GoPro Aktie News: GoPro verliert am Freitagnachmittag kräftig

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,6 Prozent auf 1,57 USD.

Das Papier von GoPro befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 7,6 Prozent auf 1,57 USD ab. Im Tief verlor die GoPro-Aktie bis auf 1,51 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 431.309 GoPro-Aktien.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 93,95 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 294,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GoPro-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 hat GoPro die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat GoPro mit einem Umsatz von insgesamt 152,64 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,03 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je GoPro-Aktie.

