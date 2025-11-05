GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Abend ins Plus

GoPro im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von GoPro legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 1,75 USD.

Das Papier von GoPro legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 1,75 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,77 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,69 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 269.652 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 3,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 74,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,40 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 338,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 11.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,03 Prozent zurück. Hier wurden 152,64 Mio. USD gegenüber 186,22 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,130 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor