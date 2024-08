GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag ohne große Veränderung

GoPro im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 1,20 USD.

Bei der GoPro-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 1,20 USD. Die GoPro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,21 USD. Das bisherige Tagestief markierte GoPro-Aktie bei 1,20 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 27.604 GoPro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,01 USD. Dieser Kurs wurde am 15.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 234,17 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

GoPro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2024 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 186,22 Mio. USD im Vergleich zu 241,02 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass GoPro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,447 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

