GoPro Aktie News: GoPro am Abend mit kräftigen Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 5,3 Prozent auf 1,87 USD ab.

Die GoPro-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 1,87 USD. Im Tief verlor die GoPro-Aktie bis auf 1,85 USD. Bei 1,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 316.824 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,05 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,27 Prozent. Bei 0,40 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 78,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 11.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 152,64 Mio. USD, gegenüber 186,22 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,03 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Verlust von -0,130 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

