -0,230 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

