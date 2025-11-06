GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag tiefer

GoPro im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 1,73 USD.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 1,73 USD. Die GoPro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,71 USD ab. Bei 1,79 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 104.363 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 3,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 43,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten GoPro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 11.08.2025 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. GoPro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 152,64 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GoPro-Verlust in Höhe von -0,130 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

