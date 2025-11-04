DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.368 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,42 -0,7%Gold3.937 -1,6%
GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagabend im Keller

04.11.25 20:23 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagabend im Keller

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 7,6 Prozent auf 1,70 USD nach.

Die GoPro-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 7,6 Prozent auf 1,70 USD. In der Spitze fiel die GoPro-Aktie bis auf 1,70 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,76 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 729.089 GoPro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 3,05 USD. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 44,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,40 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 11.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 152,64 Mio. USD, gegenüber 186,22 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,03 Prozent präsentiert.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2025 -0,130 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

