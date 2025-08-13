DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.280 -0,1%Nas22.577 -0,1%Bitcoin96.638 -0,8%Euro1,1741 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagabend mit Verlusten

30.09.25 20:25 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagabend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 2,13 USD ab.

Um 20:06 Uhr ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 2,13 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GoPro-Aktie bis auf 2,05 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,11 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 584.725 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GoPro-Aktie. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 81,26 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 186,22 Mio. USD gelegen.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,130 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

