GoPro Aktie News: GoPro steigt am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von GoPro legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 2,02 USD.

Das Papier von GoPro konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 2,02 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,15 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,01 USD. Zuletzt wechselten 1.301.224 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,40 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 80,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

GoPro-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,31 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 152,64 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 186,22 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GoPro-Verlust in Höhe von -0,130 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor