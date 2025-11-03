DAX24.153 +0,8%Est505.682 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.778 +0,2%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1509 -0,2%Öl64,64 -0,7%Gold4.013 +0,3%
GoPro im Fokus

GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Montagnachmittag ins Minus

03.11.25 16:08 Uhr
GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Montagnachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 1,94 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 1,94 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GoPro-Aktie bisher bei 1,91 USD. Bei 1,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 114.680 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 79,42 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 11.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der GoPro-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2025 -0,130 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

mehr Analysen