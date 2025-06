GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von GoPro gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 0,829 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die GoPro-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,829 USD ab. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 0,814 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,859 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 75.611 GoPro-Aktien umgesetzt.

Bei 1,760 USD markierte der Titel am 18.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 112,304 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,398 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GoPro-Aktie derzeit noch 51,954 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 12.05.2025 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 134,31 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 155,47 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die GoPro-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet.

