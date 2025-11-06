GoPro Aktie News: GoPro am Abend mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,8 Prozent auf 1,69 USD.

Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 4,8 Prozent auf 1,69 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die GoPro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,66 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,79 USD. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 422.331 Stück gehandelt.

Bei 3,05 USD markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 44,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 76,36 Prozent würde die GoPro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten GoPro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,31 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,03 Prozent zurück. Hier wurden 152,64 Mio. USD gegenüber 186,22 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,130 USD je GoPro-Aktie stehen.

