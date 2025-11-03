DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.829 +0,4%Bitcoin92.743 -3,3%Euro1,1521 -0,1%Öl64,82 -0,4%Gold4.013 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
ON Semiconductor-Aktie gesucht: Zahlen besser als erwartet ON Semiconductor-Aktie gesucht: Zahlen besser als erwartet
Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
GoPro im Fokus

GoPro Aktie News: GoPro am Abend mit kräftigen Verlusten

03.11.25 20:23 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro am Abend mit kräftigen Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 5,3 Prozent auf 1,87 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,68 EUR 0,05 EUR 3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GoPro-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 1,87 USD. Im Tief verlor die GoPro-Aktie bis auf 1,85 USD. Bei 1,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 316.824 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,27 Prozent. Bei 0,40 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 78,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 11.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 152,64 Mio. USD, gegenüber 186,22 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,03 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Verlust von -0,130 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: GoPro und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GoPro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

Nachrichten zu GoPro

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GoPro

DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
16.03.2017GoPro HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.09.2016GoPro OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
14.01.2016GoPro BuyDougherty & Company LLC
29.10.2015GoPro OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
09.11.2016GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.12.2015GoPro NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.03.2015GoPro Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro UnderperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.11.2016GoPro SellDougherty & Company LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GoPro nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen